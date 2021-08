Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 06.08.21 | Aktualisiert um: 13:20 | Überblick

Golf-Gold zum Greifen nah: Nelly Korda bei Olympia-Turnier spitze

TOKIO: US-Golfstar Nelly Korda ist bei den Olympischen Spielen klar auf Gold-Kurs. Die 23 Jahre alte Weltranglisten-Erste behauptete am Freitag im Kasumigaseki Country Club mit einer 69er-Runde und insgesamt 198 Schlägen souverän die Spitze. Vor dem Finaltag hat die Tochter des ehemaligen tschechischen Tennis-Stars Petr Korda drei Schläge Vorsprung auf die zweitplatzierte Inderin Aditi Ashok (201).

Die deutsche Golferin Caroline Masson verbesserte sich am dritten Turniertag auf dem Par-71-Kurs im Norden von Tokio mit einer 68er-Runde und insgesamt 209 Schlägen auf den geteilten 20. Rang. «Insgesamt kann ich mit dem Tag zufrieden sein», sagte die 32-Jährige aus Gladbeck. Mit der enormen Hitze auf dem Platz kam Masson an diesem Tag ganz gut zurecht. «Ich habe den Sonnenschirm wieder viel genutzt. Aber vielleicht lag es auch an der frühen Startzeit.»

Die British-Open-Siegerin Sophia Popov kehrte mit einer 70er-Runde ins Clubhaus zurück und lag vor dem Schlusstag mit 213 Schlägen auf Position 40. Mit dem bisherigen Turnierverlauf ist die 28-Jährige nicht so zufrieden: «Die Enttäuschung für mich ist ein bisschen größer. Ich habe das Gefühl, ich spiele eigentlich gutes Golf. In dieser Woche habe ich einfach nicht scoren können. Ich hätte Schwarz-Rot-Gold gerne etwas besser repräsentiert.»

Am morgigen Finaltag droht dem olympischen Turnier womöglich ein Unwetter. Nach den Vorhersagen der Meteorologen könnte eine tropische Wetterlage über dem Kasumigaseki Country Club entstehen. Daher werden die 60 Spielerinnen am Samstag bereits ab 6.30 Uhr (Ortszeit/13.30 Uhr MESZ) auf die vierte Runde gehen.

Olympia-Organisatoren für 2024: Unterstützung der Bevölkerung wichtig

TOKIO: Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo setzt für die Olympischen Spiele 2024 auch auf die Unterstützung der Bevölkerung. «Wir suchen und bauen auf den Rückhalt der Menschen in Frankreich. Diese Arbeit werden wir fortsetzen», sagte Hidalgo am Freitag bei einer Pressekonferenz in Tokio. Am Sonntag gehen die Spiele in der japanischen Hauptstadt zu Ende, große Teile der Bevölkerung waren wegen der Coronavirus-Pandemie gegen die Austragung.

«Wir wussten alle nicht, was uns erwarten und wie es hier ablaufen würde. Aber wir sind alle beeindruckt vom positiven und effektiven Umgang mit der Krise», sagte Tony Estanguet, der Organisationschef für die kommenden Sommerspiele in drei Jahren. Man habe viel gelernt und sei den japanischen Gastgebern zu großem Dank verpflichtet, sagte der frühere Leistungssportler und dreimalige Kanu-Olympiasieger.

Für den Tag der Abschlussfeier und der Übergabe der olympischen Flagge an Paris kündigte Estanguet «die größte jemals gehisste Fahne» an. Diese werde am Sonntag am Eiffelturm zu sehen sein, sagte der 43-Jährige, ohne weitere Details zu verraten. Anfang Juni hatte dort eine riesige weiße Fahne unter Einheimischen und Touristen für Verwunderung gesorgt. Später wurde bekannt, dass die Fahne der Vorbereitung der Aktion an diesem Sonntag diente.

Tennisspielerin Siegemund am Knie operiert

BERLIN: Die deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund hat sich einer Knieoperation unterzogen und muss eine Pause einlegen.

Sie habe sich «nach langem Überlegen und nach vielen konservativen Methoden» in den vergangenen Monaten dazu entschlossen, ihr Knie erneut operieren zu lassen, schrieb die 33 Jahre alte Metzingerin auf Instagram. «Soweit ist alles gut gegangen und ich bin guter Dinge, dass es von hier aus nur nach vorne geht.» Bei den Olympischen Spielen in Tokio war die Fed-Cup-Spielerin im Einzel und im Doppel mit Anna-Lena Friedsam in der ersten Runde ausgeschieden. Im Mixed erreichte sie gemeinsam mit Kevin Krawietz das Viertelfinale.

Bahnradfahrerin van Riessen mit Knochenbrüchen im Krankenhaus

IZU: Die niederländische Bahnradfahrerin Laurine van Riessen hat bei dem Sturz am Donnerstag während des olympischen Keirin-Wettbewerbs einen Schlüsselbeinbruch, gebrochene Rippen und eine Lungenquetschung erlitten. Die 33-Jährige befindet sich in einem Krankenhaus in Tokio, wie ein niederländischer Sprecher mitteilte.

Van Riessen hatte im Viertelfinal-Lauf des sogenannten Kampfsprints das Hinterrad von Weltmeisterin Emma Hinze touchiert und war daraufhin mit der Britin Katy Marchant kollidiert. Sie musste mit einer Trage von der Bahn abtransportiert werden. Ihre Teamkollegin Shanne Braspennincx holte sich den Olympiasieg im Keirin.

Beachvolleyball-Gold für Ludwig/Kozuch-Bezwinger Ross/Klineman

TOKIO: Die Amerikanerinnen April Ross und Alix Klineman haben bei den Olympischen Spielen Gold im Beachvolleyball gewonnen.

Das Team, gegen das Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch im Viertelfinale ausgeschieden waren, bezwang Mariafe Artacho del Solar und Taliqua Clancy aus Australien am Freitag deutlich 2:0 (21:15, 21:16). Die 39 Jahre alte Ross holte damit nach Silber in London und Bronze in Rio ihre dritte Olympiamedaille. Für Klineman war Tokio die Olympia-Premiere. Bronze sicherten sich zuvor die Europameisterinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré mit einem 2:0 (21:19, 21:15) gegen die Lettinen Tina Graudina und Anastasija Kravcenoka.

29 neue Corona-Fälle in der Olympia-Blase

TOKIO: Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat es vor dem Abschlusswochenende weitere Corona-Fälle gegeben. Wie das Organisationskomitee am Freitag in seiner täglichen Information mitteilte, sind 29 Menschen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Am Vortag war mit 31 Fällen ein Höchststand seit dem Beginn der Testserien am 1. Juli erreicht worden. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen erhöhte sich auf 382.

Unter den neu registrierten Fällen befindet sich ein ausländischer Medienvertreter. Alle anderen in der Olympia-Blase positiv getesteten Personen sind freiwillige Helfer, Angestellte von beauftragten Firmen, Mitarbeiter des Organisationskomitees sowie nicht näher bezeichnete Personen, die bei den Spielen eingesetzt sind. Von den 387 Fällen insgesamt - inklusive fünf Fälle in Trainingslagern vor den Tokio-Spielen - entfallen nur 136 auf Nicht-Japaner. Nach Angaben der Organisatoren waren bis zum 4. August 42.100 Akkreditierte aus dem Ausland zu den Olympischen Spielen nach Japan eingereist.

Gladbach-Sportchef Eberl: Olympia nicht so bedeutend wie WM oder EM

MÖNCHENGLADBACH: Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat Verständnis für alle Vereine geäußert, die ihre Spieler nicht für das olympische Fußball-Turnier abgestellt haben. Der «Rheinischen Post» sagte der 47-Jährige, für ihn habe das olympische Fußballturnier nicht den Stellenwert wie eine Welt- oder Europameisterschaft. «Das muss man so formulieren dürfen, denn am langen Ende bezahlen wir die Spieler, nicht der DFB», erklärte Eberl.

Die deutsche Mannschaft war in Japan nach der Vorrunde ausgeschieden. Statt der möglichen 22 Spieler standen Trainer Stefan Kuntz nur 18 Akteure zur Verfügung. Nicht dabei auch der Gladbacher Lars Stindl. Eberl rechtfertigte den Gladbacher Wunsch, Stindl nicht zu nominieren. «Ich weiß von Lars, dass er 2020 liebend gerne mitgefahren wäre. Aber wenn ich höre, dass die Jungs sich in Tokio nichts anschauen konnten, sondern sich auf den Fluren bewegen mussten, frage ich mich, was ihm das gebracht hätte», sagte Eberl.

«Wenn wir abstellen müssen, stellen wir immer ab. Aber wenn nicht, dann muss man drüber reden», betonte der Gladbacher Sportdirektor. Kuntz hatte nach dem frühen Aus des DFB-Teams eine Abstellungspflicht für die Bundesliga ins Gespräch gebracht, aber eingeschränkt, es sei hanebüchen, jetzt daran zu denken.

Canadier Brendel über Umweg ins Halbfinale - Scheibner direkt weiter

TOKIO: Sebastian Brendel aus Potsdam hat den Einzug ins olympische Halbfinale nur mit einer Extra-Runde geschafft. Der dreimalige Kanu-Olympiasieger, der zuvor in Tokio im Zweier-Canadier mit Tim Hecker Bronze holte, wurde in seinem Vorlauf von den Mitfavoriten Martin Fuksa aus Tschechien und Balazs Adolf aus Ungarn knapp geschlagen und landete nach 1000 Metern auf Rang drei. Im Viertelfinale gewann er dann und zog weiter.

Der 33 Jahre alte Vorzeigepaddler könnte an diesem Samstag den Hattrick in seiner Paradedisziplin Einer-Canadier schaffen. Noch nie holte ein Kanute in seiner Disziplin drei Olympiasiege hintereinander. Dieses Kunststück schaffte bei den Frauen nur die Neuseeländerin Lisa Carrington, die im Kajak über die 200 Meter Distanz Gold in London 2012, Rio de Janeiro 2016 und nun in Tokio gewann.

Besser machte es der 25-jährige Conrad Scheibner. Als Zweiter seines Vorlaufes kam der Berliner am Freitag direkt weiter und hat beste Medaillenchancen. Dabei war Scheibner bei seinem Vorlauf rund zweieinhalb Sekunden langsamer als Brendel. Zuletzt gewann der Berliner den hochkarätig besetzten Weltcup im ungarischen Szeged und kam bei der Europameisterschaft im polnischen Posen hinter dem Tschechen Fuksa als Zweiter ins Ziel.

Emma Terho neue Vorsitzende der IOC-Athletenkommission

TOKIO: Die umstrittene Russin Jelena Issinbajewa hat die Wahl zur neuen Vorsitzenden der IOC-Athletenkommission gegen die Finnin Emma Terho verloren. Die frühere Weltklasse-Stabhochspringerin erhielt bei dem Votum am Freitag einem Bericht des Branchenportals «insidethegames» zufolge weniger Stimmen aus dem Sportlerkreis als die ehemalige Eishockey-Spielerin. Die 39 Jahre alte Terho tritt damit die Nachfolge von Kirsty Coventry an, wie das Athletenportal des Internationalen Olympischen Komitees berichtete. Die frühere Schwimmerin Coventry war bei den Spielen in London 2012 ins IOC gewählt worden, die Amtszeit der Sportministerin Simbabwes läuft ab.

Eine Wahl Issinbajewas zur Vorsitzenden hätte dem IOC neue Diskussionen bescheren können. Die Russin war 2016 in Rio de Janeiro in die IOC-Athletenkommission gewählt worden, obwohl sie an den Spielen nicht teilnehmen durfte. Die russischen Leichtathleten waren wegen des Staatsdoping-Skandals gesperrt worden. Insgesamt 23 Mitglieder hatten 2016 in Rio de Janeiro gegen Issinbajewas IOC-Aufnahme gestimmt, eine ungewöhnliche hohe Zahl im Ringe-Zirkel.

Auch vor den Tokio-Spielen hatte sich die 39-Jährige für die umfassende Zulassung russischer Leichtathleten in Japan stark gemacht. Der Weltverband World Athletics hatte die Sperre Russlands wegen des Skandals um flächendeckenden Sportbetrug aber über die Sommerspiele hinaus verlängert. Nur zehn individuell geprüfte Leichtathleten aus Russland durften in Tokio unter neutraler Flagge starten.

Kajak-Vierer der Frauen und Männer im Halbfinale

TOKIO: Der deutsche Kajak-Vierer mit Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke ist mit olympischer Bestzeit direkt ins Halbfinale gepaddelt. Die erfahrene Crew setzte sich am Freitag auf dem Sea Forest Waterway in Tokio souverän als Vorlaufsieger durch und zog mit den zweitplatzierten Australiern ins Halbfinale ein. Das deutsche Paradeboot hatte 2016 in Rio auf der doppelten Distanz mit Max Hoff, Rendschmidt, Liebscher und Marcus Groß die Goldmedaille gewonnen und gilt auch in Tokio als Favorit.

Zuvor hatte es auch der Kajak-Vierer der Frauen mit Sabrina Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Jule Hake und Tina Dietze als Vorlauf-Zweiter direkt ins Halbfinale geschafft. Das neu formierte Team, das zuletzt den Weltcup im ungarischen Szeged gewann, musste sich am Freitag auf dem Sea Forest Waterway in Tokio nur den Polinnen geschlagen geben. Im ersten Vorlauf kamen die Crews von Ungarn und Neuseeland direkt ins Halbfinale.

Gedenken in Hiroshima - Keine Schweigeminute bei Olympia

HIROSHIMA: Mit einer Schweigeminute haben die Menschen in Hiroshima des Abwurfs der US-Atombombe auf die japanische Großstadt vor 76 Jahren gedacht. Bei einer wegen der Corona-Pandemie erneut stark verkleinerten Zeremonie rief Bürgermeister Kazumi Matsui die Welt auf, einen Wandel von atomarer Abschreckung hin zu einem vertrauensbildenden Dialog zu vollziehen. Um 8.15 Uhr Ortszeit, jenem Zeitpunkt, als der US-Bomber Enola Gay am 6. August 1945 die erste im Krieg eingesetzte Atombombe über Hiroshima abgeworfen hatte, hielten die Teilnehmer der Gedenkfeier eine Schweigeminute ab. Währenddessen gingen in Tokio die Olympischen Spiele weiter. Die Bitte Hiroshimas, auch während der Spiele eine Schweigeminute abzuhalten, hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) unter Leitung von Thomas Bach abgelehnt.

Viele in Hiroshima fühlten sich nach der Absage durch das IOC von Bach «betrogen», schrieb die japanische Tageszeitung «Asahi Shimbun», die Sponsor der Spiele ist. Viele Bürger hätten gedacht, dass Bachs Erfahrung bei seinem kürzlichen Besuch in Hiroshima bedeutend genug für das IOC wäre, der Forderung der Stadt nach einer Schweigeminute während der Spiele nachzukommen. Bach hatte vor Beginn der Spiele Hiroshima einen Besuch abgestattet und im Friedenspark einen Kranz niedergelegt sowie für die Opfer des Atombombenabwurfs eine Schweigeminute gehalten. IOC-Sprecher Adams sagte, dass es während der olympischen Abschlussfeier am Sonntag ein Segment geben werde, wo an die Opfer von Tragödien wie in Hiroshima gedacht werde.

Zehntausende Bewohner von Hiroshima waren beim Abwurf der amerikanischen Atombombe sofort ums Leben gekommen, viele andere starben später an den Folgen. Insgesamt verloren bis Ende 1945 schätzungsweise 140.000 Menschen ihr Leben. Drei Tage nach der gewaltigen Explosion in Hiroshima warfen die USA eine zweite Atombombe über Nagasaki ab. Kurz danach kapitulierte das japanische Kaiserreich. Hiroshima ist heute ein weltweites Symbol für Krieg - und für Frieden.

Fall Timanowskaja: IOC entzieht zwei Trainern Olympia-Akkreditierung

TOKIO: Das Internationale Olympische Komitee hat im Zusammenhang mit dem Fall der Sprinterin Kristina Timanowskaja zwei belarussischen Leichtathletik-Trainern die Olympia-Akkreditierung entzogen. Das habe eine am Mittwoch eingesetzte Disziplinarkommission entscheiden, teilte das IOC am Freitag in Tokio über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die provisorische Maßnahme sei im Interesse des Wohls der belarussischen Sportler ergriffen worden, die sich noch in der Olympia-Stadt befinden.

Die Trainer Artur Schimak und Juri Maisewitsch haben den Angaben zufolge das olympische Dorf umgehend verlassen, nachdem sie dazu aufgefordert wurden. Die beiden Funktionäre sollen Timanowskaja in Tokio mitgeteilt haben, dass sie wegen kritischer Äußerungen in den Sozialen Medien vorzeitig in ihre Heimat zurückkehren müsse.

Die 24-Jährige hatte sich am Flughafen Haneda an die japanische Polizei gewandt und den Rückflug verweigert. Inzwischen hat sie ein humanitäres Visum von Polen erhalten und am Mittwoch Tokio verlassen. Mittlerweile ist Timanowskaja in Polen angekommen. «Hier fühle ich mich sicher», sagte sie am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Warschau. Auch ihr Ehemann wurde dort erwartet. «Ich hoffe, dass wir hier bleiben können, dass ich meine Karriere fortsetzen und dass mein Mann hier Arbeit finden kann.» In einem Interview erzählte die Sprinterin weitere Details ihres Olympia-Albtraums.

Der Trainer und die Mitglieder des Nationalen Olympischen Komitees hätten sie zunächst in ihrem Hotel zur Heimreise gedrängt und ihr gedroht. «Sie haben gesagt, wenn ich aufstehe und abhaue, dann erwarten mich ernsthafte Konsequenzen», sagte sie der «Welt» und den Partnerzeitungen «Gazeta Wyborcza» und «El Pais». «Später kam ein Psychologe zu mir, ein Mann, der versuchte, mich unter Druck zu setzen und der mir Angst machte», sagte die Sprinterin weiter. «Er sagte mir mehrfach, dass ich Probleme mit meinem Kopf hätte und fing an, unverständliche Dinge über manische Zustände zu erzählen.»

Sensation von Hilbert: Olympia-Silber über 50 Kilometer Gehen

SAPPORO: 50-Kilometer-Geher Jonathan Hilbert hat bei den Olympischen Spielen in Tokio mit Silber für eine Sensation gesorgt. Der 26-Jährige von der LG Ohra Energie zeigte am Freitag in Sapporo als Zweiter eine taktisch hervorragende Vorstellung. Im Ziel fehlten ihm nur 36 Sekunden auf Olympiasieger Dawid Tomala aus Polen (3:50:08 Stunden). Nach Platz vier 2016 in Rio de Janeiro gewann der Kanadier Evan Dunfee (+51 Sekunden) Bronze.

Die letzte deutsche Olympia-Medaille über die 50 Kilometer Gehen hatte 1992 in Barcelona Bundestrainer Ronald Weigel mit Bronze gewonnen. Carl Dohmann aus Baden-Baden kam als 33. ins Ziel (+17:10 Minuten), der Bühlertaler Nathaniel Seiler wurde 42. (+25:29).

Kein neuer Vertrag: Ära Messi beim FC Barcelona beendet

BARCELONA: Die Ära von Lionel Messi beim FC Barcelona ist beendet. Der 34 Jahre alte Fußball-Superstar aus Argentinien habe bei dem spanischen Top-Club wegen finanzieller und struktureller Hindernisse in den Statuten der spanischen Liga keinen neuen Vertrag unterschreiben können, wie die Katalanen am Donnerstag mitteilten. Details, warum es nicht möglich war, die Zusammenarbeit fortzusetzen, nannte der Verein zunächst noch nicht. Der seit dem 1. Juli vereinslose Messi bestritt 778 Spiele für den FC Barcelona, der ihn 2000 als 13-Jährigen aus Rosario in Argentinien geholt hatte. Dabei holte er 35 Titel mit dem Club und erzielte 672 Tore.

Rekordtransfer in England: Man City holt Nationalspieler Grealish

MANCHESTER: Englands Fußballmeister Manchester City hat den englischen Nationalspieler Jack Grealish von Aston Villa verpflichtet. Das gaben beide Vereine am Donnerstagabend bekannt. Der 25-Jährige absolvierte zuvor den Medizincheck in Manchester. Grealish, der seit seiner Kindheit für Aston Villa spielte und bei dem Verein aus Birmingham auch Mannschaftskapitän war, erhält bei Man City einen Vertrag über sechs Jahre. Zur Ablösesumme machten die Clubs keine Angaben. Nach Informationen britischer Medien soll City einer Ausstiegsklausel für Grealish entsprechend 100 Millionen Pfund - etwa 118 Millionen Euro - an Aston Villa zahlen. Das wäre im englischen Fußball Rekord.

Vettel-Team legt Protest gegen Ungarn-Disqualifikation ein

BUDAPEST: Aston Martin hat Protest gegen die Disqualifikation von Sebastian Vettel nach dessen zweitem Platz beim Großen Preis von Ungarn eingelegt. Das teilte der britische Formel-1-Rennstall am Donnerstagabend mit. Im Wagen von Vettel waren nach Angaben des Technischen Delegierten nur 0,3 Liter Treibstoff nach dem Rennende festgestellt worden. Vorgeschrieben ist aber mindestes ein Liter. In der Mitteilung bekräftigte Aston Martin, dass laut eigener Daten noch 1,74 Liter im Wagen gewesen seien. Zudem gebe es neue Hinweise, die zum Zeitpunkt der Bestrafung nicht vorgelegen hätten.

Real widersetzt sich Milliarden-Deal der spanischen Fußball-Liga

MADRID: Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat heftige Kritik an einem geplanten milliardenschweren Deal der Liga mit einem Finanzdienstleister geübt. In einer Stellungnahme am Donnerstagabend schrieb der Club, die Übereinkunft sei ohne Beteiligung oder Wissen von Real Madrid erfolgt. Am Donnerstag habe die LaLiga erstmals beschränkten Einblick in die Einzelheiten der Vereinbarung gewährt. Der Finanzdienstleister (CVC) will nach Medienberichten vom Mittwoch 2,7 Milliarden Euro in den spanischen Fußball investieren. Die Profiliga hat mit dem Unternehmen ein Grundsatzabkommen erreicht. Die notwendige Ratifizierung des Abkommens gilt eigentlich als Formsache.

Spätes Remis für Astana: Union Berlin droht Reise nach Kasachstan

HELSINKI: Dem 1. FC Union Berlin droht in den Playoffs zur Conference League eine Fernreise nach Kasachstan. Der FK Astana erspielte sich im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde beim finnischen Pokalsieger Kuopio PS am Donnerstagabend ein 1:1 (0:1) und damit eine günstige Ausgangslage für das Rückspiel. Die Entscheidung über den Einzug in die Playoffs fällt im Rückspiel am kommenden Donnerstag in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan. Union tritt am 19. August beim Gewinner des Duells zwischen Kuopio und Astana an. Das zweite Playoff-Spiel um den Einzug in die Gruppenphase des neuen Europacups findet am 26. August im Berliner Olympiastadion statt.

Nach Monacos Rassismusvorwurf: UEFA leitet Disziplinarverfahren ein

NYON: Die Vorfälle beim Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen Sparta Prag und der AS Monaco ziehen ein Disziplinarverfahren der Europäischen Fußball-Union UEFA gegen den tschechischen Club nach sich. Dies teilte die UEFA am Donnerstag mit, zwei Tage nach den massiven Rassismusvorwürfen von Monaco. Trainer Niko Kovac hatte seine Spieler während des 2:0-Sieges in der Halbzeitpause beruhigen müssen, nachdem Torschütze Aurelien Tchouameni nach seinem Treffer in der 37. Minute von Sparta-Fans beleidigt wurde. Die UEFA ermittelt gegen Sparta Prag wegen diskriminierenden Verhaltens, provozierender und beleidigender Aussagen sowie des Werfens von Gegenständen.

Leipzigs Samardzic wechselt zu Udinese Calcio

LEIPZIG: Lazar Samardzic wechselt nach nur einem Jahr bei RB Leipzig zum italienischen Fußball-Erstligisten Udinese Calcio. Das bestätigten beide Clubs am Donnerstagabend. Der 19 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler war erst in der vergangenen Saison von Hertha BSC nach Leipzig transferiert worden. Beim Vizemeister konnte er sich allerdings nicht durchsetzen und kam nur auf sieben Liga-Einsätze ohne Treffer.

Werder-Stürmer Eggestein nach Antwerpen - Auch Osako vor Wechsel

BREMEN: Bundesliga-Absteiger Werder Bremen kommt bei dem dringend benötigten Verkauf mehrerer Spieler langsam voran. Am Donnerstagabend gab der Club den Wechsel des Stürmers Johannes Eggestein zum belgischen Spitzenclub FC Royal Antwerpen bekannt. «Wir haben eine Lösung gefunden, die für alle Seiten passt. Bei uns wäre es für Johannes schwer geworden, auf die von ihm gewünschten Einsatzzeiten zu kommen. Daher macht der Wechsel ein Jahr vor Vertragsende Sinn», sagte Geschäftsführer Frank Baumann. Der 23 Jahre alte Bruder von Werder-Profi Maximilian Eggestein war 2013 vom TSV Havelse in die Nachwuchsabteilung der Bremer gewechselt. Auch der japanische Nationalspieler Yuya Osako wird Werder offenbar verlassen und in seine Heimat zurückkehren.

Pokalspiel Kaiserslautern gegen Gladbach womöglich vor weniger Fans

KAISERSLAUTERN: Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern droht bei seinem Heimspiel im DFB-Pokal am Montag (20.45 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach eine Beschränkung auf eine maximale Zuschauerzahl von 5000 Fans. Darüber informierten die Pfälzer am Donnerstagabend. Anfang der Woche hatte der Club eine Ausnahmegenehmigung für die Zulassung von 20.000 Zuschauern erhalten. Diese war aber unter anderem daran geknüpft, dass die Inzidenz in der Stadt nicht über 35 steigt. In den vergangenen Tagen lag sie allerdings mehrere Tage in Folge über der Marke von 35, am Donnerstag bei 47,8.