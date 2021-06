Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 18.06.21 | Überblick

EM-Vorrunden-Aus für Nordmazedonien besiegelt

BUKAREST: Durch den 2:0-Sieg der Niederlande am Donnerstagabend gegen Österreich ist bei der Fußball-EM auch das Vorrunden-Aus von Nordmazedonien besiegelt.

Der EM-Neuling verlor zuvor in Bukarest 1:2 (0:2) gegen die Ukraine und kann nun selbst bei einem überraschenden Sieg am Montag gegen die Niederlande nicht mehr das Achtelfinale erreichen. Die Niederländer hingegen sind sicher bereits für die K.o-Runde qualifiziert. Nach zwei Spieltagen der Gruppe C führt das Oranje-Team die Tabelle mit sechs Punkten vor der Ukraine, Österreich (jeweils 3) und Nordmazedonien (0) an.

Flensburg verliert - Kiels Handballer wieder Tabellenführer

KIEL: Der THW Kiel ist wieder Spitzenreiter in der Handball-Bundesliga. Der Titelverteidiger gewann am Donnerstag sein Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen mit 31:23 (15:11). Die «Zebras» profitierten von der 29:33 (15:14)-Niederlage der SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin. Drei Spieltage vor Schluss stehen die Kieler wieder mit einem Punkt Vorsprung auf dem ersten Platz. In den beiden übrigen Partien des Abends gewann der TBV Lemgo Lippe 35:31 (17:17) beim HC Erlangen. Die TSV Hannover-Burgdorf setzte sich 28:20 (12:10) bei der MT Melsungen durch.

Nach DFB: Auch Koch weist Vorwürfe um Ethikkommission zurück

FRANKFURT/MAIN: Nach dem Deutschen Fußball-Bund hat auch Interimspräsident Rainer Koch Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Führungswechsel und den Rücktritten fast aller Mitglieder der Ethikkommission zurückgewiesen. «Das war ein völlig korrekter Vorgang, eine absolut korrekte Wahl. Weder haben wir als DFB-Präsidium noch ich persönlich dafür gesorgt, dass über bestimmte Personen nicht abgestimmt werden soll», sagte Koch am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Und weiter: «Es war eine geheime Wahl des höchsten DFB-Gremiums in dem auch ein Rainer Koch nur eine Stimme von zwölf besitzt.»

Überraschendes Achtelfinal-Aus für Zverev in Halle

HALLE/WESTFALEN: Alexander Zverev ist beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle überraschend ausgeschieden. Deutschlands derzeit bester Tennisprofi verlor am Donnerstag sein Achtelfinale gegen Ugo Humbert (Frankreich) mit 6:7 (4:7), 6:3 und 2:6. Bereits in der ersten Runde hatte Zverev beim Dreisatz-Erfolg gegen seinen Davis-Cup-Kollegen Dominik Koepfer große Mühe. Einziger deutscher Profi im Viertelfinale ist Phillipp Kohlschreiber. Der 37 Jahre alte Routinier trifft am Freitag auf den an Nummer vier gesetzten Russen Andrei Rubljow. Und vor Zverev sind in Halle auch schon die Favoriten Roger Federer sowie der Russe Daniil Medwedew ausgeschieden.

Basketballer ohne Schröder beim Supercup in Hamburg

HAMBURG: Ohne Dennis Schröder bestreiten die deutschen Basketballer ab Freitag den Supercup in der Vorbereitung auf das olympische Qualifikationsturnier. Der 27 Jahre alte Aufbauspieler wird bei dem dreitägigen Turnier ebenso wie die Nationalspieler von Alba Berlin dem Team von Bundestrainer Henrik Rödl noch fehlen. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds trifft beim Supercup in Hamburg am Freitag auf Tschechien, am Samstag auf Tunesien und zum Abschluss am Sonntag auf Italien (jeweils 20.30 Uhr/Magentasport). Anschließend geht es im letzten Test am 24. Juni in Heidelberg gegen den Senegal. Das olympische Qualifikationsturnier findet vom 28. Juni bis 4. Juli im kroatischen Split statt.

Cunha und Paulinho für brasilianisches Olympia-Team nominiert

RIO DE JANEURO: Die Bundesliga-Profis Paulinho von Bayer Leverkusen und Matheus Cunha von Hertha Berlin sind für die brasilianische Olympia-Auswahl nominiert worden. Trainer André Jardine berief am Donnerstag auch Altstar Dani Alves in den Kader. Neben dem 38-jährigen Verteidiger vom FC São Paulo gehören zudem Torwart Santos von Athletico Paranaense und Diego Carlos vom FC Sevilla zu den Veteranen, die die U24-Mannschaft bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio unterstützen.

Tennis-Star Osaka: Verzicht auf Wimbledon, Olympia-Start geplant

TOKIO: Tennis-Star Naomi Osaka wird nicht in Wimbledon spielen. Sie wolle sich Zeit für Freunde und Familie nehmen, hieß es am Donnerstag in einem Statement ihres Agenten Stuart Duguid. Osaka hatte zuletzt bei den French Open in Paris vor ihrem Zweitrunden-Spiel aufgegeben und danach öffentlich gemacht, dass sie immer wieder unter Depressionen leide. Zuvor hatte es viele Diskussionen um einen Presseboykott der 23 Jahre alten Japanerin gegeben, den die Nummer zwei der Welt zunächst nicht wirklich begründet hatte. Osaka kündigte an, bereit für die Olympischen Spiele zu sein und freue sich vor den heimischen Fans zu spielen.

Österreichs US-Open-Sieger Dominic Thiem verzichtet auf Olympia

WIEN: Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem verzichtet auf die Olympischen Spiele in Tokio. Der Gewinner der US Open schrieb am Donnerstag auf Twitter, dass er sich zu dieser schweren Entscheidung nach Gesprächen mit seinem Team und Analysen der Situation entschlossen habe. «Wie für alle Athleten ist die Teilnahme an Olympischen Spielen und dort sein Land zu vertreten für mich eine gewaltige Ehre, und das macht die Entscheidung umso schwerer. Wie auch immer, 2021 hat nicht wie erwartet begonnen und ich fühle mich nicht bereit, in Tokio mein bestes Tennis zu spielen», teilte der 27-Jährige mit.

Deutsche Volleyballer ohne Chance gegen Weltmeister Polen

RIMINI: Die deutschen Volleyballer haben auch zum Abschluss der vorletzten Woche in der Nationenliga eine Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Nationalcoach Andrea Giani unterlag am Donnerstag in Rimini Weltmeister Polen um den früheren Bundestrainer Vital Heynen mit 0:3 ((22:25, 19:25, 20:25). Für die Deutschen war es im zwölften Nationenliga-Spiel schon die achte Niederlage. Hoffnungen auf das Erreichen der Finalrunde müssen sich Gianis Männer längst nicht mehr machen, da sich nur die vier besten Teams qualifizieren. Die Nationenliga ist wichtig, um Punkte für die Weltrangliste zu sammeln.