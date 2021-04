Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Weltverbandschef Todt: Mick Schumacher «kommt gut voran»

PORTIMÃO: Weltverbandschef Jean Todt sieht Neuling Mick Schumacher in der Formel 1 auf einem guten Weg. «Die Fakten geben die Antwort, natürlich kommt er gut voran», sagte der Präsident des Internationalen Automobilverbands Fia der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Freitag). Der 22 Jahre alte Sohn von Michael Schumacher habe sich den Platz in der Königsklasse auch durch seine Titelgewinne in den Nachwuchskategorien verdient. «Schumacher zu heißen kann Türen öffnen. Doch er ist es, der das Auto fahren muss», sagte Todt.

Formel-2-Champion Mick Schumacher fährt seit Saisonbeginn für das US-Team Haas und soll dort zunächst ein Lehrjahr absolvieren. An den Druck, der ihn schon seit Jahren begleitet, habe sich Schumacher gewöhnt. «Wenn man den Helm auf dem Kopf hat, vergisst man, wie man heißt», sagte Todt. Der 75-Jährige war einst Michael Schumachers Teamchef bei Ferrari und ist ein enger Freund der Familie.

Mick Schumacher sei «ein wunderbarer Junge, bescheiden, drängt sich nicht in den Vordergrund», versicherte Todt. In einem guten Auto habe Schumacher das Zeug, ein Großer des Motorsports zu werden.

Wasserspringer kämpfen um Tokio-Startplätze - «Mini-Olympia-Feeling»

TOKIO: Die deutschen Wasserspringer um Rekordeuropameister Patrick Hausding nehmen unter schwierigen Umständen den Kampf um die letzten Olympia-Startplätze auf. Beim Weltcup in Tokio mit einem strengen Hygienekonzept will sich der Deutsche Schwimm-Verband von diesem Samstag an bis zum 6. Mai weitere Quotenplätze sichern. «Der Weltcup wird eine völlig andere Veranstaltung als bisherige Wettkämpfe. Im umfangreichen Hygienekonzept ist unter anderem festgehalten, dass auf Beifallklatschen und Rufe verzichtet werden soll», sagte Wassersprung-Bundestrainer Lutz Buschkow. «Das ist sicher ungewohnt, kann aber auch eine gute Generalprobe für die Olympischen Spiele sein.»

Der Weltcup in Tokio ist auch für die Abläufe ein wichtiger Test vor den Sommerspielen vom 23. Juli bis 8. August. Die Sportler dürfen das Hotel nur für die Wettkämpfe verlassen, sollen sich dort nur in ihrem Stockwerk bleiben. Hotel, Bus, Halle - das sind die drei Orte, an denen sich Hausding & Co. aufhalten sollen. Weil man die Wettkampfstätte schon mal gesehen habe, komme ein «bisschen Mini-Olympia-Feeling» auf, sagte Hausding, «auch wenn wir hier stark eingekerkert sind.» Nicht mal länger an die frische Luft können die Sportler. «Das ist ziemlich anstrengend.»

Hausding und Tina Punzel hatten bei der WM 2019 je einen Quotenplatz gesichert. «Mit acht bis zehn weiteren Quotenplätzen wäre ich zufrieden», sagte Buschkow. Der 32-jährige Hausding ist nach der «längsten Wettkampfpause der ganzen Karriere» gespannt: «Wir sind heiß auf die Wettkämpfe. Es ist schon eine Weile her. Wir wissen ja gar nicht mehr, wie sich das anfühlt.»

Schwierig war zudem die Vorbereitung. Der Weltcup wurde zunächst abgesagt, dann aber zu einem späteren Zeitpunkt doch wieder für Tokio geplant. «Wir haben im Training die Zeitverschiebung mit nächtlichen Einheiten simuliert und hoffen, dass sich das in Tokio auszahlt», sagte Buschkow. Danach folgt gleich die EM in Budapest.

Ralph Hasenhüttl denkt über Ende der Trainerkarriere nach

SOUTHAMPTON: Der ehemalige Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl kann sich nach dem Ende seiner Zeit beim FC Southampton in der Premier League einen Abschied vom Fußball vorstellen. «Ich sehe nicht viele Szenarien, in denen ich diesen Dreijahresvertrag, den ich hier noch habe, für irgendetwas anderes her gebe», sagte der ehemalige Coach von RB Leipzig in einem Interview bei Sky. Nach Vertragsende sei er 57 Jahre alt. «Ich werde mir selber auch irgendwann selber die Frage stellen, und das meine ich mit vollem Ernst, ob ich danach überhaupt noch was machen möchte», sagte er.

«Man verzichtet auf sehr viel, und es kostet auch wahnsinnig viel Energie. Ich weiß noch nicht, was danach passiert. Aber es kann auch gut sein, dass ich es dann vielleicht sein lasse», sagte Hasenhüttl, der seit Dezember 2018 bei dem englischen Club angestellt ist und dort noch bis Sommer 2024 unter Vertrag steht. In Deutschland arbeitete der Österreicher unter anderem knapp zwei Jahre in Leipzig und fast drei Jahre beim FC Ingolstadt.

Bericht: Ex-Trainer Stöger trifft sich mit Kölner Sportchef Heldt

KÖLN: Der 1. FC Köln intensiviert seine Bemühungen um eine Rückkehr von Ex-Trainer Peter Stöger. Laut «Bild» (Donnerstag) ist am Wochenende in Wien ein Treffen zwischen FC-Geschäftsführer Horst Heldt und Stöger geplant, der den vom Bundesliga-Abstieg bedrohten Club schon von 2013 bis 2017 trainierte. Derzeit betreut der 55-Jährige Austria Wien, hört dort aber zum Ende der Saison auf. Als Retter in der Not wurde Friedhelm Funkel angeheuert, der jedoch nach dieser Saison definitiv nicht mehr als Trainer zur Verfügung steht.

Da die Bundesliga-Clubs Mitte Mai in Quarantäne-Trainingslager einziehen müssen, wolle Heldt das Gespräch mit Stöger vorher suchen. Persönliche Kontakte sind in dieser Phase nicht möglich, und bis zum Saisonende stehen nur noch drei Spiele an. Köln steht aktuell mit 29 Punkten auf dem Abstiegs-Relegationsrang 16. Auch Stögers Vertrag läuft zum Saisonende aus.

«Die Quarantäne ist natürlich grundsätzlich die richtige Entscheidung, um den Spielbetrieb bis zum Saisonende sicher zu stellen. Allerdings sorgt sie für Einschränkungen bei der Arbeit», erklärte Sportchef Heldt die Situation.

Auch Thorsten Fink und Steffen Baumgart seien nach wie vor Kandidaten beim 1. FC Köln, berichtet die «Bild». Heldt wolle so schnell wie möglich einen neuen Trainer holen, damit dieser bereits in die Planungen für die neue Saison einbezogen werden kann.