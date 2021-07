Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 02.07.21 | Überblick

Ex-Nationalspieler Frei: Xhaka bei Schweiz auf Dauer nicht ersetzbar

BERLIN: Der ehemalige Schweizer Fußball-Nationalspieler Alexander Frei hält einen längerfristigen Ausfall von Granit Xhaka für ein Problem für die Nati. «Auf Dauer ist er als Leader nicht ersetzbar - für ein Spiel allerdings schon», sagte der frühere Bundesliga-Spieler von Borussia Dortmund im Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag). Kapitän Xhaka ist für das Viertelfinale der Europameisterschaft an diesem Freitag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in St. Petersburg gegen Spanien nach zwei Gelben Karten gesperrt.

«Das ist ein wichtiger Ausfall», sagte der 41-jährige Frei. Xhaka sei gegen Frankreich der Anführer und seine Rolle fundamental gewesen, um die Rückschläge und Widrigkeiten zu überwinden. Der Trainer des Schweizer Zweitligist FC Wil hält Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach für einen geeigneten Vertreter im Spiel gegen Spanien. «Er hat nicht die gleichen strategischen Fähigkeiten wie Granit. Dafür ist er dynamischer», sagte Frei.

Ex-Dortmund-Profi Chapuisat: Schweizer können «befreit aufspielen»

BERLIN: Der frühere Bundesliga-Profi Stéphane Chapuisat hält die Schweizer Außenseiterrolle im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen Spanien für einen Vorteil. Die Schweiz sein ein vergleichsweise kleines Land mit begrenzten Möglichkeiten, sagte der ehemalige Nationalspieler der «Mediengruppe Münchner Merkur tz» (Freitag). «Dass es von Vorteil sein kann, nicht den Druck eines ganzen Landes zu spüren und gewinnen zu müssen, ist auch klar. Wir können befreit aufspielen», meinte der 52-Jährige, der mit Borussia Dortmund 1997 die Champions League gewonnne hatte.

Die Schweizer hatten im Achtelfinale Weltmeister Frankreich mit 5:4 im Elfmeterschießen ausgeschaltet. Nun treffen die Eidgenossen in St. Petersburg am Freitag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) auf Spanien. «Eine großartige Mannschaft, die es stets schafft, mit dem Ball am Fuß Lösungen zu finden. Der Ball gehört den Spaniern, das müssen wir akzeptieren», urteilte Chapuisat.

Dennoch sieht der einstige Stürmer Chancen gegen den dreimaligen Europameister für das Team von Trainer Vladimir Petkovic. Es werde ein ähnliches Spiel wie gegen die Franzosen und auf dem Papier sei Spanien der Favorit. «Wir werden aber versuchen, hinten erneut solide zu stehen und im Umschaltspiel zu überraschen. Und auch wenn die Spanier enorme Qualität mit dem Ball am Fuß haben, so wird es fundamental sein, dass auch wir ab und an längere Ballbesitzphasen verzeichnen. Ebenso wie gegen die Franzosen», sagte Chapuisat.

Norweger Warholm bricht Uralt-Weltrekord über 400 Meter Hürden

OSLO: Der Norweger Karsten Warholm hat beim Diamond-League- Meeting der Leichtathleten in Oslo den Uralt-Weltrekord über 400 Meter Hürden gebrochen. Bei seinem Heimspiel im Bislett-Stadion gewann der 25-Jährige das Rennen am Donnerstagabend in unglaublichen 46,70 Sekunden. Der Welt- und Europameister blieb damit acht Hundertstelsekunden unter der fast 29 Jahre alten Traumzeit des US-Amerikaners Kevin Young bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona. Warholm hatte zuvor mehrfach seinen Europarekord verbessert - zuletzt im August 2020 auf 46,87 Sekunden.

Kerber erreicht nach Marathon-Match dritte Wimbledon-Runde

LONDON: Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Wimbledon mit einem schwer erkämpften Sieg den Einzug in die dritte Runde geschafft. Die Siegerin von 2018 bezwang die Spanierin Sara Sorribes Tormo am Donnerstag in London mit 7:5, 5:7, 6:4. Kerber machte den Erfolg gegen die Weltranglisten-50. erst nach 3:18 Stunden perfekt. Nächste Gegnerin der 33-Jährigen ist am Samstag Alexandra Sasnowitsch aus Belarus. Bei den Herren stehen Alexander Zverev und Dominik Koepfer in der dritten Runde. Insgesamt waren sieben deutsche Herren und vier deutsche Damen in das auf Rasen ausgetragene Grand-Slam-Turnier gestartet.

Bericht: Borussia Dortmund will Halstenberg aus Leipzig holen

BERLIN: Nach dem Millionen-Transfer von Jadon Sancho zu Manchester United will Borussia Dortmund einem Bericht der «Bild» zufolge Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg von RB Leipzig verpflichten. Allerdings gebe es bei den Ablösemodalitäten für den 29-Jährigen noch Probleme. Vizemeister Leipzig fordere demnach zwölf Millionen Euro Ablöse, der BVB wolle für den Linksverteidiger nur acht Millionen Euro zahlen. Der am Donnerstag als perfekt gemeldeten Transfer von Sancho zu Manchester United hat Dortmund 85 Millionen Euro in die Kasse gespült - das ist der zweithöchste Transfererlös der Clubhistorie.

Sieg gegen Tunesien: Gastgeber Kroatien deutscher Halbfinal-Gegner

SPLIT: Die deutschen Basketballer treffen beim olympischen Qualifikationsturnier im Halbfinale am Samstag auf den Favoriten Kroatien. Die Gastgeber gewannen am Donnerstagabend in Split gegen Außenseiter Tunesien mit 75:70, wussten dabei aber erneut nicht zu überzeugen. Nach drei Vierteln lagen die Kroaten, die zum Auftakt klar gegen Brasilien verloren hatten, gegen die vom früheren Bundestrainer Dirk Bauermann betreuten Tunesier sogar mit 56:57 zurück. Am Ende kamen sie aber doch mit viel Glück weiter. Im zweiten Halbfinale stehen sich Brasilien und Mexiko gegenüber.

Tour de France: Cavendish gewinnt Massensprint in Chateauroux

CHATEAUROUX: Radprofi Mark Cavendish hat die sechste Etappe der 108. Tour de France im Massensprint gewonnen. Der Brite siegte am Donnerstag nach 160,6 Kilometern von Tours nach Chateauroux vor dem Belgier Jasper Philipsen sowie Nacer Bouhanni aus Frankreich. Der Niederländer Mathieu van der Pool verteidigte das Gelbe Trikot des Gesamtführenden erfolgreich und liegt acht Sekunden vor Titelverteidiger Tadej Pogacar aus Slowenien. Der belgische Meister Wout van Aert ist 30 Sekunden zurück Dritter.