Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 14.05.21 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Zehnkampf-Weltmeister Kaul entspannt vor Olympia-Qualifikation

BERLIN: Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul geht optimistisch in die Olympia-Qualifikation am 29. und 30. Mai in Götzis. «Ich fühle mich sehr gut, habe keinerlei Beschwerden», sagte der 23-Jährige des USC Mainz den Zeitungen der «Verlagsgruppe Rhein Main» (Freitag). In den letzten zwei Wochen passiere nicht mehr viel, da hole man sich Sicherheit. «Wir sagen immer: Die letzten 14 Tage sind die Alligator-Technik - auf die faule Haut legen und warten, bis die Form kommt», meinte Kaul, der in Österreich mindestens 8350 Punkte schaffen muss, um sich das Ticket für die Sommerspiele in Tokio zu sichern.

Für Kaul ist es der erste offizielle Zehnkampf nach dem Gewinn der Goldmedaille bei der WM in Doha im Oktober 2019. Zwar bekomme er durch Social Media mit, was die Konkurrenz mache. «Aber ich schaue auf mich. Es geht jetzt erst mal darum, meine Punkte zu machen und die Qualifikation fix zu machen. Dann sehen wir uns alle in Tokio. Ich lasse mich nicht verrückt machen», meinte Kaul, dessen Bestleistung bei 8691 Zählern liegt. Den deutschen Rekord von 8832 Punkten ist eines seiner Ziele. «Ob das dieses Jahr sein muss oder in ein paar Jahren, wird man sehen», sagte Kaul.

Japan weitet vor Olympia Corona-Notstand aus

TOKIO: Angesichts weiter steigender Infektionszahlen weitet Japan den Corona-Notstand weniger als drei Monate vor den geplanten Olympischen Spielen nochmals aus. In den Präfekturen Hokkaido, Okyama und Hiroshima müssten bis 31. Mai ebenfalls strengere Restriktionen umgesetzt werden, gab der zuständige Minister Yasutoshi Nishimura am Freitag bekannt. Die Regierung hatte erst kürzlich den Notstand für die Olympia-Stadt Tokio abermals verlängert und auf insgesamt sechs Regionen ausgeweitet. Für Hokkaido, Okayama und Hiroshima war eigentlich nur ein Quasi-Notstand vorgesehen gewesen, doch Experten drängten darauf, auch dort strengere Maßnahmen zu ergreifen.

Ein Lockdown ist der Notstand in Japan aber nicht: Restaurants und Bars sollen keinen Alkohol ausschenken und schon um 20.00 Uhr schließen. Die Bürger sind dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Unternehmen sollen Heimarbeit ermöglichen. Große Komplexe wie Kaufhäuser und Kinos sollen entweder geschlossen bleiben oder früher schließen. Größere Veranstaltungen in Kultur und Sport sind zwar inzwischen wieder erlaubt, allerdings mit höchstens 5000 Zuschauern.

Die Olympischen Spiele waren wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschoben worden. In Umfragen spricht sich eine deutliche Mehrheit der Japaner für eine erneute Verschiebung oder Absage der Spiele aus. Die Regierung und das Internationale Olympische Komitee (IOC) betonen jedoch immer wieder, dass die Spiele ungeachtet des äußerst langsamen Impftempos in Japan wie geplant und für jeden «sicher» stattfinden sollen.

Dortmund zum fünften Mal DFB-Pokalsieger - 4:1-Sieg gegen Leipzig

BERLIN: Borussia Dortmund hat zum fünften Mal den DFB-Pokal gewonnen und Julian Nagelsmann den Titel zum Abschied bei RB Leipzig verwehrt. Der Revierclub aus der Fußball-Bundesliga bezwang die Sachsen im Finale am Donnerstag dank einer starken ersten Halbzeit mit 4:1 (3:0). Jadon Sancho (5./45.+1 Minute) und Erling Haaland (28./87.) trafen zum verdienten Sieg im verregneten Berliner Olympiastadion. Das Tor von Dani Olmo (71.) kam für die Leipziger zu spät. Wie vor zwei Jahren scheiterte Leipzig im Endspiel und muss auf den ersten Titel der Clubgeschichte warten. Trainer Nagelsmann verlässt RB im Sommer zum FC Bayern.

Holstein Kiel hat Relegation sicher - Ein Sieg fehlt zur Bundesliga

KIEL: Holstein Kiel hat die Gunst der Stunde genutzt und mindestens den Aufstiegs-Relegationsrang in der 2. Fußball-Bundesliga sicher. Im Nachholspiel gegen Jahn Regensburg feierten die Norddeutschen am Donnerstag nach großem Kampf mit 3:2 (1:1) ihren siebten Heimsieg in Serie. Bei zwei ausstehenden Spielen fehlt Holstein noch ein Sieg zum direkten Aufstieg in die Bundesliga. Andreas Albers (16. Minute/Handelfmeter) und Albion Vrenezi (75.) brachten die Gäste zweimal in Führung, doch Fin Bartels (20.), Simon Lorenz (79.) und Alexander Mühling (83.) drehten die Partie.

Bierhoff «positiv» bei Kandidat Flick: Wunsch-Zeitplan bis EM

BERLIN: DFB-Direktor Oliver Bierhoff würde weiterhin gerne innerhalb der nächsten vier Wochen die Verpflichtung von Wunschkandidat Hansi Flick als neuen Bundestrainer perfekt machen. «Mein Wunsch-Zeitplan wäre, es vor der EM klar zu machen, dass man dann bei der EM über das Thema auch nicht mehr sprechen muss», sagte Bierhoff am Donnerstagabend in der Halbzeit des DFB-Pokalfinals bei Sky. «Ich bin positiv. Man ist natürlich nie sicher, aber wir haben gute Gespräche. Er muss natürlich auch noch das ein oder andere mal überdenken, da muss man ihm Zeit lassen. Wir würden uns ihn alle als Bundestrainer wünschen.»

Bundestrainer Löw vermeidet klare Aussage zu Müller

BERLIN: Sechs Tage vor der Bekanntgabe des EM-Kaders hat sich Bundestrainer Joachim Löw bei der Frage nach einem Comeback von Thomas Müller nicht aus der Reserve locken lassen. «Telefonieren tue ich eigentlich ständig im Moment, das hilft schon, mit allen möglichen Leuten», sagte Löw am Donnerstag in der Halbzeitpause des DFB-Pokal-Finales in der ARD. Die «Bild»-Zeitung hatte zuletzt berichtet, der 61-Jährige solle Müller (31) am Telefon signalisiert haben, ihn in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurückholen zu wollen. Löw wird seinen Kader für das EM-Turnier (11. Juni bis 11. Juli) am 19. Mai bekanntgeben.

Liverpool und Klopp gewinnen Nachholspiel bei Manchester United

MANCHESTER: Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp haben einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze in der englischen Premier League gefeiert. Trotz erneuter Fan-Proteste vor Anpfiff konnte das Anfang Mai abgesagten Spiel bei Manchester United nun am Donnerstag stattfinden, die Reds gewannen mit 4:2 (2:1). Damit verkürzte der Königsklassen-Sieger von 2019 als Tabellenfünfter den Rückstand auf den Vierten FC Chelsea auf vier Punkte und hat noch eine Partie weniger als die Londoner absolviert.

Tennisprofi Zverev erreicht Viertelfinale in Rom

ROM: Vier Tage nach seinem Turniersieg im Madrid hat Alexander Zverev beim nächsten Tennis-Masters in Rom mit einem starken Comeback das Viertelfinale erreicht. Die deutsche Nummer eins setzte sich am Donnerstagabend mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen den Japaner Kei Nishikori durch. Nach zwei hart umkämpften Sätzen lag der 24 Jahre alte Zverev im entscheidenden Durchgang bereits mit 1:4 zurück, konnte sich aber fünf Spiele in Serie sichern. Nach dem Aus von Angelique Kerber ist Zverev der letzte verbliebene deutsche Profi in Rom. Der Weltranglisten-Sechste trifft in der Runde der besten Acht auf den Spanier Rafael Nadal.

Matthäus erneuert Forderungen nach weiteren Konsequenzen beim DFB

BERLIN: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat seine Forderung nach weiteren personellen Konsequenzen in der tiefen Krise des Deutschen Fußball-Bundes erneuert. «Ich bin der Überzeugung, dass wir eine Generalreinigung brauchen», sagte der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft am Donnerstag vor dem DFB-Pokal-Finale bei Sky. Es gehe nicht nur um den Präsidenten Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius, sondern auch «um die Leute, die im Hintergrund die Fäden in der Hand gehabt haben». Die kämen «zu glimpflich» davon, meinte der 60-Jährige. Keller hatte am Dienstagabend seine Bereitschaft zum Rücktritt erklären lassen.

Synchronspringer Hausding und Rüdiger gewinnen EM-Gold

BUDAPEST: Die Wasserspringer Patrick Hausding und Lars Rüdiger haben bei den Europameisterschaften die Goldmedaille im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett gewonnen. Das Berliner Duo kam am Donnerstagabend in Budapest auf 426,78 Punkte und verwies die russischen Titelverteidiger Jewgeni Kusnezow und Nikita Schleicher auf den zweiten Platz. Der Vorsprung auf Silber betrug rund elf Zähler. Bronze holte die Ukraine. Olympiasieger Jack Laugher kam mit seinem Partner Daniel Goodfellow nur auf den sechsten Rang. Für den 32 Jahre alten Hausding war es nach Bronze im Team mit Tina Punzel, Christina Wassen und Lou Massenberg sowie Gold vom Ein-Meter-Brett bereits die dritte Medaille bei dieser EM.

Deutsche Golfer um Kaymer bei British Masters schon raus

SUTTON COLDFIELD: Golfprofi Martin Kaymer hat die Generalprobe für die PGA Championship verpatzt. Eine Woche vor dem Majorturnier kam der 36-Jährige aus Mettmann beim British Masters nach zwei Runden nur auf 150 Schläge und schied vorzeitig aus. Wie der ehemalige Weltranglistenerste verpassten auch alle weiteren sechs deutschen Golfer beim Turnier der European Tour in Sutton Coldfield bei Birmingham den Cut und damit die Qualifikation für die beiden Schlussrunden.