Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Hertha BSC nach viertem Corona-Fall in Quarantäne - Spielausfälle

BERLIN: Nach einem vierten Corona-Fall sind seit Donnerstag alle Spieler und der Betreuerstab von Hertha BSC in Quarantäne. Wie der Fußball-Bundesligist am Abend mitteilte, war im Laufe des Tages ein Corona-Test bei Marvin Plattenhardt positiv ausgefallen. Vor dem 29-Jährigen hatten sich bereits Chefcoach Pal Dardai, sein Assistenzcoach Admir Hamzagic und Stürmer Dodi Lukebakio mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt und mussten in häusliche Isolation. Wegen der 14 Tage dauernden Quarantäne fallen die Bundesliga-Spiele beim FSV Mainz 05, gegen den SC Freiburg und beim FC Schalke 04 aus.

ManU, Villareal, AS Rom und FC Arsenal im Europa-League-Halbfinale

MANCHESTER: Manchester United, der FC Villareal, die AS Rom und der FC Arsenal sind ins Halbfinale der Europa League eingezogen. Der Londoner Premier-League-Club gewann am Donnerstagabend bei Slavia Prag mit 4:0 (3:0), nachdem es im Hinspiel in England lediglich ein 1:1 gegeben hatte. Manchester United ließ sich nach dem 2:0-Hinspielsieg beim FC Granada aus Spanien nicht mehr überraschen und feierte einen 2:0 (1:0)-Heimerfolg. Die AS Rom nutzte die gute Ausgangsposition durch das 2:1 im Heimspiel bei Ajax Amsterdam und erreichte das Halbfinale durch ein 1:1 (0:0) im eigenen Stadion. Souverän meisterte der FC Villareal die Viertelfinal-Hürde Dinamo Zagreb. Die Spanier gewannen das Rückspiel mit 2:1 (2:0), nachdem sie bereits das erste Duell mit 1:0 für sich entschieden hatten. In den Halbfinals am 29. April und 6. Mai trifft Manchester auf Rom, Villareal spielt gegen den FC Arsenal. Das Endspiel findet am 26. Mai im polnischen Danzig statt.

Club sagt ab: Rangnick wechselt nicht zu Eintracht Frankfurt

FRANKFURT: Ralf Rangnick geht nicht als Trainer und Sportdirektor zu Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Aufsichtsratschef Philip Holzer sagte dem 62-Jährigen am Donnerstagabend nach dpa-Informationen ab. Zuerst hatte die «Bild» darüber berichtet. Rangnick hatte sich mit Holzer sowie dem weiteren Aufsichtsrat Stephen Orenstein bereits am Mittwoch in Frankfurt getroffen. Das Gespräch war als Kennenlernen deklariert worden.

Ex-Dortmund-Profi Aubameyang wegen Malaria im Krankenhaus

PRAG: Der FC Arsenal musste im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstagabend bei Slavia Prag ohne seinen Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang auskommen. Kurz vor Spielbeginn gab der frühere Fußball-Profi des Bundesligisten Borussia Dortmund auf seinem Instagram-Account bekannt, dass er an Malaria erkrankt sei und im Krankenhaus behandelt werde. Er habe sich die Infektion zugezogen, als er mit der Nationalmannschaft Gabuns vor einigen Wochen im Einsatz war.

3:0 in Friedrichshafen: Berlin im Eiltempo wieder Volleyballmeister

FRIEDRICHSHAFEN/BERLIN: Die Berlin Volleys haben mit einem souverän herausgespielten 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)-Sieg beim Erzrivalen VfB Friedrichshafen erneut die deutsche Volleyball-Meisterschaft gewonnen. Die Mannschaft des französischen Trainers Cedric Enard entschied die Playoff-Serie Best of five mit 3:0-Siegen für sich und sicherte sich am Donnerstag den elften Meistertitel in der Vereinsgeschichte und den fünften in Folge. Überragender Akteur beim Sieger war der US-amerikanische Diagonalangreifer Benjamin Patch.

Handball: Hart erkämpfte Siege für Flensburg und Kiel

ESSEN: Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft geht weiter. Beide Nordclubs hatten am Donnerstag aber große Mühe, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Die SG zitterte sich beim abstiegsbedrohten TuSEM Essen zu einem 29:28 (15:14), der THW gewann sein Heimspiel gegen den Bergischen HC mühevoll mit 33:30 (16:14). In der Bundesliga-Tabelle liegen die Flensburger mit 40:4 Punkten weiterhin einen Zähler vor den Kielern (39:5). Die Eulen Ludwigshafen holten beim 28:24 (14:8) über den TVB Stuttgart zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Erneut enttäuschend spielten die Füchse Berlin, die bei der HSG Wetzlar mit 27:29 (10:15) verloren. Keine Mühe hatte der SC DHfK Leipzig beim 26:18 (12:8) über den HBW Balingen-Weilstetten.

Starker Auftakt: Kaymer Zweiter bei Golf-Turnier in Österreich

ATZENBRUGG: Deutschlands Golf-Star Martin Kaymer ist hervorragend in die Austrian Open gestartet. Der 36-Jährige aus Mettmann spielte am Donnerstag im Diamond Country Club in der Nähe von Wien eine starke 68er-Runde und teilte sich nach dem ersten Tag mit drei Konkurrenten den zweiten Platz. Lediglich der Spanier Alejandro Canizares benötigte bei der mit einer Million Euro dotierten Veranstaltung der European Tour einen Schlag weniger.

23 Basketball-Clubs bewerben sich um Bundesliga-Lizenz

KÖLN: 23 Clubs haben fristgerecht ihre Lizenzierungsunterlagen für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga eingereicht. Wie der Ligaverband BBL am Donnerstag bekanntgab, wird der Lizenzligaausschuss in der ersten Mai-Woche zusammenkommen und über die Zulassung entscheiden. Neben den 18 Erstligisten bewerben sich auch die fünf Zweitliga-Clubs Rostock Seawolves, MLP Academics Heidelberg, Science City Jena, Artland Dragons und VfL Kirchheim Knights um die Lizenz.

Herzprobleme: Basketball-Profi LaMarcus Aldridge beendet NBA-Karriere

NEW YORK: Basketballer LaMarcus Aldridge vom NBA-Club Brooklyn Nets beendet aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung seine Profi-Karriere. Der 35-Jährige gab am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter bekannt, dass er wegen Herzproblemen aufhört. «15 Jahre habe ich Basketball an die erste Stelle gestellt. Jetzt ist die Zeit gekommen, meine Gesundheit und meine Familie nach vorn zu stellen», schrieb Aldridge. Die Partie am 10. April mit einer 101:126-Niederlage gegen die Los Angeles Lakers war sein fünftes Spiel für die Nets, nachdem er Ende März von San Antonio Spurs nach New York transferiert wurde. Davor spielte der Center neun Jahre für die Portland Trailblazers.

800-m-Olympiasiegerin Semenya verpasst Tokio-Start über 5000 m

PRETORIA: Die zweimalige 800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya aus Südafrika hat bei den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften die Olympia-Qualifikation über 5000 Meter verpasst. Die 30-Jährige gewann am Donnerstag in Pretoria zwar den Titel über die 12,5-Runden-Distanz in 15:52,28 Minuten und verbesserte ihre persönliche Bestleitung um mehr als 22 Sekunden. Dennoch verfehlte die Mittelstrecken-Spezialistin die Norm für die Spiele von Tokio von 15:10,00 Minuten damit deutlich.

Uli Hoeneß hört als TV-Experte bei RTL wieder auf

MÜNCHEN: Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hört nach drei Länderspielen als TV-Experte bei RTL wieder auf. Das bestätigte der Sender, nachdem die «Bild»-Zeitung darüber berichtet hatte. Hoeneß hatte Ende März zusammen mit Moderator Florian König den Länderspiel-Dreierpack der Fußball-Nationalmannschaft kommentiert. Dabei sparte er nicht mit Kritik am Deutschen Fußball-Bund (DFB).