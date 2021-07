Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.07.21 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

Pferde des Dressur-Teams bestehen Verfassungsprüfung

TOKIO: Die Pferde des deutschen Dressur-Teams haben die Verfassungsprüfung bestanden. Bei der tierärztlichen Untersuchung zum Auftakt der Olympischen Spiele in Tokio gab es am Freitag keine Probleme. «Unsere Pferde sind topfit und haben sich sehr, sehr gut präsentiert», sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu.

Startreiterin im Grand Prix ist am Samstag Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) mit Dalera. Am Sonntag reiten Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime und Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose. Die erste Medaillenentscheidung gibt es am Dienstag im Grand Prix Special.

Südafrikanischer Geher Shange wegen Dopings vier Jahre gesperrt

TOKIO: Der südafrikanische Geher Lebogang Shange ist wegen Dopings für vier Jahre gesperrt worden.

Dies entschied der Internationale Sportgerichtshof Cas am Freitag. Damit kann der 30-Jährige bei den Olympischen Spielen am 5. August über 20 Kilometer nicht an den Start gehen. Shange sei positiv auf das anabole Steroid Trenbolon getestet und im Dezember 2019 vorläufig gesperrt worden. Seine Sperre werde vor den Sommerspielen 2024 in Paris ablaufen.

Fünf Jahre nach den Spielen: Rio will olympisches Erbe umsetzen

RIO DE JANEIRO: Die Stadt Rio de Janeiro plant, die Arbeiten am olympischen Erbe der Spiele 2016 wiederaufzunehmen und dieses fortzuführen. «Wir werden das Vermächtnis umsetzen, das zum Zeitpunkt der Planung der Spiele von Rio 2016 vorgesehen war», sagte Bürgermeister Eduardo Paes bei einer Pressekonferenz im Olympiapark in Barra da Tijuca am Donnerstag (Ortszeit).

Am Abend, einen Tag vor der Eröffnungsfeier von Tokio, zündete Paes im Zentrum Rio de Janeiros die olympische Flamme wieder an. Dabei erinnerte der Olympia-Bürgermeister, der seit 1. Januar wieder im Amt ist, an die Spiele in Rio vor fünf Jahren.

Tokios Vorgänger als Gastgeber ringt mit der Erfüllung des Versprechens vom olympischen Erbe für die Stadt und die Bevölkerung. So ist nur eine der Hallen im Olympiapark regelmäßig in Betrieb. «Die Umsetzung lässt zu wünschen übrig», hatte das Nachrichtenportal «G1» geschrieben. «Bauten sind unvollendet, Vorhaben gescheitert und Projekte auf dem Papier geblieben.»

Nun soll etwa die Arena do Futuro, in der während der Spiele 2016 die Handballer um Medaillen kämpften, Bürgermeister Paes zufolge ab September wie vorgesehen abgebaut und in vier Schulen verwandelt werden. «Es gibt keinen weißen Elefanten hier», sagte Paes.

«Lidove noviny»: Corona-Fälle in Tokio sind Schande für Tschechien

PRAG: Zu mehreren Corona-Fällen in der tschechischen Delegation bei den Olympischen Spielen in Tokio schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Freitag:

«Das ist eine Schande - nicht nur für unsere Olympia-Funktionäre, sondern für das ganze Land, das viele im Ausland anhand dieser Vorfälle beurteilen werden. Was geschehen ist, ist ein Spiegelbild der tschechischen Gesellschaft: Regeln werden hier demonstrativ missachtet. Im Namen der Freiheit und des Rechts auf eine eigene Meinung macht jeder, was er will. Niemand traut sich laut zu sagen, dass das mit Freiheit nichts zu tun hat. In Wahrheit handelt es sich um arrogante Rücksichtslosigkeit und Egoismus. Nun wird darüber gestritten, wer der Ersterkrankte im Charterflug von Prag nach Tokio gewesen sein könnte. Doch stattdessen sollte man darüber diskutieren, warum nicht von vornherein strikte Hygieneregeln aufgestellt wurden, die solche Situationen hätten verhindern können.»

«Cool»: Bogenschützin Unruh gespannt auf Pulsmessung bei Olympia

TOKIO: Im Bogenschießen gibt es bei den Olympischen Spielen eine telegene Neuerung. Erstmals wird in den am Dienstag beginnenden Einzelwettkämpfen die jeweilige Herzfrequenz der Athletinnen und Athleten ermittelt und in den TV-Übertragungen angezeigt. Mithilfe von Kameras, die kleinste Veränderungen der Hautfarbe im Gesicht erkennen, wird der Puls vor dem jeweiligen Schuss gemessen und dem Zuschauer zuhause übermittelt.

«Ich persönlich finde das auch ganz cool», sagte die deutsche Bogenschützin Lisa Unruh nach der Qualifikation am Freitag, in der sie Platz 26 belegt hatte. «Man kann dadurch auch mal einen Vergleich ziehen zu anderen Sportlern, wie da der Unterschied ist», sagte die Olympia-Zweite von Rio 2016. «Das interessiert mich, ich bin sehr gespannt.» Während des Wettkampfs werden die Daten den Sportlerinnen und Sportlern auf der Anlage selbst allerdings noch nicht angezeigt.

«Politiken»: Olympia als Symbol des globalen Willens im Corona-Kampf

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Freitag die in Tokio beginnenden Olympischen Spiele:

«Vor sechs Wochen ahnten wir nicht, was für bewegende, berauschende und national begeisternde Erlebnisse uns mit Jonas Vingegaard bei der Tour de France und besonders dem Nationalteam bei der Fußball-EM erwartet haben. Die Sportveranstaltungen wurden trotz verschiedener Beschränkungen durchgeführt und stehen nun nicht bloß für unvergessliche dänische Sommererinnerungen, sondern auch für einen erfreulichen europäischen Schritt in Richtung Normalität, die wir in der Corona-Krise schmerzlich vermisst haben. Lasst uns die Olympischen Spiele deshalb als eine weitere Manifestation des globalen Willens betrachten, die Pandemie zu überwinden. Olympia bringt die Welt am Rande von Corona in sportlicher Begeisterung zusammen. Der olympische Geist kann deshalb als Inspiration für die Zeit nach den Spielen dienen.»

«Le Figaro»: Kleine Sportarten bekommen bei Olympia Anerkennung

PARIS: Zum Auftakt der Olympischen Spiele in Japan schreibt die konservative Tageszeitung «Le Figaro» am Freitag:

«Das Absagen der Olympischen Spiele wäre jenseits der gesundheitlichen Lage und der finanziellen Auswirkungen für den gesamten Weltsport ein schwerer Schlag für die Sportler selbst gewesen. Wir sprechen hier nicht von den Fußballern, Tennisspielern und Golfern, die auch ohne die Spiele wunderbar leben können, sondern vor allem von Judoka, Fechtern, Bogenschützen, Ringkämpfern und anderen Akteuren von «kleinen» Disziplinen.

Diese treten nur alle vier Jahre aus dem Schatten hervor, existieren unter den Augen der breiten Öffentlichkeit nur während der Olympischen Spiele und erhalten dort nach jahrelanger Arbeit die berechtigte Anerkennung, die sicher erwünscht, aber nicht immer selbstverständlich ist.»

Gruppengegner von Ludwig/Kozuch verpassen Olympia wegen Corona

TOKIO: Die deutschen Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Margareta Kozuch haben bei den Olympischen Spielen in Japan einen Sieg in der Vorrunde bereits sicher und müssen nur zu zwei Partien antreten. Das tschechische Duo Barbora Hermannova/Marketa Slukova kann wegen des positiven Corona-Tests bei Slukova nicht teilnehmen und bekommt alle Partien mit einem «DNS» für «Did not start» (nicht angetreten) gewertet. Das teilten die Organisatoren des olympischen Beachvolleyball-Turniers in Tokio am Freitag mit. Die Partie Ludwig/Kozuch gegen Hermannova/Slukova wäre die letzte Vorrundenpartie in Gruppe F am 28. Juli gewesen - bei einem Einzug ins Achtelfinale hat das deutsche Duo also eine lange Pause.

Ludwig zeigte viel Mitgefühl. «Das ist einfach nur traurig. Wir kennen die sehr, sehr gut, das sind sehr gute Trainingspartner. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke», sagte die deutsche Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier der Deutschen Presse-Agentur. «Dass man die ganze Saison so gut durchhält, man sich an alles hält und alles macht dafür, dass man bei Olympia dabei ist, ein Jahr dran hängt, und dann dieses Unglück hat. Das wünsche ich keinem.»

Slukovas Ehemann und Trainer Simon Nausch war zuvor bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wegen eines positiven Tests in Quarantäne ist zudem Ondrej Perusic aus dem Herren-Duos Tschechiens. Er und David Schweiner werden am kommenden Montag gegen die Letten Martins Plavins/Edgars Tocs nicht antreten können, hoffen aber nach Angaben einer Sprecherin auf eine Freigabe für die weiteren Gruppenspiele und damit eine Chance aufs Achtelfinale. Perusic war am vergangenen Montag positiv auf Corona getestet worden und muss mindestens zehn Tage in Quarantäne.

«de Volkskrant»: Olympische Spiele hätten verschoben werden sollen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Freitag die Olympischen Spiele unter Corona-Bedingungen:

«Es sind Spiele ohne den olympischen Gedanken. Der Kontakt zwischen den Sportlern aller Kontinente, der herzliche Empfang durch die einheimische Bevölkerung und das Selbstvertrauen, dass das Land gewinnt, weil es zwei Wochen lang im Brennpunkt des Interesses steht. Alles, was die Spiele über ein gewöhnliches Sportereignis erhebt, fehlt diesmal.

Japan wollte die Spiele gern organisieren, um zu zeigen, dass das Land sich von dem katastrophalen Tsunami im Jahr 2011 erholt hat. Anfang des Jahres gab es die Hoffnung, dass die Spiele zum Symbol der Überwindung der weltweiten Pandemie und dem damit verbundenen Gefühl der Befreiung werden. Nun drohen sie vor allem das Symbol der Unbesiegbarkeit des Coronavirus und des erstickenden Lockdowns zu werden, der die Welt schon mehr als ein Jahr lang im Griff hat. Es wäre deshalb besser gewesen, sie um ein weiteres Jahr zu verschieben.»

Bundestrainer und Ex-Partner würdigen Hausding - «Aushängeschild»

TOKIO: Bundestrainer Lutz Buschkow hofft, dass Rekordeuropameister Patrick Hausding nach seinen letzten Olympischen Spielen nicht die große Wassersprung-Karriere beendet. «Wenn man eine so lange Zeit zusammenarbeitet, durch dick und dünn gegangen ist, ist der Abschied nicht so einfach. Aber das ist der Zyklus im Leistungssport. Ich hoffe, dass er nach Olympia nicht aufhört, sondern noch die WM-Saison dranhängt», sagte Buschkow der Deutschen Presse-Agentur.

Fahnenträger Hausding ist in Tokio zum vierten Mal bei Olympischen Spielen dabei. Ob er im kommenden Jahr bei der WM am Start ist, hat der 32-Jährige offen gelassen. «Patrick ist natürlich ein Aushängeschild für das Wasserspringen und hat über viele Jahre Weltklasse-Leistungen abgeliefert. Es wird glaube ich für viele komisch sein, wenn man ihn nicht mehr in Action sieht», sagte Sascha Klein, sein langjähriger Partner im Synchronspringen vom Turm. Zusammen gewannen die beiden 2008 in Peking Silber.

Der nicht mehr aktive Klein verfolgt die Wettkämpfe als Eurosport-Experte. «Patrick war und ist immer voll motiviert und engagiert. Er hat immer das Ziel vor Augen, trainiert fokussiert und fleißig, um dieses auch zu erreichen. Er ist zuverlässig und versteht es auch andere zu motivieren und zu unterstützen, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist», sagte Klein. Hausding startet vom Drei-Meter-Brett sowohl im Einzel-Wettbewerb als auch zusammen mit Lars Rüdiger im Synchronspringen.

Wetterexpertin: Taifun zu Olympia befürchtet

TOKIO: Die Athleten bei den Olympischen Spielen müssen sich möglicherweise auf stürmische Zeiten einstellen.

Eine subtropische Tiefdruckzone über dem Pazifik dürfte sich zu einem Taifun zusammenbrauen und Kurs auf die japanische Hauptinsel nehmen, wie die japanische Wetterexpertin Ai Hasebe am Freitag auf Twitter mitteilte. Demnach könnte sich der erwartete Taifun zu Beginn nächster Woche auf die Region Kanto um die Olympia-Stadt Tokio auswirken. Vorsicht scheine angeraten zu sein, sagte Hasebe von der Tokyo Zokei University.

Olympia: Fast jeder Zweite interessiert sich für Tokio-Spiele

TOKIO: Olympia in Tokio interessiert laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap fast jeden zweiten Bundesbürger.

Angesichts der Corona-Pandemie und steigender Infektionszahlen in Japan finden die Sommerspiele ohne Publikum statt. Trotz der Kritik an der Durchführung des sportlichen Großereignisses sind nach dem vom Institut erhobenen ARD-«Deutschlandtrend» zwölf Prozent sehr, 36 Prozent zumindest etwas interessiert. 64 Prozent der über 65-Jährigen interessieren sich sehr oder etwas für die Sommerspiele. Bei den 18- bis 39-Jährigen sind es dagegen nur 34 Prozent. Eine knappe Mehrheit von 51 Prozent interessiert sich dagegen überhaupt nicht für das noch bis zum 8. August dauernde Sportereignis in Asien.

Schweizer Hürdenläufer Hussein gedopt: Kein Start bei Tokio-Spielen

BERN: Der Schweizer Hürdenläufer Kariem Hussein ist wegen Dopings gesperrt worden und darf bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht starten. Wie Swiss Olympic am Freitag mitteilte, ist dem 32-jährigen Leichtathleten bei einem Dopingtest bei Meisterschaften in Langenthal eine unerlaubte Substanz nachgewiesen worden. Die Disziplinarkammer von Swiss Olympic habe daraufhin eine neunmonatige Sperre gegen den Europameister von 2014 über die 400 Hürden verhängt.

Hussein habe angegeben, dass der positive Doping-Test auf eine Lutschtablette zurückzuführen sei, die die verbotene Substanz Nikethamid enthalten habe. «Als Dachverband des Schweizer Sports und als Nationales Olympisches Komitee ist Swiss Olympic erschüttert über den Vorfall zu einem Zeitpunkt, in dem der internationale Sport anlässlich der Olympischen Spiele in Tokio gefeiert werden soll», hieß es in der Mitteilung. Dass der Athlet seine Sperre akzeptiert habe und die Verantwortung für sein Vergehen übernehme, verdiene Respekt.

Wada weiter enttäuscht über Reduzierung des russischen Olympia-Banns

TOKIO: Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada hadert weiterhin mit der Halbierung der Olympia-Sperre für Russland. «Natürlich sind wir als Wada nach wie vor enttäuscht, dass der Internationale Sportgerichtshof die Höhe der Sanktionen von vier auf zwei Jahre reduziert hat», sagte Wada-Präsident Witold Banka am Freitag einige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Tokio-Spiele. Die Wada hatte Russland nach der Manipulation von Doping-Daten aus dem Moskauer Labor sanktioniert und gesperrt.

In Tokio dürfen 335 russische Sportler nur als neutrale Athleten ohne Flagge und Hymne unter dem Namen «Russisches Olympisches Komitee» (ROC) antreten, tragen aber Sportkleidung in ihren drei Landesfarben Weiß, Blau und Rot. «Sie werden deutlich sehen, was wir gefordert haben und was wir bekommen haben», sagte Wada-Generaldirektor Olivier Niggli. «Wenn man sich anschaut, worum wir gebeten haben, ist es nicht das, was wir bekommen haben, besonders, wenn man über die Uniform spricht.»

Ursprünglich hatte die Wada Russland im Dezember 2019 für vier Jahre von den wichtigsten Sportereignissen der Welt ausgeschlossen, doch Ende 2020 halbierte das Cas die Sperre, nachdem das Land Berufung eingelegt hatte. An den Winterspielen in Peking darf die Sportnation unter ihrem Namen ebenfalls nicht teilnehmen. In Russland existierte ein staatlich organisiertes Doping-System, in dessen Zuge auch umfangreiche Doping-Manipulationen bei den Heim-Winterspielen 2014 in Sotschi aufgedeckt worden waren.

Japanische Kunstflugstaffel zieht Olympische Kreise über Tokio

TOKIO: Zum Auftakt der Olympischen Spiele in Tokio hat die Kunstflugstaffel der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte über Tokio die Olympischen Kreise gezogen. Vor weißen Wolken am strahlenden Sommerhimmel donnerte die «Blue Impulse» genannte Staffel am Freitag nahe des Olympiastadions über die Dächer der Hauptstadt und hinterließ kreisförmige Kondensstreifen in blauer, gelber, schwarzer, grüner und roter Farbe.

Im neuen Olympiastadion stand am Abend die Eröffnungsfeier für die Sommerspiele auf dem Programm, allerdings mit Ausnahme von rund 950 Würdenträgern ohne Zuschauer. Im vergangenen Jahr hatte sich die Kunstflugstaffel mit einer ähnlichen Darbietung über den Dächern der Hauptstadt beim medizinischen Personal für seinen Einsatz gegen die Corona-Pandemie bedankt.

Steffen, Groß, Biedermann und Lurz hoffen auf Schwimm-Medaillen

TOKIO: Deutsche Schwimm-Größen um die Olympiasieger Michael Groß und Britta Steffen hoffen bei den Olympischen Spielen wieder auf deutsche Erfolge im Becken. «Ich denke, es können viele schöne Momente für uns als Zuschauerinnen und Zuschauer werden!», sagte Doppel-Olympiasiegerin Steffen in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die 37-Jährige gewann in Peking die letzten deutschen Medaillen im Olympia-Becken. Der letzte Sieg eines Mannes liegt schon 33 Jahre zurück. Damals gewann Michael Groß in Seoul. Bei denselben Sommerspielen hatte zuvor auch Uwe Daßler (DDR) Gold geholt.

Ob er nach den Wettkämpfen in Tokio weiter der letzte deutsche Schwimm-Olympiasieger bei den Herren sein würde, sei «Kaffeesatzleserei», sagte der 57 Jahre alte Groß. «Aber es ist ganz klar, dass das endlich irgendwann mal ein Ende haben sollte. Wann das passiert und ob das einem deutschen Schwimmer bei diesen Olympischen Spielen gelingt, ist offen. Gerade bei Olympia gilt, dass die Rennen erst geschwommen werden müssen. Olympia hat weltweit eine absolute Ausnahmestellung.»

Paul Biedermann, dessen Weltrekorde über 200 und 400 Meter Freistil immer noch Bestand haben, ist «optimistisch für die deutschen Schwimmer in Tokio», sagte der 34-Jährige. «Eine Medaille wäre absolut großartig und würde dem deutschen Schwimmsport für die zukünftige Aufstellung sehr helfen. Ich bin optimistisch gestimmt, das dies gelingen wird.»

Zuletzt durfte sich Freiwasser-Rekordweltmeister Thomas Lurz in London 2012 über Silber im Zehn-Kilometer-Rennen freuen. «Es wäre super und für das Schwimmen sehr wichtig, wenn es endlich wieder einen Schwimm-Olympiasieger aus Deutschland geben würde», sagte der 41-Jährige. «Wegen der Pandemie ist die Austragung der Olympischen Spiele natürlich ein schwieriges Thema. Aber ich finde es gut, dass die Olympischen Spiele jetzt stattfinden, denn eine weitere Verschiebung wäre nicht möglich gewesen. Wettkämpfe ohne Zuschauer können eine Herausforderung und Chance zugleich sein.»

Zverev über Olympia-Ambitionen: «Eine Goldmedaille wäre schön»

TOKIO: Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat seine Ambitionen auf eine Medaille bei seiner Olympia-Premiere bekräftigt. Es werde für die deutschen Tennis-Herren «hoffentlich nicht nur eine», sagte der Weltranglisten-Fünfte am Freitag nach dem Training in Tokio der Deutschen Presse-Agentur: «Aber eine Goldmedaille wäre auch schön», ergänzte er schmunzelnd. Die Motivation sei «riesig». Zverev tritt neben seinem Einsatz im Einzel auch im Doppel mit dem Warsteiner Jan-Lennard Struff an.

Das andere deutsche Herren-Doppel bilden Kevin Krawietz und Tim Pütz. Ob der Deutsche Tennis Bund ein Mixed in den Wettbewerb schicken kann, ist noch offen. Der 24-jährige Hamburger Zverev geht als größter deutscher Medaillenanwärter in das am Samstag beginnende olympische Tennis-Turnier. «Ich glaube, dass wir alle hier als Mannschaft eine Medaille gewinnen wollen und wenn es Sascha wäre, wären mit Sicherheit alle auch froh, weil wir uns hier ja auch als Sportart präsentieren», sagte der Herren-Chef Michael Kohlmann.

Russland-Frage an Trainer Kuntz sorgt für Lacher auf Pressekonferenz

YOKOHAMA: Mit dieser Frage hatte Stefan Kuntz auf der Pressekonferenz wohl nicht gerechnet. Entsprechend groß war das Gelächter bei dem DFB-Trainer und den anwesenden Journalisten. «Herr Kuntz, unsere Presse schreibt in den letzten Tagen, dass Sie nach den Olympischen Spielen nach Russland kommen werden, um mit unserer Nationalmannschaft zu arbeiten - also ist das wirklich so?», wollte ein russischer Journalist nach der 2:4-Niederlage der deutschen Olympia-Fußballer gegen Brasilien wissen und schob hinterher: «Wir warten auf Sie.»

Nach kurzer Bedenkzeit dementierte der 58-jährige Saarländer das Gerücht zumindest nicht. Er wolle nach den Olympischen Spielen in Japan erst einmal alles in Ruhe sacken lassen. «Dann erzähle ich Ihnen auch danach, ob das, was Sie sagen, stimmt», antwortete Kuntz schmunzelnd.

Zunächst liegt die Konzentration aber auf den nächsten zwei Gruppenspielen. Am Sonntag spielt die DFB-Auswahl gegen Saudi-Arabien, drei Tage später gegen die Elfenbeinküste.

Deutscher Ruder-Doppelvierer der Frauen als Vorlaufsieger ins Finale

TOKIO: Der deutsche Ruder-Doppelvierer der Frauen ist mit einem souveränen Vorlaufsieg direkt ins Finale gefahren. Die Crew Frieda Hämmerling (Kiel), Franziska Kampmann (Waltrop), Carlotta Nwajide (Hannover) und Daniela Schultze (Potsdam) setzte sich am Freitag auf der olympischen Regattastrecke im Sea Forest Waterway souverän mit 1,14 Sekunden Vorsprung gegen die Niederlande und Großbritannien durch.

Der Doppelvierer der Männer hingegen landete mit Max Appel (Magdeburg), Hans Gruhne (Potsdam), Tim Ole Naske (Hamburg) und Karl Schulze (Berlin) nur auf Rang vier und hatte im Vorlauf auf die siegreichen Polen 10,86 Sekunden Rückstand. Damit muss das Boot in den Hoffnungslauf.

Auch die deutschen Doppelzweier müssen in die Hoffnungsrunde. Marc Weber (Gießen) und Stephan Krüger (Frankfurt/Main) wurden wie auch Leonie Menzel (Düsseldorf) und Annekatrin Thiele (Leipzig) Vorlauf-Vierte. Menzel powerte sich im Angriff auf Rang drei derart aus, dass sie auf den letzten Metern Probleme mit der Muskulatur bekam. Danach wurde die 22-Jährige mit einem Rollstuhl in ein nahe liegendes Funktionsgebäude gefahren, saß aber wenig später mit einer Kühlweste schon wieder auf einem Ergometer.

Höchstwert seit Erfassung: 19 neue Corona-Fälle bei Olympia

TOKIO: Am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio haben die Organisatoren 19 weitere Corona-Fälle veröffentlicht.

Das ist der bisherige Höchstwert seit Beginn der Erfassung der Tests am 1. Juli. Damit stieg die Zahl der positiven Tests auf insgesamt 106. Wie das Organisationskomitee in dem am Freitag veröffentlichten Tagesbericht bekanntgab, gehören zu den Betroffenen drei Athletinnen oder Athleten, die nicht aus Japan kommen. Namen oder Herkunftsländer werden vom Organisationskomitee nicht genannt.

Deutsche Bogenschützen in Olympia-Quali mit durchwachsener Leistung

TOKIO: Die deutschen Bogenschützen haben in der Qualifikation der Olympischen Spiele in Tokio die vorderen Plätze und damit bessere Ausgangspositionen für die Einzelwettkämpfe verpasst. Lisa Unruh, die 2016 in Rio mit Silber die erste deutsche Olympia-Medaille in dieser Sportart überhaupt geholt hatte, belegte bei den Frauen am Freitag Rang 26. Die 33 Jahre alte Berlinerin schoss im Yumenoshima Park 647 Ringe. Etwas besser lief es für Michelle Kroppen (655 Ringe) auf Platz elf. Die erst 20-jährige Charline Schwarz (607 Ringe) musste sich mit Rang 60 begnügen. Florian Unruh, der einzige deutsche Starter bei den Männern, belegte mit 654 Ringen Platz 33.

«Vom Gesamtresümee her können wir nicht zufrieden sein», sagte Bundestrainer Oliver Haidn. «Nach jetzigem Stand entspricht das definitiv nicht unseren Erwartungen.» Hoffnung für die kommenden Tage macht dem Coach unter anderem aber die «ordentliche zweite Runde» der 25-jährigen Kroppen, in der sie «sauber gekämpft hat». Der 28-jährige Unruh war ordentlich in den Wettkampf gestartet, traf laut Haidn «in einer Passe dann aber eine Reihe von taktischen Fehlentscheidungen».

Beste Schützin war San An (680 Ringe) aus der gewohnt starken Mannschaft Südkoreas. Gleich vier Athletinnen überboten den bisherigen olympischen Rekord. Auch bei den Männern landete mit dem erst 17 Jahre alten Je Deok Kim (688 Ringe) ein Südkoreaner vorne.

Neben den Paarungen für die erste K.o.-Runde der Einzelkonkurrenzen ab kommendem Dienstag wurden in der Qualifikation auch die Startplätze für den Team-Wettbewerb der Frauen am Sonntag ermittelt. In dem treffen die Deutschen als Zehntplatzierte im Achtelfinale nun auf Taiwan. Im Mixed-Wettbewerb am Samstag tritt Kroppen an der Seite von Unruh zunächst gegen Mexiko an. Es wäre «sicherlich sehr schön gewesen», gemeinsam mit ihrem Mann im Mixed aufzulaufen, sagte Lisa Unruh, «aber Michelle war deutlich besser und hat es verdient».

Wasserspringer Hausding: Noch eine WM nach dem Olympia-Abschied?

TOKIO: Wassersprung-Rekordeuropameister Patrick Hausding liebäugelt vor seinen vierten und letzten Olympischen Spielen mit einer weiteren WM-Saison. «Ich werde mir überlegen, wie es weitergeht, ob eine weitere Saison und die WM noch Sinn machen. Aber es werden auf jeden Fall die letzten Spiele sein», sagte der 32-jährige Berliner der Deutschen Presse-Agentur. Die WM findet im kommenden Jahr in Japan statt.

Hausding, einer von zwei Fahnenträgern des deutschen Teams bei Olympia in Tokio, hofft auf seine dritte Medaille bei Sommerspielen. Nach Silber in Peking 2008 und Bronze in Rio de Janeiro 2016 zählt der Rekordeuropameister auch in diesem Jahr zum großen Kreis der Kandidaten.

«Es gab Wettkämpfe, bei denen ich mit einer Super-Leistung oben gelandet bin, aber es gab auch Wettkämpfe, bei denen eine Super-Leistung nicht zu einem Podestplatz gereicht hat. Man kann keine Prognosen abgeben, am Ende entscheidenden Millimeter und Millisekunden», sagte Hausding. In Tokio startet er sowohl im Einzel- als auch im Synchronsprung-Wettbewerb vom Drei-Meter-Brett.

Wie viele Sprünge Hausding in seiner langen Karriere absolviert hat, weiß er nicht genau. «Aber bei 25 Jahren Wasserspringen kommt schon Einiges zusammen, das werden über 200.000 Sprünge sein», sagte Hausding.

Japans Regierungschef zu Olympioniken: Zeigen Sie uns Ihr Bestes

TOKIO: Japans Regierungschef Yoshihide Suga hat sich zum Auftakt der Olympischen Spiele in einer kurzen Videobotschaft auf Twitter an die Athleten gewandt. Unterlegt mit dramatischer Musik sagte Suga mit einem Hauch von Pathos, die Olympioniken gäben vielen Menschen «Träume und Emotionen» und machten ihnen Mut. «Zeigen Sie Ihre besten Leistungen», sagte Suga. Dann erhob der Konservative vor der Flagge seines Landes den Arm und rief mit geballter Faust: «Gambare, Nippon», (Streng Dich an, Japan!), die Zeichen hierfür in fetter weißer Schrift eingeblendet. Am Freitag findet in Tokio die Eröffnungsfeier statt, aber bis auf wenige Ehrengäste ohne Zuschauer.

Tokio befindet sich noch bis weit nach Ende der Olympischen Spiele im vierten Corona-Notstand. Eine Mehrheit der Bevölkerung hatte sich in Umfragen immer wieder für eine erneute Verschiebung oder eine Absage der Spiele ausgesprochen. Die Umfragewerte für Regierungschef Suga sind deutlich gesunken. Suga, dessen Amtszeit als Partei- und damit Regierungschef am 30. September endet, muss spätestens am 21. Oktober Wahlen zum mächtigen Unterhaus des nationalen Parlaments ansetzen.

Er hofft laut politischen Beobachtern, dass die Olympischen Spiele trotz der Pandemie erfolgreich verlaufen und sich die Stimmung im Volk doch noch dreht. Dies könnte ihm Rückenwind für die Wahl zum LDP-Parteichef und die anstehenden Wahlen zum Parlament verschaffen.

Hockey-Kapitän Hauke vor Olympia: «Wieder sehr eingeschworenes Team»

TOKIO: Der deutsche Hockey-Nationalspieler Tobias Hauke hat die aktuelle Auswahl für Tokio mit dem Olympiasieger-Team von 2012 verglichen und traut seiner Mannschaft erneut Gold zu. «Wir sind wieder ein sehr eingeschworenes Team, auch bedingt durch die Corona-Zeit», sagte Hauke in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Freitag). Durch den Trainerwechsel zu Kais al Saadi habe sich «in Sachen Mentalität gehörig etwas getan. Auch die Altersstruktur deckt von Jung bis Alt alles gleichmäßig ab. Von der Einheit fühlt es sich gerade an wie 2012», sagte der 33-Jährige.

Bei den Olympischen Spielen 2012 in London hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes ebenso wie vier Jahre zuvor in Peking die Goldmedaille gewonnen. 2016 in Rio holten die DHB-Herren Bronze.

Hauke war bei allen drei Spielen dabei und geht nun als Kapitän in seine vierten Olympischen Spiele. «Die Mannschaften waren jeweils sehr unterschiedlich. Zum einen charakterlich, zum anderen hat sich Hockey enorm verändert», sagte Hauke. «2012 waren wir, ich möchte sagen, das nahezu perfekte Team. Wir waren zwar nicht die 16 besten Freunde, aber alle hatten dasselbe Ziel und haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht.» In der aktuellen Mannschaft funktioniere zwar «bei Weitem nicht alles, aber das Verständnis und Gespür füreinander auf dem Platz ist sehr ausgeprägt», sagte Vater von zwei Kindern.

Auf die Frage nach den Aussichten für Tokio sagte Hauke der «FAZ»: «Bei der Leistungsdichte im internationalen Hockey gibt es keine Gewissheiten. Man kann sich nur in die Verfassung bringen, mit der man jeden Gegner schlagen kann. Das haben wir geschafft.» Zum Auftakt trifft die DHB-Auswahl am Samstag (12.00 Uhr MESZ) auf Kanada.

Deutsche Basketballer wollen bei Olympia «unbequem sein»

TOKIO: Deutschlands Basketballer gehen mit einem klaren Plan in ihr erstes olympisches Turnier seit 13 Jahren. «Es soll unbequem sein, gegen uns spielen zu müssen, wir sind schwer auszurechnen», sagte Bundestrainer Henrik Rödl vor dem Auftakt am Sonntag (6.40 Uhr) in der Saitama Super Arena gegen Italien. «Wir möchten in Tokio natürlich die mannschaftliche Geschlossenheit, den Teamgeist, zeigen, der uns in Split letztlich den Erfolg gebracht hat.» Mit dem Gewinn des Qualifikationsturniers im kroatischen Split hatte sich die DBB-Auswahl erst ganz kurzfristig für die Sommerspiele qualifiziert.

«Wir sind gut hier angekommen und haben uns mittlerweile gut eingelebt. Alle sind gesund und die Bedingungen hier sind gut», sagte Rödl zum Stand der Vorbereitungen. Trainiert wird derzeit zweimal täglich. Die Zeitverschiebung von sieben Stunden habe «dem einen mehr, dem anderen weniger» zugesetzt, aber: «Insgesamt ist die Atmosphäre sehr gut und wir freuen uns auf das erste Spiel.»

In der Vorrundengruppe B warten außerdem noch Duelle mit Nigeria und Australien. Sicher ins Viertelfinale ziehen der Erste und Zweite ein, außerdem kommen zwei der drei Gruppendritten weiter. Das Erreichen der nächsten Runde scheint durchaus möglich. Bei der bislang letzten Olympia-Teilnahme schied das deutsche Team um Dirk Nowitzki 2008 in Peking mit nur einem Sieg aus fünf Spielen direkt aus.

«Insgesamt sind sie offensiv und defensiv sehr mobil. Sie haben viele gute und schnelle Guards, die uns voll fordern werden», sagte Rödl mit Blick auf Italien: «Auch auf die guten Werfer müssen wir ein besonderes Augenmerk legen.»

Sporthilfe plant keine Erhöhung der Olympia-Prämien

TOKIO: Die Deutsche Sporthilfe sieht in der Zahlung von Olympia-Prämien nicht ihre Kernaufgabe und weist Forderungen nach einer Anhebung zurück. «Wir können und wollen das nicht erhöhen», sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Berlemann im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist nicht unsere Aufgabe, weil wir dauerhafte Förderung, also die Unterstützung des Wegs zum Erfolg als unsere Mission definiert haben.» Wenn jedoch ein Sponsor käme, der sagen würde, er will diese Prämie erhöhen, «sind wir offen dafür», fügte er hinzu.

Die Sporthilfe honoriert einen Olympiasieg mit einer Prämie von 20.000 Euro. Für Silber gibt es 15.000 und für Bronze 10.000 Euro sowie bis zum Erreichen Rang acht (1500 Euro) abgestuft ebenfalls Geld. Insgesamt schüttet die Sporthilfe für olympische Erfolge rund 2,5 Millionen Euro aus.

Der Antrieb des Athleten sei nach Ansicht von Berlemann aber nicht die Olympia-Prämie. Eine Goldmedaille zu gewinnen, sei ideell eine weitaus größere Motivation. «Unsere Mission ist nicht ausschließlich, Erfolg zu belohnen, sondern kontinuierlich Athleten zu entwickeln und sicher zu stellen, dass sie erfolgreich sein können und am Ende vielleicht in unserer «Hall of Fame» landen», betonte Berlemann. In anderen Ländern zahle der Staat die Prämien, in Deutschland werden sie durch Fördergelder der Sporthilfe finanziert.

Athletensprecher Hartung: IOC hat Athleten nicht genug eingebunden

BERLIN: Athletensprecher Max Hartung hat die aus seiner Sicht mangelnde Einbeziehung der Sportlerinnen und Sportler beim Erstellen des sogenannten Olympia-Playbooks kritisiert. Dieses gibt die strikten Verhaltensregeln während der Olympischen Spiele in Tokio vor. «Wir haben umfangreiches Feedback gegeben und Anpassungen gefordert. In den Prozess waren wir nicht ausreichend eingebunden», sagte Hartung der «Mediengruppe Münchner Merkur tz» (Freitag).

Zudem stört den Fechter, dass die Olympia-Teilnehmer im Fall einer Corona-Infektion auf sämtliche Schadensersatzforderungen verzichten sollen. «Ich gehe davon aus, dass wir gezwungen sein werden, diesen Haftungsausschluss zu unterschreiben. Warum das IOC so Vorgeht, weiß ich nicht», sagte der 31-Jährige, der nach den Spielen seine Karriere beenden und in die Geschäftsführung der Sportstiftung NRW wechseln wird.

Auch die Modifizierungen der Regel 50 der Olympischen Charta, dem Verbot von politischen Botschaften während der Spiele, sind Hartung nicht weitreichend genug. «Es gab kleine Anpassungen, die meiner Meinung nach nicht weit genug gehen. Es sollte für die Athletinnen und Athleten bei einem humanistischen Sportfest jederzeit erlaubt sein, für Werte wie Toleranz und Respekt einzutreten», sagte Hartung.

Den Athletinnen und Athleten sind in Tokio Proteste oder politische Meinungsäußerungen eingeschränkt gestattet. So dürfen sie ihre Meinung unter anderem bei Pressekonferenzen oder bei Interviews mit traditionellen und digitalen Medien sowie auf Social-Media-Kanälen frei äußern - sofern diese «im Einklang mit den Grundprinzipien der Olympischen Bewegung stehen, nicht direkt oder indirekt gegen Personen, Länder, Organisationen und/oder deren Würde gerichtet und nicht störend sind.» Bei Siegerehrungen ist es aber zum Beispiel nicht gestattet.

Ruderer Zeidler mit souveränem Start-Ziel-Sieg ins Viertelfinale

TOKIO: Einer-Ruderer Oliver Zeidler hat bei den Olympischen Spielen in Tokio souverän das Viertelfinale erreicht.

Einen Tag vor seinem 25. Geburtstag gewann der Ingolstädter seinen Vorlauf mit einem Start-Ziel-Sieg in 7:00,40 Minuten. Auf der olympischen Regattastrecke im Sea Forest Waterway war sein norwegischer Dauerkontrahent Kjetil Borch im ersten Vorlauf am Freitag in 6:54,46 Minuten noch etwas schneller. Doch bei hohen Temperaturen konnte es sich der 2,03 Meter große Zeidler leisten, am Ende seines Laufs noch Kräfte zu sparen und ein wenig das Tempo herauszunehmen.

NBA-Trio von Meister Bucks und Finalist Suns reist zu Olympia nach

TOKIO: Nach dem NBA-Meistertitel mit den Milwaukee Bucks reisen die Profis Khris Middleton und Jrue Holiday zu den Olympischen Spielen in Tokio nach.

Das teilte der Club aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga am Donnerstag mit. Auch Devin Booker vom unterlegenen Finalisten Phoenix Suns soll noch zum Team der US-Basketballer stoßen. Der Gold-Favorit trifft bei den Spielen in der japanischen Hauptstadt in Gruppe A auf Frankreich, Iran und Tschechien. Die erste Partie bestreiten die USA am Sonntag (14.00 Uhr) gegen Frankreich. Deutschland bekommt es beim olympischen Basketball-Turnier mit Australien, Nigeria und Italien zu tun.

Entscheidung zurückgenommen: Team aus Guinea reist doch zu Olympia

TOKIO: Guinea wird nun doch an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Am Freitagmorgen werde sich eine 20-köpfige Delegation mit fünf Athleten auf den Weg in die japanische Hauptstadt machen, teilte das Nationale Olympische Komitee des westafrikanischen Landes am Donnerstagabend mit. Zuvor hatte Guinea die Teilnahme an den Spielen noch unter Verweis auf die steigende Zahl der Corona-Infektionen und die Sorge um die Gesundheit der Athletinnen und Athleten abgesagt. Damit ist Nordkorea nach aktuellem Stand das einzige Land, das gar keine Sportler nach Japan entsenden wird.

Er habe die «große Freude, die Menschen in Guinea und die gesamte Familie des Sports darüber zu informieren», dass die Regierung der Teilnahme der Sportler zugestimmt habe, wurde Sportminister Sanoussy Bantama Sow in einer Mitteilung zitiert. Die Aktiven sind Fatoumata Yarie Camara (Ringen), Mamadou Bah und Mariama Toure (Schwimmen), Aissata Deen Conte (Leichtathletik) und Mamadou Samba Bah (Judo).