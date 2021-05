Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Wegen Corona: UEFA erwartet Einnahmeausfälle von über 8 Milliarden

NYON: Die Europäische Fußball-Union rechnet für den Zeitraum von 2019 bis 2021 aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit Einnahmeausfällen von 7,2 Milliarden Euro in den obersten Spielklassen des Profifußballs und 1,5 Milliarden in den unteren Ligen. Das geht aus dem zwölften UEFA-Bericht hervor. Allein der Verlust aus dem Eintrittskartenverkauf soll sich auf vier Milliarden Euro belaufen.

2,7 Milliarden Euro Verluste werden im Bereich «Sponsoring und kommerzielle Einnahmen» erwartet. Immerhin wurden weitere Einnahme-Ausfälle in Höhe von zwei Milliarden Euro verhindert, indem in 38 Topligen die Saison 2019/20 noch zu Ende gespielt werden konnte.

Entsprechend sind die Transferausgaben im Sommer 2020 um 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. In der Transferperiode im Januar 2021 sanken die Ausgaben gar um 56 Prozent gemessen an den Vergleichswerten im Jahr davor. Einsparungen bei Gehältern und Betriebskosten konnten die Verlust demnach nur teilweise kompensieren. Entsprechend waren seit Anfang 2020 bei 15 Erstliga- und 37 Zweitligaclubs aus 24 verschiedenen Ländern die finanziellen Verhältnisse so gravierend, dass sie ihre Ligen verlassen mussten oder von einem Insolvenzverfahren konfrontiert wurden. Damit wurde der Negativrekord aus dem Jahr 2011 (34 Fälle) übertroffen.

Auch die Durchführung des Spielbetriebs zu Corona-Zeiten bedurfte großer Anstrengungen. Seit August 2020 wurden 1432 Spiele in den UEFA-Club- und Nationalmannschaftswettbewerben ausgetragen und dabei insgesamt 163.844 Covid-19-Tests durchgeführt. Lediglich ein Prozent der geplanten Spiele musste abgesagt werden.

Meister Alba Berlin und Ulm überzeugen zum Playoff-Start

BERLIN: Meister Alba Berlin und ratiopharm Ulm sind eindrucksvoll in die Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet. Der Titelverteidiger siegte am Donnerstag im ersten von fünf möglichen Viertelfinal-Begegnungen gegen die Hamburg Towers deutlich mit 82:59 (48:31) und liegt in der Best-of-Five-Serie mit 1:0 in Führung. Das zweite Match steigt am Samstag erneut in Berlin. Auch Ulm erwischte einen guten Playoff-Start. Bei den favorisierten EWE Baskets Oldenburg setzte sich der Tabellensechste der Hauptrunde mit 93:88 (46:45) durch. Bei den Gästen war Andreas Obst mit 24 Punkten kaum zu stoppen. Der Dritte der regulären Spielzeit steht somit am Samstag erneut in Oldenburg bereits unter Druck.

Vendrame gewinnt 12. Giro-Etappe - Schwerer Sturz von De Marchi

BAGNO DI ROMAGNA: Einen Tag nach dem Schlagabtausch zwischen dem deutschen Hoffnungsträger Emanuel Buchmann und Spitzenreiter Egan Bernal haben die Favoriten beim Giro d'Italia auf weitere Attacken verzichtet. Die Anwärter auf den Gesamtsieg erreichten am Donnerstag auf der zwölften Etappe über 212 Kilometer von Siena nach Bagno di Romagna gemeinsam mit rund zehn Minuten Rückstand auf Tagessieger Andrea Vendrame aus Italien das Ziel. Überschattet wurde die Etappe vom schweren Sturz des Italieners Alessandro De Marchi. Der 35-Jährige kam zu Beginn der Etappe zu Fall und lag zunächst regungslos auf dem Boden. Wie sein Team Israel Start-Up Nation später mitteilte, erlitt der Radprofi bei dem Sturz einen Bruch des rechten Schlüsselbeins sowie sechs Rippenbrüche und zwei Frakturen am Brustwirbel.

Maradonas Leibarzt drohen bis zu 25 Jahre Haft

BUENOS AIRES: Knapp ein halbes Jahr nach dem Tod von Diego Maradona hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen vorsätzlichen Mordes gegen das Ärzte- und Pflegeteam der argentinischen Fußball-Legende erhoben. Maradonas Leibarzt Leopoldo Luque, seiner Psychiaterin Agustina Cosachov und mehreren Pflegekräften drohen im Falle einer Verurteilung zwischen acht und 25 Jahren Haft, wie die Zeitung «La Nación» und der Fernsehsender TN am Donnerstag unter Berufung auf Justizkreise berichtete. Die sieben Angeklagten dürfen demnach das Land nicht verlassen und sollen von Ende Mai bis Mitte Juni ihre Aussagen machen. Maradona war am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren in einer privaten Wohnanlage nördlich von Buenos Aires an einem Herzinfarkt gestorben.

Eishockey-WM: Lettlands Parlament will Zuschauer zulassen

RIGA: Unmittelbar vor Beginn der Eishockey-Weltmeisterschaft in Lettland hat das Parlament in Riga die Regierung angewiesen, ein Verfahren zur Zulassung von Zuschauern bei dem Turnier auszuarbeiten. Die Volksvertretung des baltischen EU-Landes nahm am Donnerstagabend nach längerer Debatte eine entsprechende Entschließung an. Demnach sollen Corona-Geimpfte und Genesene persönlich an den WM-Spielen teilnehmen dürfen. Dafür stimmten 48 Abgeordnete bei 40 Gegenstimmen und einer Enthaltung. Wann sich die Regierung mit der Frage befassen wird, ist aber noch unklar - sie hatte zuvor bereits eine Entscheidung darüber vermieden.

Deutsche Schwimmerinnen mit achtbaren Finalplätzen bei EM in Ungarn

BUDAPEST: Der Deutsche Schwimm-Verband hat sich bei der EM in Budapest über zwei achtbare Final-Auftritte freuen können. Kathrin Demler schlug am Donnerstag bei den Titelkämpfen über 200 Meter Schmetterling in 2:09,94 Minuten als Siebte an. Der Sieg ging an Titelverteidigerin und Weltmeisterin Boglarka Kapas (Ungarn) in 2:06,50. Beim Sieg der Tschechin Barbora Seemanova in 1:56,27 Minuten schlug Julia Mrozinski über 200 Meter Freistil als Achte an. Sie blieb in 1:59,36 Minuten rund eine Sekunde über ihrer Bestzeit.

Tennisprofi Koepfer verpasst in Genf das Halbfinale

GENF: Tennisprofi Dominik Koepfer hat sein zweites Halbfinale bei einem ATP-Turnier in diesem Jahr verpasst. Der 27-Jährige aus Donaueschingen verlor am Donnerstag in Genf 6:2, 1:6, 4:6 gegen den Norweger Casper Ruud. Linkshänder Koepfer, derzeit die Nummer 59 der Welt, musste sich dem Weltranglisten-21. nach 1:58 Stunden geschlagen geben. Das Sandplatz-Turnier ist mit knapp 420.000 Euro dotiert und dient der Vorbereitung auf die French Open. Zuvor stand der Weltranglisten-59. Koepfer in dieser Saison schon in Acapulco in der Vorschlussrunde.

Vor WM-Start: Bundestrainer Söderholm verzichtet noch auf Spieler

RIGA: Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat vor dem WM-Start am Freitag zunächst nur 22 der aktuell 27 Spieler im deutschen Kader gemeldet. Am Donnerstagabend fehlten zunächst noch Torhüter Niklas Treutle (Nürnberg), Abwehrspieler Dominik Bittner (Wolfsburg) sowie die Stürmer Andreas Eder (Straubing), John-Jason Peterka (München) und Daniel Fischbuch (Düsseldorf) in der offiziellen Liste, die der Weltverband IIHF veröffentlichte. Das deutsche Team startet am Freitag gegen Italien (15.15 Uhr/Sport1) in die WM in Riga. Bei den Italienern hatte es im Vorfeld 15 Corona-Fälle gegeben.

Termin für Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland steht

ZÜRICH: Die nächste Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland wird vom 20. Juli bis 20. August 2023 ausgetragen. Das Council des Weltverbandes FIFA einigte sich am Donnerstag auf diesen Termin. Das neue Playoff-Turnier zur WM findet vom 17. bis 23. Februar 2023 statt. Die Bewerbung Australiens und Neuseelands hatte sich im vergangenen Jahr mit 22:13 Stimmen gegen Kolumbien durchgesetzt. Titelverteidiger sind nach dem WM-Sieg 2019 in Frankreich die USA. Geplant ist die WM, an der erstmals 32 Mannschaften teilnehmen werden, in zwölf Städten, fünf davon in Neuseeland.