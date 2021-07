Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Danso verlässt Augsburg-Trainingslager - Reuter: «Müssen schauen»

WALCHSEE/AUGSBURG: Die Zukunft von Abwehrspieler Kevin Danso beim FC Augsburg ist ungewiss. Der Österreicher reiste am Donnerstag vorzeitig aus dem Trainingslager des Fußball-Bundesligisten ab. Das berichteten der «Kicker» und die «Augsburger Allgemeine». Demnach sieht sich der 22-Jährige, der in den vorigen beiden Spielzeiten an den FC Southampton und an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war, nicht imstande, künftig für das Team von Coach Markus Weinzierl zu spielen.

«Es gibt nichts im Fußball, was es nicht gibt. Eigentlich hatten wir überlegt, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Jetzt müssen wir schauen», sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter der «Augsburger Allgemeinen» (Freitag). Zuvor habe es eine Auseinandersetzung mit Weinzierl gegeben. Der Innenverteidiger absolvierte am Donnerstag statt des Vormittagstrainings nur eine lockere Laufeinheit - beim Testspiel am Abend gegen Qarabag FK (2:2) war er nicht mehr dabei.

Womöglich will Danso durch sein Verhalten einen Wechsel erzwingen. Den Berichten zufolge gibt es ein Kaufangebot des französischen Erstligisten RC Lens für den Abwehrspieler, der in Augsburg ausgebildet wurde, vor Jahren noch als eines der größten Talente galt, mit seiner drohenden Reservistenrolle aber unzufrieden ist.

Rekordaufgebot von fast 60.000 Polizisten bei Olympia in Japan

TOKIO: Zum Schutz der Olympischen Spiele mobilisiert Japan eine Rekordzahl von fast 60.000 Polizisten. Das gab die nationale Polizeibehörde am Freitag bekannt. Obwohl Zuschauer wegen der Corona-Krise von nahezu allen Wettkämpfen ausgeschlossen wurden, sei die ursprünglich geplante Zahl der Beamten nur geringfügig reduziert worden. So viele Polizisten hat Japan bisher noch bei keiner Veranstaltung mobilisiert. Hinzu kommt privates Wachpersonal.

Die meisten Polizisten werden in Tokio zusammengezogen, insgesamt rund 36.500, einschließlich Beamte, die aus anderen Landesteilen abgestellt werden. Neben Tokio finden Wettkämpfe an acht anderen Orten statt.

Japans Polizei stellt sich nicht nur auf Terrorismus ein, sondern nimmt auch die Gefahr durch Cyber-Angriffe ernst. Außerdem kümmern sich die Beamten um die Verkehrsregelung. Wegen der Pandemie dürfen keine ausländischen Fans einreisen, sondern nur die Athleten und Offizielle. Auch einheimische Zuschauer sind wegen des Risikos durch das Virus bei fast allen Wettkämpfen ausgesperrt. Zudem wird es in Tokio kein Public Viewing geben, eine Fanmeile wurde abgesagt. Die wegen Corona um ein Jahr verschobenen Spiele eröffnen am 23. Juli.

Berichte: Japan will Corona-Kontaktregeln für Athleten erleichtern

TOKIO: Japan will Athleten bei den Olympischen Spielen in Tokio nach Medienberichten auch dann die Starterlaubnis geben, wenn sie engen Kontakt mit Corona-Infizierten hatten, sofern sie kurz vorher negativ auf das Virus getestet werden. Wie japanische Medien am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise berichteten, planten die Regierung und die Olympia-Organisatoren zu diesem Zweck PCR-Tests bei betroffenen Athleten rund sechs Stunden vor dem Start bei Wettkämpfen. Das «Playbook» für Athleten und Offizielle mit Vorschriften für sichere Spiele sieht eigentlich vor, dass sich Athleten, die engen Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatten, in einem Privatraum im Olympischen Dorf und fern von anderen aufhalten.

Tokio befindet sich auch für die gesamte Dauer der Spiele erneut in einem Notstand, da die Corona-Infektionen wieder deutlich steigen. Am Donnerstag meldete die Hauptstadt des Landes 1308 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, der höchste Stand seit einem halben Jahr.

Extrem-Radsportler will fast 1000 Kilometer in 24 Stunden schaffen

ZELTWEG: Der österreichische Extrem-Radsportler Christoph Strasser, sechsmaliger Gewinner des Langstreckenrennens Race Across America (RAAM), wagt einen Rekordversuch. Auf einem knapp 7,6 Kilometer langen Rundkurs um den Militärflugplatz in Zeltweg in Österreich will Strasser in 24 Stunden mit dem Rennrad den aktuellen Weltrekord von 914 Kilometer übertreffen. «Wenn es super läuft, dann schaffe ich 950 Kilometer», sagte der 38-Jährige vor dem für Freitagabend geplanten Start. Um die bestehende Bestmarke zu übertreffen, muss der 38-Jährige 121 Runden mit einem Schnitt von 38,1 km/h abspulen. «Die Strecke ist flach, der Asphalt gut, am meisten Sorgen bereitet mir der drohende Regen», so Strasser.

Strasser hat nach eigenen Angaben bisher etwa 40 Langstrecken-Rennen bestritten, darunter alleine 17 Mal einen 24-Stunden-Wettbewerb. Beim Rekordversuch braucht Strasser etwa 900 Kalorien in der Stunde. Dazu wird ihm aus dem Begleitfahrzeug eine Flüssignahrung gereicht, die eigentlich für den Klinikbedarf entwickelt wurde. «Drei Tage vor dem Rennen esse ich nichts mehr, sondern ernähre mich schon von der Flüssignahrung», so der Extremsportler. Sollten es die Reise-Bestimmungen erlauben, will Strasser im Herbst in der Höhenluft von Colorado in den USA auf einem Autorennkurs 1000 Kilometer in 24 Stunden zurücklegen.

Seine Stärke sieht Strasser in der Kombination von Willenskraft und Fitness. «Der Kopf sagt dir, warum du fährst, der Körper sagt dir, wie schnell du fährst.»

DOSB-Virologin: Olympisches Dorf sicherer als Studentenwohnheim

FRANKFURT/MAIN: Die Virologin des Deutschen Olympischen Sportbundes erwartet, dass die Ängste und Befürchtungen vor den Corona-Gefahren vor den Sommerspielen in Tokio unbegründet sind. Die Wissenschaftlerin Bärbel Gärtner aus dem Saarland ist zuversichtlich, dass das Sportgroßereignis ohne schwere Folgen über die Bühne gehen wird. «Ja. Davon gehe ich absolut aus», sagte sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Überzeugt ist sie auch, dass die deutschen Olympia-Athleten gut vorbereitet an den Start gehen, die Spiele trotz Corona-Gefahren gesundheitlich gut überstehen. «Man hat alles getan, was man konnte. Dafür sind wir als Deutsche bekannt, in diesen Dingen sehr gründlich zu sein», meinte Gärtner. Mehr als 90 Prozent der 438 nominierten Sportler des DOSB reisen nach ihren Angaben geimpft nach Japan.

Auch das Olympische Dorf, in dem während der Spiele rund 11.000 Athleten wohnen werden und nach strikten Corona-Regeln leben müssen, ist für Gärtner kein gefährlicher Ort. «Für mich ist es einer der am besten überwachten Bereiche, die wir weltweit haben werden», sagte sie. «Da ist jedes Studentenwohnheim kritischer.»

Japans Regierung beteuert «sichere» Olympische Spiele

TOKIO: Eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio hat Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga seinen Entschluss bekräftigt, «sichere» Spiele zu realisieren. «Um das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, werden gründliche Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus ergriffen», versicherte Suga am Freitag auf einer Sitzung der mit Olympia beauftragten Mitglieder seiner Regierung. Jeder solle sich «bis zum Schluss» mit einem Gefühl «hoher Anspannung» für sichere Spiele einsetzen, wurde Suga weiter zitiert. Am selben Tag begann der Olympische Frieden. Die wegen Corona um ein Jahr verschobenen Spiele sollen am 23. Juli eröffnen.

Die japanische Tageszeitung «Asahi Shimbun», einer der Sponsoren der Spiele, berichtete unterdessen von «Chaos» auf Flughäfen unter den Mitarbeitern, die versuchten, olympische Delegationen zu führen. Auch in Hotels gebe es Probleme bei der Durchsetzung der Verhaltensregeln für Olympia-Teilnehmer. Es sei bereits eine Woche vor Beginn der Spiele «offensichtlich» geworden, dass die Pläne der Organisatoren zur Trennung von Olympia-Teilnehmern und der allgemeinen Bevölkerung «kläglich gescheitert» seien. Die «Blase», in der sich die Athleten und ihre Bezugspersonen eigentlich befinden sollen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, sei «bereits geplatzt», hieß es.

Tokio befindet sich auch für die gesamte Dauer der Spiele erneut in einem Notstand, da die Corona-Infektionen wieder deutlich steigen. Am Donnerstag meldete die Hauptstadt des Landes 1308 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, der höchste Stand seit einem halben Jahr. Um eine Ausbreitung des Coronavirus und seiner Delta-Variante zu verhindern, haben Japans Organisatoren Zuschauer von nahezu allen Wettkämpfen während der Olympischen Sommerspiele ausgeschlossen.

Berichte: IOC-Chef Bach möchte Olympia-Fans bei besserer Corona-Lage

TOKIO: Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, hat nach Medienberichten die japanische Regierung gebeten, den Zuschauerausschluss bei den Olympischen Spielen im Falle einer Verbesserung der Corona-Infektionslage zu überdenken. Wie japanische Medien am Freitag unter Berufung auf nicht genannte Regierungskreise berichteten, habe Bach den Wunsch nach Zuschauern bei seinem kürzlichen Treffen mit Ministerpräsident Yoshihide Suga geäußert. Erst eine Woche zuvor hatten die Regierung und Japans Organisatoren entschieden, Zuschauer von nahezu allen Wettkämpfen während der Olympischen Sommerspiele auszuschließen.

Suga soll Bach erwidert haben, dass die Regierung gemeinsam mit den Organisatoren und dem IOC sowie dem Paralympischen Komitee die Zuschauer-Angelegenheit wie vereinbart überprüfen werde, sofern es eine deutliche Veränderung der Infektionslage gebe, hieß es weiter.

Tokio befindet sich auch für die gesamte Dauer der Spiele erneut in einem Notstand, da die Corona-Infektionen wieder deutlich steigen. Am Donnerstag meldete die Hauptstadt des Landes 1308 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, der höchste Stand seit einem halben Jahr.

«Die Zahlen steigen nicht wegen der Olympischen Spiele», hatte Bach nach seinem Treffen mit Suga beteuert. «Wir können selbstbewusst sagen, dass wir das Risiko für diese Spiele minimiert haben», sagte er. Die Corona-Maßnahmen für Olympia in Tokio seien «die strengsten, denen sich ein Sportereignis unterziehen musste». Eröffnet werden sollen die wegen Corona um ein Jahr verschobenen Spiele am 23. Juli.

Tennis-Star Djokovic nimmt an Olympischen Spielen teil

TOKIO: Tennis-Star Novak Djokovic hat seinen Start bei den Olympischen Spielen in Tokio bestätigt und geht damit auf die Jagd nach dem Golden Slam. «Ich habe meinen Flug nach Tokio gebucht und werde mich stolz dem TeamSerbia für die Olympischen Spiele anschließen», teilte der Weltranglistenerste aus Serbien am Donnerstag auf Twitter mit: «Für mich war es immer eine besondere Freude und Motivation, für Serbien zu spielen und ich werde mein Bestes geben, um uns alle glücklich zu machen!»

Djokovic (34) hatte zuletzt in Wimbledon seinen 20. Grand-Slam-Titel geholt. Mit einem Erfolg bei den US Open würde Djokovic als Erster bei den Tennis-Herren seit 1969 alle Grand-Slam-Turniere in einem Kalenderjahr gewinnen. Als bisher Einzige im Tenniszirkus holte Steffi Graf 1988 auch Olympia-Gold und schaffte sogar den sogenannten Golden Slam. Das könnte auch Djokovic gelingen.

Zuvor hatten viele Stars auf einen Olympia-Start verzichtet. Serena Williams (USA) fliegt ebenso wenig nach Japan wie Rafael Nadal (Spanien) , Roger Federer (Schweiz) - alle waren schon Olympiasieger. Auch Rio-Silbermedaillengewinnerin Angelique Kerber sagte wegen einer Oberschenkelverletzung ab. Bei den Olympischen Spielen wollte Kerber vom 24. Juli bis 1. August im Einzel sowie im Mixed-Wettbewerb mit Alexander Zverev antreten. Zudem sind Dominic Thiem und(Österreich) Simona Halep (Rumänien) nicht dabei.

Tour de France: Pogacar gewinnt auch letzte Pyrenäen-Etappe

LUZ ARDIDEN: Titelverteidiger Tadej Pogacar hat auch die letzte Pyrenäen-Etappe der 108. Tour de France für sich entschieden. Der 22 Jahre alte Radfahrer feierte bei der Bergankunft in Luz Ardiden am Donnerstag bereits seinen dritten Tagessieg. Nach 129,7 Kilometern von Pau zur Skistation ließ der Gelb-Träger Jonas Vingegaard aus Dänemark und Richard Carapaz aus Ecuador hinter sich. In der Gesamtwertung ist Pogacar der Sieg nur noch durch Sturz oder Defekt zu nehmen.

Wegen Corona: Boxkampf Fury gegen Wilder auf 9. Oktober verschoben

LAS VEGAS: Der ursprünglich für den 24. Juli geplante WM-Kampf zwischen Schwergewichtsboxer Tyson Fury und Deontay Wilder wird verschoben und soll nun am 9. Oktober stattfinden. Das teilte Fury am Donnerstag auf Twitter mit. Der 32 Jahre alte Brite war positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie er nun bestätigte. Deshalb kommt es zur Verlegung von Furys Titelverteidigung in Las Vegas.

Britisches Unterhaus fordert diplomatischen Boykott von Olympia 2022

LONDON: Das britische Unterhaus hat einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 gefordert. Das Ereignis solle nicht in einem Land stattfinden, dessen Regierung glaubhaft Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen würden, heißt es in dem am Donnerstag verabschiedeten Beschluss.

British Open: Starker Auftakt für deutschen Golfprofi Marcel Siem

SANDWICH: Dem deutschen Golfprofi Marcel Siem ist bei den 149. British Open am Donnerstag ein starker Auftakt gelungen. An seinem 41. Geburtstag spielte Siem auf dem Par-70-Kurs des traditionsreichen Royal St George's Golf Club eine 67er-Runde. Seine deutschen Kollegen landeten am ersten Tag des Golf-Major-Turniers in Sandwich in der englischen Grafschaft Kent weiter hinten. Marcel Schneider benötigte 73 Schläge, Martin Kaymer und Matthias Schmid jeweils 74. An der Spitze stand zunächst der Südafrikaner Louis Oosthuizen, der das Ranking nach einer starken 64er-Runde mit sechs unter Par anführt.

US-Basketballer Beal nicht bei Olympia dabei

BERLIN: NBA-Profi Bradley Beal von den Washington Wizards wird nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Wie der US-Basketballverband am Donnerstag bekanntgab, wurde der 28-Jährige am Mittwoch unter das Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll gestellt und bleibt auch dort, sodass er nicht mit dem Olympiasieger nach Japan fliegen kann. Das bedeutet, dass es sich um einen Corona-Verdachtsfall handelt. Aus «großer Vorsicht» wurde auch Jerami Grant von den Detroit Pistons unter das Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll gestellt.

Saka: Wusste, «welche Art von Hass mir entgegenschlagen würde»

LONDON: Der englische Fußball-Nationalspieler Bukayo Saka hat nach den rassistischen Hasskommentaren gegen ihn und seine Teamkollegen Jadon Sancho und Marcus Rashford die sozialen Plattformen Instagram, Twitter und Facebook kritisiert. «Ich wusste sofort, welche Art von Hass mir entgegenschlagen würde. Und es ist eine traurige Realität, dass eure mächtigen Plattformen nicht genug tun, um diese Nachrichten zu stoppen», schrieb der 19-Jährige am Donnerstag auf Twitter.

Raman verlässt Schalke und wechselt zum RSC Anderlecht

GELSENKIRCHEN: Benito Raman verlässt den FC Schalke 04 und wechselt mit sofortiger Wirkung zum RSC Anderlecht. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstagabend mitteilte, unterschrieb der 26-jährige Belgier beim belgischen Rekordmeister einen Dreijahresvertrag bis 2024. Sein Vertrag bei den Knappen lief ursprünglich bis 30. Juni 2024.

Vettel kritisiert Formel-1-Pole für Sprint-Sieger: «Das ist falsch»

SILVERSTONE: Sebastian Vettel hält es für falsch, dass der Gewinner des neuen Formel-1-Sprints die Pole Position bekommt. Das sei eine «neue Disziplin», bemerkte der 34-Jährige am Donnerstag vor dem Grand Prix in Großbritannien. Die Motorsport-Königsklasse experimentiert in Silverstone mit einem neuen Format. Die übliche Qualifikation mit den drei K.o.-Runden wird auf Freitagabend vorgezogen. Dafür gibt es am Samstag den neuen Sprint über 100 Kilometer Distanz, der die Startaufstellung samt Pole-Mann für den Grand Prix am Sonntag (16.00 Uhr/MESZ) ermittelt.

Visueller Vorgeschmack: Formel 1 stellt Wagen für 2022 vor

SILVERSTONE: Mit einem Prototypen für 2022 hat die Formel 1 einen Vorgeschmack auf die Zukunft der Rennserie gegeben. In einer Online-Präsentation und auch auf dem Grand-Prix-Kurs von Silverstone stellten die Macher der Königsklasse des Motorsports das komplett überarbeitete maßstabsgetreue Modell für die kommenden Jahre vor. Das Design der Autos verändert sich massiv. Die Eingriffe in die Aerodynamik sollen dafür sorgen, dass die Wagen einander einfacher folgen können, was wiederum das Überholen erleichtern soll. Dadurch sollen die Zuschauer mehr Action auf der Strecke erleben.

Ehemaliger Darts-Weltmeister Fordham stirbt im Alter von 59 Jahren

LONDON: Der ehemalige Darts-Weltmeister Andy Fordham ist tot. Darüber informierte der Weltverband PDC am Donnerstagabend. Der Engländer Fordham, der den Spitznamen «The Viking» (der Wikinger) trug, sei am Donnerstag im Alter von 59 Jahren gestorben. Zur Todesursache machte die PDC keine Angaben.

Nach Einreise in Japan: Sportlerin positiv auf Corona getestet

TOKIO: Eine Olympia-Teilnehmerin und ein Mitarbeiter, der mit den Sommerspielen in Tokio zu tun hat, sind nach ihrer Einreise in Japan positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten die Organisatoren der Olympischen Spiele am Donnerstag mit. Die namentlich nicht genannte Athletin, die am Mittwoch positiv getestet wurde, ist nun in 14-tägiger Quarantäne.