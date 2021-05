Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 28.05.21 | Überblick

Reindl: Entscheidung über Olympia-Teilnahme von NHL-Spieler naht

RIGA: Laut DEB-Chef Franz Reindl steht die endgültige Einigung über eine Rückkehr der NHL-Spieler zu Olympia bevor. «Die finale Entscheidung dazu gibt es vielleicht noch bei dieser WM», sagte der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes, der auch Mitglied des Exekutiv-Komitees des Weltverbandes IIHF ist, am Rande der Weltmeisterschaft in Riga. «Die grundsätzlichen Einigungen sind erzielt», sagte Reindl weiter.

2018 bei den Winterspielen in Pyeongchang hatte sich die nordamerikanische Profiliga NHL geweigert, die Saison zu unterbrechen. Dies war im Nachhinein in Nordamerika als Fehler gewertet worden. Ohne NHL-Spieler hatte auch das deutsche Team ohne einige wichtige Cracks wie etwa Leon Draisaitl auskommen müssen, trotzdem aber die Silbermedaille gewonnen und damit für den größten deutschen Eishockey-Erfolg überhaupt gesorgt. Die nächsten Winterspiele finden im kommenden Februar in Peking statt.

Ingolstadt vor Zweitliga-Rückkehr - 3:0 in Relegation gegen Osnabrück

INGOLSTADT: Der FC Ingolstadt steht vor der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Tomas Oral setzte sich im Relegationshinspiel am Donnerstag gegen den harmlosen Noch-Zweitligisten VfL Osnabrück klar mit 3:0 (2:0) durch und will im Rückspiel am Sonntag (13.30 Uhr) den Aufstieg perfekt machen. Tobias Schröck (2. Minute), Fatih Kaya (35.) und der eingewechselte Dennis Eckert Ayensa (81.) trafen vor 250 Zuschauern für den Drittliga-Dritten. Ingolstadt war 2019 in der Relegation aus der 2. Liga abgestiegen. Osnabrück hatte vor zwei Jahren den Aufstieg ins Unterhaus geschafft.

Finnland überholt Deutschland bei Eishockey-WM

RIGA: Finnland hat vor dem Duell mit Deutschland am Samstag bei der Eishockey-WM in Riga die Tabellenführung der Gruppe B übernommen. Der Titelverteidiger gewann am Donnerstagabend locker und unspektakulär mit 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) gegen den noch punktlosen Tabellenletzten Italien. Nach vier Spielen zogen die Finnen nun mit zehn Punkten vorbei an Deutschland und den USA (beide 9), die zuvor Gastgeber Lettland die zweite Niederlage im Turnier verpasst hatten. Die Letten unterlagen den USA mit 2:4 (2:2, 0:2, 0:0) und geraten damit im Hinblick auf eine mögliche Viertelfinal-Teilnahme unter Druck. Der WM-Gastgeber ist am Dienstag letzter Vorrundengegner Deutschlands, das auch am Freitag spielfrei hat.

Klarer Sieg gegen Bamberg: Ludwigsburg erreicht Basketball-Halbfinale

LUDWIGSBURG: Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg komplettieren das Playoff-Halbfinale der Bundesliga. Der Erstplatzierte der Hauptrunde gewann am Donnerstag im Entscheidungsspiel der Best-of-Five-Serie deutlich mit 95:73 gegen den früheren Serienchampion Brose Bamberg. In der Runde der letzten Vier bekommen es die Ludwigsburger nun mit dem FC Bayern München zu tun, der sich in vier Partien gegen die Hakro Merlins Crailsheim durchgesetzt hatte. Im zweiten Halbfinale stehen sich Alba Berlin und ratiopharm Ulm gegenüber.

Kiels Handballer schlagen Leipzig - Flensburg nur unentschieden

LEIPZIG: Die Handballer des THW Kiel haben den Patzer der SG Flensburg-Handewitt ausgenutzt und einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Der THW setzte sich am Donnerstag vor 1000 Zuschauern mit 33:26 (18:14) beim SC DHfK Leipzig durch. Die SG holte im 200. Spiel von Cheftrainer Maik Machulla nur ein 26:26 (11:16) im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen. In der Tabelle liegen die Kieler jetzt mit 57:5 Punkten vor Flensburg mit 54:6 Zählern.

Eintracht Braunschweig trennt sich nach Abstieg von Trainer Meyer

BRAUNSCHWEIG: Eintracht Braunschweig hat sich nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga wie erwartet von Trainer Daniel Meyer getrennt. Der Club gab am Donnerstag die Freistellung des 41-Jährigen bekannt, dessen Vertrag in Braunschweig noch bis 2022 läuft. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann kündigte jedoch eine «zeitnahe Vorstellung» an.

Golf-Superstar Woods nach Unfall: Erstes Ziel «eigenständig laufen»

JUPITER: Golf-Superstar Tiger Woods hat gut drei Monate nach seinem schweren Autounfall erstmals Details von der schmerzhaftesten Reha seiner langen Karriere berichtet. «Meine Physiotherapie hält mich auf Trab. Ich mache jeden Tag meine Übungen und ich bin derzeit auf mein Ziel Nummer eins fokussiert: eigenständig laufen», sagte der 45 Jahre alte Amerikaner in einem Interview von «Golf Digest» (Donnerstag). Er nehme es «einen Schritt nach dem anderen.» Auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr in den Profisport habe Woods keine direkte Antwort gegeben, schrieb das Fachmagazin.

Gute Paris-Auslosung für Zverev

PARIS: Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev hat für die French Open eine günstige Auslosung erwischt. Der 24-Jährige bekommt es beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zum Auftakt mit einem Qualifikanten zu tun. Auch in der zweiten Runde würde Zverev auf den Gewinner eines Duells zweier Qualifikanten treffen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Paris.

Tennisspielerin Niemeier in Straßburg überraschend im Halbfinale

STRAßBURG: Tennisspielerin Jule Niemeier steht überraschend zum ersten Mal im Halbfinale eines WTA-Turniers. Die 21 Jahre alte Dortmunderin gewann am Donnerstag in Straßburg 6:4, 6:1 gegen die Niederländerin Arantxa Rus, nachdem sie einige Stunden zuvor bereits ihr Achtelfinale siegreich beendet hatte. Dort setzte sich Niemeier in der Fortsetzung mit 6:4, 7:6 (8:6) gegen Shelby Rogers durch. Die Amerikanerin war an Nummer sieben gesetzt. Das Match war wegen Regens am Mittwochabend abgebrochen und verschoben worden.