Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 27.08.21 | Überblick

Star-Kracher für RB Leipzig: PSG und City - Lösbare Aufgaben für Rest

ISTANBUL: Der FC Bayern darf sich auf den FC Barcelona ohne Lionel Messi freuen, Vizemeister RB Leipzig bekommt es in der Krachergruppe der Champions League dafür mit Messis neuem Club Paris Saint-Germain und auch noch mit der Star-Truppe von Manchester City - womöglich mit Cristiano Ronaldo - zu tun. Dritter Gegner einer schon vor den ersten Begegnungen denkwürdigen Gruppe ist Club Brügge aus Belgien. Für die Münchner heißen die weiteren Gegner indes Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Ebenfalls härter hätte es Borussia Dortmund treffen können. Der BVB trifft auf Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul. Der VfL Wolfsburg tritt gegen den französischen Meister OSC Lille, den FC Sevilla und RB Salzburg an, wie die Auslosung am Donnerstag in Istanbul ergab.

Wechselfehler: DFB-Bundesgericht bestätigt Pokal-Aus von Wolfsburg

FRANKFURT/MAIN: Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat das Pokal-Aus des VfL Wolfsburg bestätigt. Der Bundesligist hatte gegen die Aberkennung des 3:1-Sieges im Erstrundenspiel beim SC Preußen Münster wegen eines Wechselfehlers Berufung eingelegt. Das DFB-Bundesgericht unter dem Vorsitz von Achim Späth sah es als erwiesen an, dass die Wolfsburger dafür verantwortlich gewesen waren «Es bleibt bei dem Ergebnis der ersten Instanz. Der Einsatz des sechsten Spielers ist die Unsportlichkeit gewesen», erklärte Späth. Zwei Wochen zuvor hatte das DFB-Sportgericht dem Einspruch des Regionalligisten aus Münster stattgegeben und die Pokal-Partie vom 8. August der Niedersachsen nachträglich mit 2:0 für den SC Preußen gewertet. VfL-Cheftrainer Mark van Bommel wechselte in der Begegnung sechs Spieler ein. Erlaubt sind nach den DFB-Statuten fünf Wechsel.

Union reicht 0:0 im Rückspiel für Conference-League-Gruppenphase

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin steht in der Gruppenphase der neuen Conference League. Im Olympiastadion, wo normalerweise Hauptstadtrivale Hertha BSC spielt, reichte der Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Donnerstagend vor 22.159 Zuschauern ein 0:0 im Playoff-Rückspiel gegen Kuopio PS aus Finnland. Das Hinspiel hatten die Eisernen mit 4:0 gewonnen. Gegen wen es in der Gruppenphase geht, erfährt der Überraschungssiebte der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga bei der UEFA-Auslosung an diesem Freitag in Istanbul.

Jorginho ist Europas Fußballer des Jahres - auch Tuchel geehrt

ISTANBUL: Der italienische Europameister Jorginho ist zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 29-Jährige vom FC Chelsea setzte sich bei der Trainer- und Journalistenabstimmung der Europäischen Fußball-Union UEFA gegen N'Golo Kanté und Kevin De Bruyne durch. Sein Chelsea-Trainer Thomas Tuchel wurde nach dem Champions-League-Sieg der Blues als bester Trainer des Jahres geehrt. «Ich nehme den Preis im Namen meines Teams an. Ich bin absolut begeistert», sagte Tuchel. Als beste Fußballerin des Kontinents wurde Alexia Putellas vom FC Barcelona geehrt.

Eriksen-Retter mit Präsidentenpreis geehrt

ISTANBUL: Das medizinische Team, das dem dänischen Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen während der EM das Leben gerettet hatte, ist am Donnerstag in Istanbul mit dem Präsidentenpreis der Europäischen Fußball-Union UEFA geehrt worden. «Ich kann ihnen nur meinen tiefsten Respekt ausdrücken. Sie haben diesen Preis mehr als alle anderen verdient», sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. Zum medizinischen Personal gehörte an jenem Abend in Dänemark auch der deutsche Intensivmediziner Jens Kleinefeld. Ausgezeichnet wurde auch der dänische Kapitän Simon Kjaer, der sich per Videoschalte bedankte. «Als Kapitän fühle ich mich verpflichtet, diesen Preis für das Team anzunehmen», sagte Kjaer.

Tennis-Olympiasieger Zverev bei US Open gegen Amerikaner Querrey

NEW YORK: Alexander Zverev trifft bei den US Open der Tennisprofis in New York in der ersten Runde auf Sam Querrey aus den USA. Das ergab die Auslosung für das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison am Donnerstag in New York. Der an Position vier eingestufte Zverev führt im direkten Vergleich mit der Nummer 77 der Weltrangliste 2:0. Der an eins gesetzte Novak Djokovic wurde in die gleiche Turnierhälfte wie Olympiasieger Zverev gelost, so dass die Topfavoriten auf den Titel im Halbfinale aufeinander treffen könnten.

Speerwerfer Vetter gewinnt in Lausanne - bester Wurf 88,54 Meter

LAUSANNE: Ex-Weltmeister Johannes Vetter kommt der 90-Meter-Marke wieder näher. Beim Diamond-League-Meeting am Donnerstag in Lausanne warf er vor 15.786 Zuschauer mit 88,54 Meter im dritten Versuch wieder dichter an die Speerwurf-Barriere. Den Sieg sicherte sich der 28-jährige Offenburger im Finale der besten drei Werfer aber mit «nur» 86,34 Meter vor dem Olympia-Zweiten Jakub Vadlejch (Tschechien/79,10) und Anderson Peters (Grenada/72,48). Nach dem neuen Modus kämpfen die drei Besten der ersten drei Versuche in den Technischen Disziplinen um den Sieg.