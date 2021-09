Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 17.09.21 | Aktualisiert um: 12:40 | Überblick

Australische Schwimmerin Jack darf nach Doping-Sperre wieder starten

LAUSANNE: Der Internationale Sportgerichtshof Cas hat eine Verlängerung der zweijährigen Sperre gegen die australische Schwimmerin Shayna Jack abgelehnt. Die 22-Jährige ist nach dem Urteil vom Donnerstag damit ab sofort wieder startberechtigt. Wie der Cas mitteilte, lehnte er Einsprüche der australischen Sport-Integritäts-Kommission und der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada ab. Sie wollten, dass die ursprünglich verhängte Sperre von vier Jahren wieder in Kraft gesetzt wird.

Die viermalige WM-Medaillengewinnerin von 2017 war Mitte 2019 positiv auf das Muskelwachstumspräparat Ligandrol getestet worden. Sie hatte Doping bestritten und den positiven Test mit verunreinigten Nahrungsergänzungsmitteln erklärt. Die Freistilspezialistin war von der australischen Anti-Doping-Agentur für vier Jahre gesperrt worden. Auf ihren Einspruch hin verringerte der Cas die Sperre auf zwei Jahre und blieb auch nun dabei.

Laut Urteilsbegründung des Cas hatte Jack nach Abwägung der Wahrscheinlichkeiten das Ligandrol nicht absichtlich eingenommen, so dass der Sportgerichtshof in Lausanne die Strafe reduzierte.

Da Jack seit dem 12. Juli 2019 gesperrt war, darf sie nun ab sofort wieder an Wettkämpfen teilnehmen. «Ich darf nun ohne Einschränkungen tun, was ich liebe und bin überwältigt vor Freude», schrieb Jack am Freitag bei Instagram, «der Alptraum ist endlich vorbei.»

Frankfurt rettet zum Europa-League-Auftakt 1:1 gegen Fenerbahce

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt hat auch zum Start in die Europa League den ersten Pflichtspiel-Sieg in dieser Saison verpasst. Die Hessen kamen gegen Fenerbahce Istanbul mit Ex-Weltmeister Mesut Özil nach schwachem Beginn trotz einer Leistungssteigerung am Donnerstag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Özil hatte die Gäste früh in Führung gebracht (10. Minute), Stürmer Sam Lammers gelang immerhin noch der Ausgleich (41.) für die Hessen. Zuvor war Bayer Leverkusen mit einem 2:1 (1:1) gegen den ungarischen Rekordmeister Ferencvaros Budapest gestartet. Nach dem 0:1 durch Ryan Mmaee (8.) sicherten Exequiel Palacios (37.) und Florian Wirtz (69.) den wichtigen Sieg.

Union Berlin startet mit Niederlage in Conference League

PRAG: Der 1. FC Union Berlin hat sein erstes Gruppenspiel in der neuen Conference League verloren. Der Fußball-Bundesligist unterlag am Donnerstag 1:3 (0:1) bei Slavia Prag. Alexander Bah sorgte in der 18. Minute für die Führung der tschechischen Gastgeber. Nach dem Ausgleich durch den eingewechselten Kevin Behrens in der 70. Minute trafen Jan Kuchta (84.) und Ivan Schranz (88.) in der Schlussphase noch für Slavia. Nach der Gelb-Roten Karte für Paul Jaeckel (40.) waren die Berliner allerdings lange in Unterzahl. Union trifft in seiner nächsten Partie am 30. September im Olympiastadion auf Maccabi Haifa, dritter Kontrahent ist Feyenoord Rotterdam.

Deutsche Springreiter im Nationenpreis in Aachen Sechste

AACHEN: Die deutsche Springreiter-Equipe hat im prestigeträchtigen Nationenpreis beim CHIO in Aachen den Sieg deutlich verpasst. Das nach einem Sturz von Marcus Ehning dezimierte Team wurde am Donnerstagabend Sechster von acht Teams. Das auf ein Trio geschrumpfte Team mit Daniel Deußer auf Killer Queen, Christian Ahlmann aus Marl auf Clintrexo und David Will aus Dagobertshausen auf C-Vier kam in dem erstmals mit einer Million Euro dotierten Mannschafts-Wettbewerb auf 24 Strafpunkte. Der Sieg ging an die USA, Schweden wurde Zweiter vor Frankreich.

SG Flensburg-Handewitt verliert gegen Titelverteidiger Barcelona

FLENSBURG: Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt ist mit einer Niederlage in die Champions League gestartet. Die Schleswig-Holsteiner verloren am Donnerstagabend ihr Heimspiel gegen Titelverteidiger FC Barcelona mit 21:25 (10:13). Die Spanier bauten ihre Erfolgsbilanz auf acht Siege in zehn Duellen mit den Norddeutschen aus. Für den Serienmeister aus Katalonien war Dika Mem mit sieben Toren am treffsichersten. Bei den Flensburgern warfen Hampus Wanne und Aaron Mensing (je 6) die meisten Tore.

Hörmann-Nachfolge beim DOSB: Wulff soll Findungskommission leiten

BERLIN: Auf der Suche nach Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann soll der frühere Bundespräsident Christian Wulff nach Informationen von «sportschau.de» die Findungskommission leiten. Wulff habe sich dazu bereiterklärt, unterstützen wird ihn dem Bericht vom Donnerstag zufolge Verena Bentele. Die Paralympics-Siegerin ist Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Der 60-jährige Hörmann tritt auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes im Dezember in Dresden nicht für eine Wiederwahl an.

Putin bei Olympischen Winterspielen in Peking

DUSCHANBE: Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben des Außenministeriums in Moskau eine Einladung Chinas zu den Olympischen Winterspielen im Februar in Peking angenommen. Der Kremlchef sei von Staats- und Parteichef Xi Jinping zu dem Sportereignis eingeladen worden, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe bei einem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen. Die Olympischen Winterspiele finden vom 4. bis 22. Februar 2022 in Peking statt.

Füchse Berlin nach Kantersieg an Tabellenspitze

HAMBURG: Die Füchse Berlin sind in der Handball-Bundesliga an die Tabellenspitze gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert siegte am Donnerstagabend bei der MT Melsungen mit 33:25 (15:9) und ist in drei Spielen ohne Verlustpunkt. Die Füchse demontierten die Hessen, die schon zwei Niederlagen kassiert und nur einen Zähler auf dem Konto haben. Der SC Magdeburg kam nach starkem Beginn gegen die HSG Wetzlar zwischenzeitlich in Bedrängnis. Am Ende setzte sich die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert aber mit 30:26 (15:14) durch und ist vorerst Tabellenzweiter. Ebenfalls drei Siege auf dem Konto hat Frisch Auf Göppingen. Im Schwaben-Derby gegen den TVB Stuttgart siegte Göppingen mit 34:27 (15:11). Der SC DHfK Leipzig sicherte sich den ersten Saisonsieg. Die Sachsen setzten sich gegen den TBV Lemgo Lippe überraschend mit 27:26 (14:12) durch.