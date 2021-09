Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 03.09.21 | Überblick

Liechtensteins Spieler feiern Niederlage mit Bier und Bratwurst

ST. GALLEN: Nach der Niederlage gegen Deutschland gönnten sich einige Liechtensteiner Spieler noch auf dem Rasen ein erstes Bierchen und sogar eine Bratwurst. Die Belohnung wurde den Fußballern aus dem Fürstentum am Donnerstagabend nach dem beachtlichen 0:2 gegen den viermaligen Weltmeister von begeisterten Fans auf den Rängen des Stadions in St. Gallen gereicht, wie Fernsehbilder zeigten. Die Anhänger bekamen im Gegenzug von den Spielern Trikots zugeworfen.

Während Liechtensteins Spieler mit Bier feierten, mussten die Reservespieler der DFB-Auswahl auf dem Rasen noch einige Tempoläufe absolvieren. Liechtensteins Trainer Martin Stocklasa rühmte seine Akteure. Sie hätten «alles reingeworfen» und «eine Topleistung» abgeliefert. «Das Spiel, die Niederlage, ist fast wie ein Sieg für uns. Für uns ist das ein sensationelles Resultat», sagte Stocklasa. Der siegreiche Bundestrainer Hansi Flick habe ihm gratuliert.

Gosens am Fuß verletzt - Flick: «Er hat große Schmerzen gehabt»

ST. GALLEN: Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat sich beim gewonnenen WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein möglicherweise schwerer am linken Fuß verletzt. Der Außenverteidiger von Atalanta Bergamo musste am Donnerstagabend beim 2:0 der deutschen Mannschaft in St. Gallen in der Schlussphase vom Platz. Das DFB-Team musste in Unterzahl zu Ende spielen. «Er hat Probleme gehabt im Sprunggelenk oder Mittelfuß. Er hat große Schmerzen gehabt», sagte Bundestrainer Hansi Flick in der Pressekonferenz nach der Partie.

Der 56-Jährige kündigte an, dass der Fuß von Gosens geröntgt werden müsste, um einen genauen Aufschluss über die Blessur zu erhalten. Gosens dürfte in den weiteren Quali-Spielen am Sonntag in Stuttgart gegen Armenien sowie drei Tage später in Reykjavik gegen Island eher ausfallen. Als weiterer Linksverteidiger gehört neben Gosens nur Nationalmannschaftsneuling David Raum von der TSG 1899 Hoffenheim dem aktuellen DFB-Kader an.

Bei Flick-Einstand: Glanzloses 2:0 der DFB-Auswahl über Liechtenstein

ST. GALLEN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist zum Einstand von Bundestrainer Hansi Flick nur zu einem mühevollen 2:0 (1:0) gegen Außenseiter Liechtenstein gekommen. Timo Werner (41. Minute) und Leroy Sané (77.) erzielten am Donnerstag vor 7958 Zuschauern die Tore zum nie gefährdeten Sieg gegen die Nummer 189 der FIFA-Weltrangliste im schweizerischen St. Gallen. Schon am Sonntag steht mit dem Spitzenspiel in der Gruppe J gegen Armenien in Stuttgart die nächste Bewährungsprobe an.

Tennis-Olympiasieger Zverev deklassiert Ramos-Vinolas bei US Open

NEW YORK: Mit einer Machtdemonstration hat Olympiasieger Alexander Zverev die dritte Runde der US Open erreicht. Der beste deutsche Tennisspieler fertigte den Spanier Albert Ramos-Vinolas am Donnerstag mit 6:1, 6:0, 6:3 ab. Am Samstag spielt der Weltranglisten-Vierte damit gegen Jack Sock aus den USA oder Alexander Bublik aus Kasachstan um den Einzug ins Achtelfinale. Der Hamburger gilt insbesondere nach seinem Olympiasieg in Tokio als ein Favorit auf den Titel des letzten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison.

Tennisspielerin Kerber nimmt erfolgreich Revanche gegen Kalinina

NEW YORK: Dank einer gelungenen Revanche hat Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber die dritte Runde der US Open erreicht. Die Kielerin gewann am Donnerstag gegen die Ukrainerin Anhelina Kalinina klar mit 6:3, 6:2. Bei den French Open in Paris hatte Kerber gegen Kalinina eine teils indiskutable Leistung gezeigt und war in der ersten Runde ausgeschieden. In New York steht die US-Open-Siegerin von 2016 nun gegen die US-Amerikanerin Sloane Stephens vor einer deutlich schwierigeren Aufgabe. Stephens hatte vor vier Jahren beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison triumphiert.

Deutsche U21 startet mit klarem Sieg in die EM-Qualifikation

SERRAVALLE: Drei Monate nach dem Gewinn des EM-Titels ist die deutsche U21-Nationalmannschaft mit einem klaren Sieg bei Außenseiter San Marino in die nächste EM-Qualifikation gestartet. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz gewann am Donnerstag in Serravalle mit 6:0 (5:0). Der Nürnberger Tom Krauß (4. Minute), Kapitän Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 (20./43.), BVB-Talent Youssoufa Moukoko (39./41.) und der Fürther Jamie Leweling (68.) trafen für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes. Der 16 Jahre alte Moukoko sicherte sich die Rekorde als jüngster deutscher U21-Nationalspieler und als jüngster deutscher Torschütze in dieser Altersklasse.

Italien egalisiert trotz 1:1 Weltrekord - Rückschlag für Spanien

FLORENZ: Europameister Italien hat in der WM-Qualifikation einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen, aber dennoch den Weltrekord von 35 ungeschlagenen Partien in Serie eingestellt. Die Squadra Azzurra kam knapp zwei Monate nach dem EM-Titelgewinn am Donnerstag in Florenz nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Bulgarien hinaus. Die Auswahl von Roberto Mancini egalisierte damit aber die bisherigen Bestmarken von Spanien und Brasilien. Siege in der Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar holten Belgien und England, Spanien dagegen musste mit dem 1:2 in Schweden seine erste Qualifikations-Niederlage hinnehmen.

Zweijahresvertrag: Ex-Nationalspieler Mustafi wechselt zu UD Levante

LEVANTE: Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi kehrt nach Spanien zurück und wechselt zum Fußball-Erstligisten UD Levante. Der Verteidiger unterschrieb einen Vertrag bis 2023 mit Option auf eine weitere Spielzeit. Das teilte der Tabellenzwölfte der Primera Division mit. Mustafi hatte zuletzt für Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 gespielt, dort aber keinen neuen Vertrag erhalten. Zwischen 2014 und 2016 spielte Mustafi bereits für den FC Valencia, ehe er in die Premier League zum FC Arsenal wechselte.

Max Meyer wechselt zu Fenerbahce Istanbul - auch Berisha kommt

ISTANBUL: Ex-Weltmeister Mesut Özil bekommt beim türkischen Fußball-Club Fenerbahce Istanbul Verstärkung durch Ex-Nationalspieler Max Meyer. Der 25-Jährige, dessen Vertrag beim Bundesligisten 1. FC Köln ausgelaufen war, unterschrieb einen Kontrakt über zwei Jahre. Das teilte Fenerbahce am Donnerstag mit. Meyer galt einst als großes Talent beim FC Schalke 04, nach seinem Wechsel zu Crystal Palace vor drei Jahren schaffte er in England aber nicht den Durchbruch. Neben Meyer verpflichtete Fenerbahce auch Mergim Berisha von RB Salzburg. Der frühere deutsche U21-Nationalspieler erhielt einen Vierjahresvertrag.

Cristiano Ronaldo erhält bei Man United wieder die Nummer 7

MANCHESTER: Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo erhält beim englischen Rekordmeister Manchester United wieder die Nummer 7 auf seinem Trikot. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Ronaldo übernimmt die Nummer vom Stürmerkollegen Edinson Cavani, der auf die 21 wechselt. Ronaldo war kurz vor Ende der Transferperiode von Juventus Turin zu den Red Devils gewechselt. Der Portugiese hatte die Nummer 7 bereits in seiner ersten Zeit bei United von 2003 bis 2009 getragen.

Roglic bei der Vuelta weiter souverän - Zweiter hinter Lopez

ALTU D'EL GAMONITEIRU: Im dichten Nebel hat Topfavorit Primoz Roglic auch die vorletzte schwere Bergetappe bei der 76. Spanien-Rundfahrt mit Bravour gemeistert und ist auf dem besten Weg zu seinem dritten Gesamtsieg in Serie. Der Slowene erreichte am Donnerstag als Zweiter das Ziel auf dem 1770 Meter hohen Altu d'El Gamoniteiru und liegt damit nun 2:30 Minuten vor dem Spanier Enric Mas. Die Etappe gewann der Kolumbianer Miguel Angel Lopez, der damit auch seinen dritten Gesamtrang festigte.

Boxduell zwischen Kabayel und Huck um EM-Titel

HAMBURG: Profiboxer Agit Kabayel kämpft gegen Ex-Weltmeister Marco Huck um die vakante Europameisterschaft im Schwergewicht. Der europäische Verband EBU habe dieses Titelduell offiziell angesetzt, teilte der Magdeburger SES-Stall am Donnerstag mit. Über Kampftermin und Ort müssen beiden Lager verhandeln. Der 28-jährige Kabayel war bereits von 2017 bis 2019 Europameister. Gegner Huck war zwischen 2009 und 2015 WBO-Weltmeister im Cruisergewicht.