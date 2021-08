Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 20.08.21 | Überblick

Union Berlin macht Riesenschritt Richtung Europacup-Gruppenphase

HELSINKI: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat einen riesigen Schritt in Richtung Gruppenphase der Conference League gemacht. Die Eisernen gewannen am Donnerstag das Playoff-Hinspiel im neuen Europapokal-Wettbewerb bei Kuopio PS im Olympiastadion von Helsinki mit 4:0 (3:0). Taiwo Awoniyi (7./31 Minute), Max Kruse (29.) und der eingewechselte Andreas Voglsammer (90.+2) erzielten die Tore für die überlegenen Berliner. Das Rückspiel wird am kommenden Donnerstag im Berliner Olympiastadion angepfiffen. Die Gruppenphase startet am 16. September.

Deutsche Volleyballerinnen fehlerhaft bei EM-Auftakt gegen Polen

PLOWDIW: Die deutschen Volleyballerinnen haben ihren EM-Start verpatzt. Nach einer wechselhaften Vorstellung im Aufschlag unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski Polen am Donnerstag mit 1:3 (22:25, 25:23, 21:25, 22:25). Bei der missglückten Revanche für das EM-Aus im Viertelfinale vor zwei Jahren leisteten sich die Deutschen zu viele Fehler. Louisa Lippmann und Lina Alsmeier waren in Plowdiw in Bulgarien mit jeweils 16 Punkten beste deutsche Angreiferinnen. Gegen Tschechien im zweiten Vorrundenspiel am Freitag (16.30 Uhr/Sport1) will Koslowskis Mannschaft nun den ersten Sieg holen.

Tennis-Profis Kerber und Zverev in Cincinnati im Viertelfinale

CINCINNATI: Olympiasieger Alexander Zverev und die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber haben den Einzug ins Viertelfinale ihrer Tennis-Turniere von Cincinnati geschafft. Der 24 Jahre alte Zverev gewann am Donnerstag sein Achtelfinale gegen den Argentinier Guido Pella 6:2, 6:3. Die 33 Jahre alte Kerber war zuvor im WTA-Turnier beim 4:6, 6:2, 7:5 gegen die Lettin Jelena Ostapenko erfolgreich.

In Gedenken an Gerd Müller: DFL empfiehlt Schweigeminute

BERLIN: Nach dem Tod von Stürmer-Legende Gerd Müller empfiehlt die Deutsche Fußball Liga den Clubs der Bundesliga und 2. Liga eine Schweigeminute vor den Begegnungen am Wochenende. «Darüber hinaus ist es allen Clubs freigestellt, mit Trauerflor zu spielen», teilte die DFL am Donnerstagabend via Twitter mit. Müller, der beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft eine Ära geprägt hatte, war am Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorben.

Leihe von Itakura perfekt: Schalke vermeldet 15. Neuzugang

GELSENKIRCHEN: Der Wechsel von Ko Itakura zum FC Schalke 04 ist perfekt. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wird der 24 Jahre alte japanische Nationalspieler von Manchester City ausgeliehen. Die Vereinbarung zwischen beiden Clubs beinhaltet eine Kaufoption. Dem Vernehmen nach kann der Innenverteidiger nach einem Jahr Leihe für vier Millionen Euro fest verpflichtet werden. Der Olympia-Vierte ist der bereits 15. Neuzugang des Bundesliga-Absteigers in dieser Saison.

Brasilianer Wendell wechselt von Leverkusen nach Porto

LEVERKUSEN: Der Brasilianer Wendell verlässt den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. Der 28-Jährige wechselt nach Portugal zum FC Porto, wie Bayer am Donnerstagabend mitteilte. Der Brasilianer war 2014 zu Bayer gewechselt und hat seitdem 250 Pflichtspiele für die Werkself bestritten.

Slowene Roglic wieder Gesamtführender bei der Vuelta

ALTO DE LA MONTAÑA DE CULLERA: Der slowenische Radprofi Primoz Roglic hat sich das Rote Trikot des Gesamtführenden bei der Vuelta zurückerobert. Dem Olympiasieger im Einzeitzeitfahren genügte am Donnerstag auf der sechsten Etappe ein zweiter Platz, um drei Tage nach dem Verlust die Spitzenposition wieder zu übernehmen. Den Tagessieg sicherte sich nach 158,3 Kilometer von Requena auf die Alto de la Montaña de Cullera der Däne Magnus Cort Nielsen. Bester Deutscher war Alexander Krieger als 94. mit einem Rückstand von 6:37 Minuten.