Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 29/05/2020 | Überblick

Wieder Keeper-Wechsel bei Schalke?

Gelsenkirchen (dpa) - Beim FC Schalke 04 bahnt sich ein erneuter Torhüter-Wechsel an. Vor dem Spiel am Samstag gegen Werder Bremen (15.30 Uhr) wollte Trainer David Wagner seinem zuletzt schwachen Torhüter Markus Schubert keine Einsatzgarantie mehr geben. «Ich werde für niemanden eine Garantie aussprechen. Das ist in unserer Situation nicht angebracht», sagte Wagner am Freitag. Beim 21 Jahre alten Schubert hatten sich zuletzt die Patzer gehäuft. «Natürlich habe ich mich mit ihm unterhalten. Er hat seine Beteiligung an dem ein oder anderen Gegentor in den letzten Wochen», sagte Wagner.

Wolfsburger Fußballerinnen gewinnen bei Neustart

WOLFSBURG: Titelverteidiger VfL Wolfsburg hat beim Neustart der Frauen-Fußball-Bundesliga einen standesgemäßen Sieg gefeiert. Der Tabellenführer setzte sich am Freitag gegen den 1. FC Köln mit 4:0 (2:0) durch. Die Tore für die Wolfsburgerinnen erzielten Pernille Harder (33. Minute/Foulelfmeter, 78.), Svenja Huth (45.) und Alexandra Popp (65.). Die Kölnerin Amber Barrett sah in der 76. Minute die Rote Karte.

Kieler Filip Jicha zum Handball-Trainer des Jahres gewählt

KIEL: Die Trainer und Geschäftsführer der Handball-Bundesliga haben Filip Jicha zum «Trainer der Saison» 2019/20 gewählt. Der 38 Jahre alte Tscheche führte die Kieler in seiner Premierensaison als Chefcoach zur ersten deutschen Meisterschaft seit fünf Jahren. Zudem gelangte der Rekordmeister unter Jichas Regie im DHB-Pokal und in der Champions League in das Final-Four-Turnier.

Wenig Worte: Nagelsmann will Werner mit Taten zum Verbleib überzeugen

LEIPZIG: Trainer Julian Nagelsmann will den Verbleib von Fußball-Nationalstürmer Timo Werner bei RB Leipzig lieber mit Taten als mit Worten forcieren. «Grundsätzlich bin ich ja schon einer, der weiß, was er zu sagen hat, und kann zu allem Möglichen meinen Senf dazu geben. Aber da fällt mir jetzt nichts Neues mehr ein, was ich noch sagen kann. Von dem her versuche ich es eher, ihm mit Taten zu überzeugen», sagte der 32-jährige Nagelsmann am Freitag auf der Video-Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten.

Franco Foda bleibt bis Ende 2021 österreichischer Nationaltrainer

WIEN: Der deutsche Trainer Franco Foda bleibt bis mindestens November 2021 Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Freitag auf seiner Homepage mit. Im Falle einer erfolgreichen Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar, werde die Zusammenarbeit automatisch bis Ende 2022 fortgeführt, hieß es. Der seit 2017 amtierende Foda führte sein Team in bislang 22 Spielen zu 14 Siegen, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen.

Renault bekennt sich trotz Sparkurs zu Formel 1

PARIS: Der französische Autobauer Renault will trotz eines harten Sparkurses sein Engagement in der Formel 1 fortsetzen. Das gab Interimschefin Clotilde Delbos am Freitag bekannt. Ausschlaggebend waren auch die neuen finanziellen Rahmenbedingungen in der Königsklasse des Motorsports, die künftig die Ausgaben der Rennställe begrenzen. Ab 2021 sind die Ausgaben pro Saison zunächst auf 145 Millionen US-Dollar (rund 131 Millionen Euro) gedeckelt. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zwingen Renault in den kommenden drei Jahren dazu, seine Fixkosten um zwei Milliarden Euro zu senken.

Protest gegen DFB: Münster-Präsident boykottiert Drittliga-Spiele

Münster (dpa) - Der Präsident des Fußball-Drittligisten Preußen Münster wird aus Protest gegen den seiner meiner Meinung nach falschen Neustart in der 3. Fußball-Liga die verbleibenden Saisonspiele boykottieren. «Ich werde keines der Geisterspiele besuchen», kündigte Christoph Strässer in einem Interview auf der Vereins-Homepage an. Er tue dies, «um meine Haltung in dieser Situation und gegen die Allmacht des DFB zum Ausdruck zu bringen».