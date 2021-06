Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Eishockey-Kapitän Müller zu WM-Halbfinale: «Verstärkt Olympia-Erfolg»

RIGA: Kapitän Moritz Müller sieht im ersten WM-Halbfinaleinzug seit elf Jahren eine Bestätigung des Aufwärtstrends und erhofft sich einen Schub für seine Sportart. «Fürs deutsche Eishockey ist das enorm wichtig, weil es den Olympia-Erfolg noch mal verstärkt, den Weg von Toni verstärkt, den er mit uns gegangen ist», sagte der 34 Jahre alte Verteidiger nach dem 3:2 nach Penaltyschießen gegen die Schweiz.

Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 hatte das deutsche Team mit dem damaligen Bundestrainer Marco Sturm sensationell das Finale erreicht und Silber gewonnen. Beim zweiten Turnier unter Sturms Nachfolger Toni Söderholm zog die Mannschaft nun erstmals seit der Heim-WM 2010 wieder in ein Halbfinale ein.

«Die Speerspitze des Eishockeys in Deutschland ist die Nationalmannschaft. Wenn die performt, gibt es überregionales Interesse», sagte Müller: «Das begeistert die Leute zuhause, das veranlasst die Leute dann auch zu den Clubs an ihren Standorten zu gehen.»

Vor dem Halbfinale am Samstag gegen Titelverteidiger Finnland bekräftigte Müller auch noch mal das neue Selbstverständnis im deutschen Nationalteam: «Wenn man Weltmeister werden will, muss man jeden schlagen», sagte er mit einem Lächeln.

Schröder signalisiert Bereitschaft zur Teilnahme an Olympia-Quali

LOS ANGELES: Dennis Schröder hat nach dem frühen Playoff-Aus der Los Angeles Lakers seine Bereitschaft zur Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier mit der Nationalmannschaft signalisiert.

«Nationalmannschaft, wenn ich nicht verletzt bin und mich gut fühle, bin ich dabei», sagte Schröder am Donnerstagabend (Ortszeit) der Deutschen Presse-Agentur nach dem Aus der Lakers gegen die Phoenix Suns. Er freue sich auf jeden Fall, dass die DBB-Auswahl eine Chance habe, sich noch für Olympia zu qualifizieren. Er werde zunächst etwas Zeit mit seiner Familie verbringen und sich beratschlagen, sagte Schröder. Für die Teilnahme muss die deutsche Auswahl das Turnier in Split (29. Juni bis 4. Juli) gewinnen.

Netzer schwärmt von Havertz: Kann «ein Weltklassespieler sein»

ZÜRICH: Angesprochen auf Kai Havertz gerät Ex-Nationalspieler Günter Netzer ins Schwärmen. Nach dem Gewinn der Champions League mit dem FC Chelsea sieht der 76-Jährige den Fußball-Nationalspieler auf dem Weg zur Weltklasse. «Das Schönste für mich an diesem Finale war, Kai Havertz zu sehen, wie er sich entwickelt hat. Er hat das bestätigt, was wir alle, die Fußball verstehen, in ihm sehen: Dass er ein absoluter Weltklassespieler sein kann», sagte Netzer der Deutschen Presse-Agentur.

Havertz hatte beim 1:0-Sieg gegen Manchester City das Siegtor für Chelsea erzielt. Kurz vor dem Start der Europameisterschaft sieht Ex-Nationalspieler Netzer den 21-Jährigen nun aber auch in der Pflicht. «Das war ein Ausweis, der ihn verpflichtet, an diese Leistung anzuknüpfen. Dann ist er einer der Ausnahmespieler in der Welt, wenn dies bestätigt werden kann über die nächste Zeit. Und das ist keine Frage von den nächsten Spielen, sondern eine Entwicklung über die nächsten Jahre.»

Havertz war am Donnerstag im EM-Trainingslager der deutschen Mannschaft in Seefeld angekommen. Als maßgeblichen Treiber hinter seiner Entwicklung sieht Netzer Chelsea-Coach Thomas Tuchel. «Er ist der entscheidende Mann, der Kai Havertz innerhalb kürzester Zeit dahin gebracht hat. Er hat dafür gesorgt, dass sich ein Talent dieser Kategorie durchsetzt. Das freut mich ganz besonders.»

Tiffany Haddish spielt Sprint-Ikone Florence Griffith Joyner

LOS ANGELES: Die US-Komikerin und Schauspielerin Tiffany Haddish (41, «Girls Trip», «Lady Business») wird die legendäre Olympiasiegerin und Sprint-Ikone Florence Griffith Joyner (1959 - 1998) spielen. «Ich freue mich darauf, Flo-Jos Geschichte so zu erzählen, wie sie erzählt werden soll», zitierte das Filmblatt «Variety» am Donnerstag aus einer Mitteilung von Haddish. Sie wollte jüngeren Generationen ihre persönliche Heldin - die bis heute schnellste Frau der Welt - nahe bringen, erklärte die Schauspielerin.

Haddish will das Biopic über die Weltmeisterin und dreifache Olympiasiegerin von 1988 auch mit produzieren. Der frühere Trainer und Ehemann der Sportlerin, Al Joyner, steht als Berater zur Seite.

Die Weltrekorde von Griffith Joyner über 100 und 200 Meter haben heute noch Bestand. Die Sprintkönigin war auch durch ihre bunten Outfits, die wehenden dunklen Haare und ihre zentimeterlangen Fingernägel ein Blickfang. Mit nur 38 Jahren war sie im September 1998 in ihrem Haus in Kalifornien im Schlaf gestorben. Die Obduktion ergab eine angeborene Anomalie des Gehirns, die einen epileptischen Anfall auslöste.

Rafael Nadal in Paris an seinem 35. Geburtstag weiter

PARIS: Topfavorit Rafael Nadal hat bei den French Open der Tennisprofis an seinem 35.

Geburtstag die dritte Runde erreicht. Der Spanier gewann am späten Donnerstagabend in Paris gegen den Franzosen Richard Gasquet mit 6:0, 7:5, 6:2 und nimmt damit weiter Kurs auf seinen 14. Titel beim Sandplatz-Klassiker in der französischen Hauptstadt. Nadal bekommt es jetzt mit dem Briten Cameron Norrie zu tun. Gasquet ist als letzter Franzose in der Herren-Konkurrenz ausgeschieden.

Deutsches Eishockey-Team erreicht WM-Halbfinale

RIGA: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist erstmals seit elf Jahren wieder in ein WM-Halbfinale eingezogen. Die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm gewann am Donnerstag in Riga ihr Viertelfinale gegen die Schweiz 3:2 (0:1, 1:1, 1:0) nach Penaltyschießen und spielt damit am Samstag (17.15 Uhr/Sport1) gegen Titelverteidiger Finnland um die erste WM-Medaille seit 1953. Nach dem Rückstand durch Ramon Untersander (16. Minute) und Fabrice Herzog (34.) sorgten Tom Kühnhackl (38.) und Leon Gawanke (60.) für den Ausgleich und die Verlängerung, die torlos blieb. Den entscheidenden Penalty verwandelte Marcel Noebels.

Sieg gegen Niederlande: Deutsche U21-Fußballer wieder im EM-Endspiel

SZÉKESFEHÉRVÁR: Die deutschen U21-Fußballer stehen zum dritten Mal nacheinander im Endspiel der Europameisterschaft. Dank eines Doppelpacks von Florian Wirtz gewann das Team von Bundestrainer Stefan Kuntz am Donnerstagabend im ungarischen Székesfehérvár das Halbfinale gegen die Niederlande mit 2:1 (2:0). Der 18-jährige Leverkusener erzielte bereits in der 1. und 8. Minute die vorentscheidenden Treffer. Perr Schuurs (67.) sorgte für den Anschlusstreffer der Niederländer. Gegner der deutschen Mannschaft ist am Sonntag im slowenischen Ljubljana Portugal.

DFB-Team komplett: Havertz, Werner und Gündogan eingetroffen

SEEFELD: Der deutsche EM-Kader ist komplett. Am Donnerstag sind auch die beiden Champions-League-Sieger Kai Havertz und Timo Werner vom FC Chelsea sowie Ilkay Gündogan vom unterlegenen Finalisten Manchester City im DFB-Trainingslager in Seefeld angekommen. Der Deutsche Fußball-Bund twitterte am Abend Fotos von der Ankunft. Havertz' und Werners Teamkollege Antonio Rüdiger war bereits am Mittwoch eingetroffen.

Koeman bleibt Trainer des FC Barcelona

BARCELONA: Ronald Koeman bleibt Trainer des FC Barcelona. Man sei sich mit dem Niederländer über die Marschroute für die kommende Saison einig, teilte Clubpräsident Joan Laporta am Donnerstag vor Journalisten mit. Der im vorigen Sommer verpflichtete 58-Jährige hat zwar einen Vertrag bis Juni 2022, doch in den vergangenen Wochen hatte es in Spanien viele Gerüchte über ein Ende der Zusammenarbeit gegeben. In der abgelaufenen Saison hatte der Club von Superstar Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen nur den spanischen Pokal gewinnen können, was im erfolgsverwöhnten Verein als ungenügend betrachtet wurde.

TBV Lemgo feiert Pokal-Sensation gegen Kiel - nun gegen Melsungen

HAMBURG: Der TBV Lemgo Lippe hat die große Sensation geschafft und steht zum fünften Mal in seiner Vereinsgeschichte im Finale des deutschen Handball-Pokals. Die Ostwestfalen feierten am Donnerstag einen unerwarteten 29:28 (11:18)-Sieg über Titelverteidiger THW Kiel. Mit seiner 14. Parade sorgte TBV-Schlussmann Peter Johannesson für den Sieg. Beste Werfer waren mit jeweils sechs Treffern Bjarki Mar Elisson und Bobby Schagen für Lemgo sowie Niclas Ekberg und Hendrik Pekeler für Kiel. Im Endspiel treffen die Ostwestfalen am Freitag (17.30 Uhr/ARD und Sky) auf die MT Melsungen, die gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 27:24 (14:10) gewann.

Struff macht deutsches Tennis-Quartett in dritter Runde perfekt

PARIS: Jan-Lennard Struff hat bei den French Open als vierter deutscher Tennisspieler die dritte Runde erreicht. Der 31 Jahre alte Warsteiner gewann am Donnerstag in Paris gegen den Argentinier Facundo Bagnis mit 7:5, 7:6 (7:1), 6:4. Zuvor hatten beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison bereits Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber und Dominik Koepfer die zweite Runde überstanden. Struff nutzte nach 2:18 Stunden seinen zweiten Matchball. Er trifft jetzt auf das 18 Jahre alte spanische Top-Talent Carlos Alcaraz.

Turnerin Seitz mit 23 Titeln deutsche Rekordmeisterin

DORTMUND: Kunstturnerin Elisabeth Seitz hat zum achten Mal in ihrer Karriere die deutschen Meisterschaften im Mehrkampf gewonnen und ist deutsche Rekordmeisterin. Die Stuttgarterin verwies am Donnerstag bei den Titelkämpfen in der Dortmunder Westfalenhalle mit 53,50 Punkten die frühere Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer aus Chemnitz (53,40) und Titelverteidigerin Sarah Voss aus Köln (53,00) auf die weiteren Podestplätze. Für die Fünfte der Europameisterschaften war es der insgesamt 23. nationale Titel.

Wegen Corona: Bahnrad-WM kann nicht in Turkmenistan stattfinden

ASCHGABAT: Die Bahnrad-Weltmeisterschaften können in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht in Turkmenistan stattfinden. Das teilte der Weltverband UCI am Donnerstag mit. Die Titelkämpfe sollten vom 13. bis 17. Oktober in Aschgabat ausgetragen werden. Die UCI befinde sich in Gesprächen mit möglichen Ersatzausrichtern, teilte der Verband mit.

Alba Berlin fehlt in der Bundesliga noch ein Sieg zum Finaleinzug

ULM: Die Basketballer von Alba Berlin haben ihre Halbfinalserie gedreht und sind nur noch einen Sieg vom Endspiel um die deutsche Meisterschaft entfernt. Bei ratiopharm Ulm gewann der Titelverteidiger am Donnerstagabend dank einer Leistungssteigerung im Schlussviertel mit 80:72. Damit führen die Hauptstädter in der Best-of-Five-Serie mit 2:1. Weiter geht es am Samstag mit einer weiteren Begegnung in Ulm.

«BIG»: Braunschweigs Trainer Strobl geht nach Gießen

BRAUNSCHWEIG: Die Basketball Löwen Braunschweig gehen nach Informationen des Fachmagazins «BIG» mit einem neuen Chefcoach in die Saison 2021/22. Demnach wechselt der bisherige Trainer Pete Strobl zu den Gießen 46ers und tritt dort die Nachfolge von Rolf Scholz an. Die Personalie kommt durchaus überraschend, da Strobl die Niedersachsen mit überwiegend deutschen Spielern in dieser Saison auf einen guten neunten Platz geführt und die Playoffs nur knapp verpasst hatte. Bei den Braunschweigern ist NBA-Star Dennis Schröder von den Los Angeles Lakers Alleingesellschafter.

Para-EM: 16-Jährige Menje gewinnt Gold über 400 Meter

BYDGOSZCZ: Die erst 16 Jahre alte Merle Menje hat bei den Europameisterschaften der Para-Leichtathleten im polnischen Bydgoszcz überraschend Gold über 400 Meter gewonnen. Die Rollstuhl-Sprinterin, die auch als Skilangläuferin aktiv ist, hatte nach 57,53 Sekunden über eine Sekunde Vorsprung auf die Konkurrenz. Zuvor hatte die gebürtige Mainzerin, die für Singen startet, bereits Silber über 100 Meter gewonnen. Über 1500 Meter war sie Fünfte geworden. Es war die insgesamt zehnte Medaille für den Deutschen Behindertensportverband, darunter die dritte goldene.