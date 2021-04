Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Ex-Weltmeister Charr gibt Comeback nach dreieinhalb Jahren

HAMBURG: Der ehemalige Boxweltmeister Mahmoud Charr steigt am 15. Mai in den Ring. Der in Köln lebende Schwergewichtler trifft im Hamburger Gym von Promoter Erol Ceylan auf den US-Amerikaner Christopher Lovejoy, teilte EC Boxing am Freitag mit. Der 37-jährige Lovejoy hat alle seine 19 Profikämpfe gewonnen, allerdings zumeist gegen drittklassige Gegner.

Charr hatte den WM-Titel der WBA vor dreieinhalb Jahren überraschend erobert, diesen aber vor wenigen Wochen am grünen Tisch wegen Inaktivität verloren. «Es ist Zeit, endlich wieder in den Ring zu steigen. Ich bin in absoluter Topform», sagte der 36 Jahre alte Syrer.

Schwimm-Weltverband: Wassersprung-Weltcup Anfang Mai in Tokio

TOKIO: Der zunächst abgesagte Wassersprung-Weltcup findet nun doch in Tokio statt. Der Schwimm-Weltverband Fina teilte am Freitag mit, dass der Wettbewerb vom 1. bis zum 6. Mai durchgeführt werden soll und weiterhin als Qualifikationsturnier und Testevent für die Olympischen Spiele in diesem Sommer an gleicher Stelle ausgerichtet wird.

Ursprünglich sollte der Weltcup vom 18. bis 23. April stattfinden, die Fina hatte aber zunächst zurückgezogen. Ein wesentlicher Kritikpunkt war laut einem Dokument ein nur unzureichender Plan der Organisatoren zum Schutz vor dem Coronavirus.

Für die abgesagte Olympia-Qualifikation im Synchronschwimmen, die ursprünglich vom 1. bis zum 4. Mai stattfinden sollte, sei noch keine Entscheidung über einen neuen Termin oder Ort getroffen, teilte der Weltverband mit.

Gewichtheberin Schroth gewinnt EM-Medaille - Spieß patzt

MOSKAU: Erste Medaille für die deutschen Frauen bei den Europameisterschaften im Gewichtheben in Moskau: Nina Schroth vom AC Mutterstadt hat am Freitag im Wettbewerb bis 81 Kilogramm Körpergewicht Silber im Reißen gewonnen. In dieser Teildisziplin schaffte sie 100 Kilo. Im Zweikampf wurde sie mit 218 Kilo Fünfte, im Stoßen mit 118 Kilo Siebte.

Die 29 Jahre alte Bankkauffrau konnte ihren zweiten Platz im Zweikampf bei der EM 2019 nicht wiederholen. Damals hob sie 222 (102/120) Kilo. Schroth hat keine Möglichkeit, sich für Olympia zu qualifizieren, weil sie in der dreiphasigen Qualifikation ein Semester ausgelassen hatte. Zudem ist das 81-Kilo-Limit keine olympische Klasse. In dieser gibt es Medaillen nur bei WM und EM. Europameisterin wurde die Ukrainerin Alina Maruschtschak mit 236 (Reißen 109/Stoßen 127) Kilogramm.

Ohne Zweikampfwertung in der 96-Kilo-Kategorie blieb Jürgen Spieß. Der 37 Jahre alte Routinier aus Sandhausen platzte im Stoßen, wie die Gewichtheber sagen. Ihm gelang in dieser Teildisziplin kein gültiger Versuch. Im Reißen brachte er lediglich 153 Kilo in die Wertung. Damit dürfte sein Traum von den vierten Olympischen Spielen beendet sein.

In den Tagen zuvor hatten die deutschen Männer Jon Luke Mau aus Schwedt (Klasse bis 61 kg) und Max Lang (bis 73 kg) jeweils Gold im Stoßen gewonnen. Nico Müller aus Obrigheim steuerte in der 81-Kilo-Klasse eine Bronzemedaille im Reißen bei.

Tennisprofi Hanfmann scheidet im Viertelfinale von Sardinien aus

CAGLIARI: Tennisprofi Yannick Hanfmann hat einen überraschenden Halbfinaleinzug beim Sandplatz-Turnier auf Sardinien knapp verpasst. Der 29 Jahre alte Außenseiter aus Karlsruhe musste sich am Freitag in seinem Viertelfinale gegen den favorisierten Italiener Lorenzo Sonego 6:3, 6:7 (6:8), 3:6 geschlagen geben. Im zweiten Satz führte Hanfmann bereits 5:3. Doch am Ende schaffte er es nicht, erstmals seit September des vergangenen Jahres auf der ATP-Tour die Runde der besten Vier zu erreichen.

DHB: 22 Spielerinnen nominiert - und 7 noch isoliert

STUTTGART: Die deutschen Handballerinnen starten mit einem ausgedünnten Aufgebot in die Vorbereitung auf die WM-Playoffs gegen Portugal. Bundestrainer Henk Groener nominierte am Freitag 22 Spielerinnen für die Partien am 17. April in Luso sowie am 20. April in Hamm - einige davon könnten ihm aber gar nicht zur Verfügung stehen. Gleich sieben nominierte Spielerinnen der Bundesligisten SG BBM Bietigheim und Borussia Dortmund befinden sich derzeit noch auf unbestimmte Zeit in Quarantäne, da im Nachgang des Duells der beiden Topteams jüngst mehrere Corona-Fälle aufgetreten waren.

Erneut positiver Corona-Befund bei Holstein Kiel - Hoffen auf Spiel

KIEL: Beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel gibt es einen neuen Corona-Fall. Wie die Norddeutschen am Freitag mitteilten, wurde bei den täglichen Tests am Donnerstag ein positiver Befund festgestellt. «Betroffen ist Torwart Ioannis Gelios, der leichte Symptome angibt und sich umgehend in Isolation begeben hat. Das Training am Donnerstag wurde vorsorglich abgesagt», hieß es. Alle weiteren Ergebnisse der Testreihe sowie ein weiterer Schnelltest am Freitag früh seien negativ ausgefallen. Sobald entschieden sei, ob das Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen Jahn Regensburg stattfinden könne, werde man dies «umgehend bekannt geben».

Rumänien suspendiert Linienrichter wegen Autogrammwunsch

BUKAREST: Der rumänische Linienrichter Octavian Sovre ist für seinen umstrittenen Autogrammwunsch an den Dortmunder Stürmerstar Erling Haaland bestraft worden. Anders als vorgesehen gehört er bei dem an diesem Sonntag geplanten Erstligaspiel zwischen Universitatea Craiova und Meister CFR Cluj nicht mehr zum Schiedsrichter-Team, berichtete die rumänische Sport-Tageszeitung «Gazeta Sporturilor» am Freitag. Kyros Vassaras, Präsident der rumänischen Schiedsrichter-Kommission, habe Sovre wegen der Vorfalls mit Haaland vorübergehend suspendiert.

Badischer Fußballverband bricht Saison ab Verbandsliga ab

KARLSRUHE: Die Fußball-Saison der Amateure in Baden ist vorzeitig beendet. Das habe der Vorstand aufgrund der Coronavirus-Situation «mit sofortiger Wirkung» beschlossen, teilte der Badische Fußballverband (bfv) am Freitag mit. Die seit Ende Oktober unterbrochene Spielzeit wird annulliert, es wird in der Spielzeit 2020/21 keine Auf- und keine Absteiger geben. Die Regelung betrifft die Spielklassen von der Verbandsliga abwärts bei den Frauen, Herren und der Jugend.

Bundesliga: Zuschauer-Rückkehr in Mönchengladbach möglich

MÖNCHENGLADBACH: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach darf sich Hoffnung auf eine Rückkehr von Zuschauern noch in dieser Saison machen. Dies bestätigten die Stadt Mönchengladbach und der Verein, nachdem die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen Mönchengladbach als eine der ersten Städte als Modellkommune ausgewählt hatte. Ziel sei ein wissenschaftlich begleiteter koordinierter und risikominimierter Testbetrieb im Theater, im Borussia-Park und im Sparkassenpark sowie auch in der Eishockey-Arena in Krefeld.

Flick würde sich über EM-Ort München mit Zuschauern freuen

MÜNCHEN: Hansi Flick würde bei der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer Spiele in München und vor Zuschauern begrüßen - wenngleich der Trainer des FC Bayern noch skeptisch ist. «Ich würde mich freuen, wenn Zuschauer zugelassen werden. Das würde für uns in der Bundesliga heißen, dass es nächste Saison vielleicht mit Zuschauern vonstatten gehen könnte», sagte Flick am Freitag in München. Zuletzt gab es Diskussionen darüber, dass die Europäische Fußball-Union in den zwölf Spielorten auf EM-Spiele mit Zuschauern bestehen werde. München hatte mitgeteilt, «weiterhin mit verschiedenen Szenarien, was mögliche Zuschauer im Stadion betrifft», zu planen.

Ohne Süle gegen Union und PSG - Goretzka und Hernández verletzt

MÜNCHEN: Der FC Bayern München muss weitere personelle Rückschläge wegstecken. Innenverteidiger Niklas Süle fällt wegen muskulärer Probleme erstmal aus und verpasst nach dem Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin auch das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Trainer Hansi Flick hofft, dass am Dienstag in Paris Leon Goretzka (muskuläre Probleme) und Lucas Hernández (Prellung) mitwirken können. Dann wollen die Münchner nach einem 2:3 zu Hause doch noch ins Halbfinale einziehen. Im Bundesliga-Heimspiel gegen Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fallen Goretzka und Hernández aus.

«Kicker»: DFL löst Risikovorsorge auf - 30 Millionen Euro für Clubs

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga will einem Bericht des «Kicker» zufolge die sogenannte «Risikovorsorge» von 30 Millionen Euro auflösen. Das wegen unkalkulierbarer Kosten als Folge der Pandemie zurückgehaltene Geld soll an die 36 Clubs der Fußball-Bundesligen ausgeschüttet werden, berichtete der «Kicker» am Freitag. Die DFL wollte dazu keine Stellungnahme abgeben. Die DFL hatte vor Beginn der Saison 2020/21 auf Empfehlung ihrer Finanz- Kommission beschlossen, eine Risikovorsorge zu bilden.

Hamburg erinnert an jüdische Sportpersönlichkeiten in Deutschland

HAMBURG: Die Ausstellung «Zwischen Erfolg und Verfolgung - Jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach» ist nun auch in Hamburg zu besichtigen. Zu sehen sind bis zum 17. Mai als lebensgroße Silhouetten 17 Sportler und Sportlerinnen, die bis zum Beginn der nationalsozialistischen Diktatur 1933 und nach dem Ende des von Deutschland entfesselten 2. Weltkrieges 1945 unter anderem olympische Medaillen sowie WM- und EM-Titel gewannen. Viele von ihnen wurden von den Nazis verfolgt, deportiert und ermordet oder mussten emigrieren.

Zu den Sportlerinnen und Sportlern, an die erinnert wird, zählen Fußball-Nationalspieler Julius Hirsch (1892-1945), Fechterin Helene Mayer (1910-1953) oder die Leichtathletin Lilli Henoch (1899-1942). Aber auch die 38 Jahre alte Schwimmerin Sarah Poewe ist zu sehen. Sie hatte als erste jüdische Sportlerin seit 1936 eine olympische Medaille für Deutschland gewonnen, als sie 2004 in Athen Dritte mit der 4x100 Meter Lagenstaffel geworden war.

Hamburg ist die 18. Station der frei zugänglichen Ausstellung. Sie wurde konzipiert und finanziert in Trägerschaft des Zentrums deutsche Sportgeschichte e.V. durch die DFB Kulturstiftung und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Erstmals wurde die Ausstellung in Berlin gezeigt.

Oilers gewinnen auch neuntes NHL-Spiel gegen Senators

OTTAWA: Die Edmonton Oilers um die beiden Nationalspieler Leon Draisaitl und Dominik Kahun haben alle neun NHL-Duelle mit den Ottawa Senators um Tim Stützle gewonnen. Im letzten Hauptrunden-Duell dieser Saison zwischen den beiden Mannschaften gewannen die Oilers in Ottawa am Donnerstagabend (Ortszeit) 3:1. Tobias Rieder kassierte mit den Buffalo Sabres ein 3:6 gegen die New Jersey Devils, Torwart Thomas Greiss kam beim 1:7 der Detroit Red Wings gegen die Nashville Predators nicht zum Einsatz.

Portugiese de Sousa schafft nächsten Neun-Darter in Premier League

MILTON KEYNES: Der Portugiese José de Sousa hat in der Darts Premier League das nächste perfekte Spiel geschafft. Am späten Donnerstagabend stellte der 47-Jährige die Punktzahl von 501 Punkten mit der Mindestanzahl von neun Würfen auf null. Sein Spiel gegen den Engländer Nathan Aspinall konnte de Sousa trotz der besonderen Leistung und insgesamt elf Aufnahmen mit 180 Punkten nicht gewinnen, die Partie endete 6:6.

Nackte Tatsachen: Flitzer bei Europa-League-Spiel in Granada

GRANADA: Beim Geisterspiel des FC Granada gegen Manchester United in der Europa League schien es für einen Augenblick so, als sei den Fußball-Profis tatsächlich ein Geist erschienen. In der sechsten Minute des Viertelfinal-Hinspiels lief am Donnerstagabend plötzlich ein nackter Mann quer über das Spielfeld. Polizisten fingen ihn nach wenigen Sekunden ein und führten ihn ab. Im Fernsehen war das nicht zu sehen. Stattdessen wurde die ganze Zeit Manchesters Stürmerstar Marcus Rashford gezeigt.

«kicker»: Augsburger Rani Khedira vor Wechsel zu Union Berlin

AUGSBURG: Rani Khedira steht nach Informationen des «kicker» vor einem Wechsel vom FC Augsburg zum 1. FC Union Berlin. Die Gespräche seien weit fortgeschritten, hieß es am Donnerstagabend. Der jüngere Bruder von Rio-Weltmeister Sami Khedira spielt seit vier Jahren für die Augsburger Bundesliga-Fußball, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Augsburgs Manager Stefan Reuter hatte gesagt, dass mit dem 27-Jährigen noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung geführt worden seien. Sami Khedira spielt seit der Rückrunde bei Hertha BSC ebenfalls in der Hauptstadt. Sein Vertrag läuft ebenfalls im Sommer aus.

Bernhard Langer beendet ersten Tag beim Masters auf geteiltem Rang 30

AUGUSTA: Die zunächst nur mäßig aussehende Auftaktrunde von Golf-Veteran Bernhard Langer beim 85. Masters in Augusta hat sich zum Ende von Tag eins als gar nicht so schlecht entpuppt. Der 63-jährige Anhausener spielte am Donnerstag zum Start des traditionsreichen Major-Turniers auf dem Par-72-Platz nur eine 74er-Runde, kam damit aber auf den geteilten 30. Platz und lag vor Größen wie Phil Mickelson, Rory McIlroy und Bryson DeChamebeau sowie gleich auf mit Brooks Koepka und dem Weltranglistenersten sowie Vorjahressieger Dustin Johnson. Führender nach der ersten Runde ist der Engländer Justin Rose mit 65 Schlägen.

Japan will vor Olympia Corona-Maßnahmen in Tokio verschärfen

TOKIO: Rund dreieinhalb Monate vor dem geplanten Beginn der Olympischen Spiele in Tokio will Japan angesichts steigender Neuinfektionen die Corona-Maßnahmen in der Hauptstadt verschärfen. Auch für die beiden Präfekturen Kyoto und Okinawa sollen von Montag an zunächst für einen Monat strengere Auflagen gelten, teilte der für Pandemie-Fragen zuständige Minister Yasutoshi Nishimura am Freitag mit. Demnach sollen Bars und Restaurants spätestens um 20 Uhr schließen und Großveranstaltungen auf 5000 Personen begrenzt werden. Am Mittwoch und Donnerstag hatte die Hauptstadt mit jeweils mehr als 500 neuen Corona-Fällen den Höchststand seit Anfang Februar verzeichnet.

Handball-Bundesliga verschärft Hygienekonzept im Saisonendspurt

KÖLN: Angesichts zahlreicher Spielverlegungen und weiter steigender Corona-Infektionszahlen will die Handball-Bundesliga (HBL) ihr Hygienekonzept im Saisonendspurt verschärfen. «Wir werden die Frequenz der PCR-Testungen nochmal erhöhen und näher an die Wettkämpfe heranführen», sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann der Deutschen Presse-Agentur. «Außerdem wollen wir die Dokumentationspflichten verschärfen. Die meisten Spieler infizieren sich bisher im privaten Umfeld. Zu wissen, in welcher Minute der Spieler mit wem genau zusammen war, kann also helfen, Infektionsketten noch besser nachzuvollziehen.»

Leitender Wurf-Bundestrainer Lang: Drei Olympia-Medaillen realistisch

CHEMNITZ: Der leitende Bundestrainer Sven Lang erwartet ein erfolgreiches Auftreten der deutschen Diskus- und Speerwerfer sowie Kugelstoßer bei den Olympischen Spielen in Tokio. «Zunächst müssen sich unsere Frauen und Männer qualifizieren. Ich erwarte, dass dies 14 bis 16 Athleten schaffen, obwohl es die Normen nicht so im Vorbeigehen gibt», sagte der 58-Jährige im Interview der in Chemnitz erscheinenden «Freie Presse» (Freitag). «Wenn wir dann in Tokio drei Medaillen gewinnen, wäre dies aus heutiger Sicht ein realistisches Ziel.» Die größten Erfolgsaussichten hätten die Speerwerfer um Ex-Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) und Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) sowie Europameisterin Christin Hussong (Zweibrücken).

RB Leipzig verlängert Vertrag mit Abwehrspieler Orban bis 2025

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Vertrag mit Willi Orban vorzeitig verlängert. Wie der Club am Freitag mitteilte, hat der 28 Jahre alte Innenverteidiger, der seit 2015 zum Team zählt, einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Darüber hinaus erhält Orban einen Anschlussvertrag, der ihn nach dem Ende seiner aktiven Karriere an den Verein bindet.

LaLiga: Kein Beweise für rassistische Äußerungen gefunden

MADRID: Die spanische Fußball-Profiliga hat bei den eigenen Untersuchungen der Vorkommnisse vom vergangenen Sonntag beim Spiel des FC Cádiz gegen den FC Valencia keine Beweise für rassistische Äußerungen gefunden. Das teilte LaLiga am Freitag mit. Demnach wurden verfügbare audiovisuelle und digitale Dateien ausgewertet. Zudem wurden Experten mit der Analyse der Lippenbewegungen und des Verhaltens beauftragt. In dem Spiel soll Cádiz-Profi Juan Cala Gegenspieler Mouctar Diakhaby in der 29. Minute beleidigt haben. Die Mitspieler des Franzosen hatten das Feld aus Protest verlassen, haben die Partie nach einer Unterbrechung aber beendet. Neben der Profiliga beschäftigt sich auch der spanische Fußball-Verband (RFEF) mit den Vorkommnissen.

Schröder über seinen Vertrag in der NBA: «In einer super Situation»

LOS ANGELES: Dennis Schröder empfindet seine unklare Zukunft in der nordamerikanischen Liga NBA als vorteilhaft. «Ich bin in einer super Situation», sagte der Basketball-Profi der Deutschen Presse-Agentur. Sein Vertrag bei den Los Angeles Lakers läuft nach dieser Saison aus. Bislang konnten sich das Team und der 27 Jahre alte Braunschweiger nicht auf die Konditionen einer Verlängerung einigen. Schröder hatte in den vergangenen Wochen mehrfach betont, wie wohl er sich in der Mannschaft des NBA-Rekordmeisters fühlt. «Aber ich will natürlich auch mal sehen, wie es aussieht, wenn ich mal komplett frei bin. Damit ich mich mal nach acht Jahren selber mal entscheiden kann, wo ich gerne hin will oder was ich gerne unterschreibe», sagte Schröder.

Mercedes mit neuem Formel-1-Technikdirektor: Elliott für Allison

BRACKLEY: Das Formel-1-Team Mercedes bekommt einen neuen Technikdirektor. Wie der Weltmeister-Rennstall am Freitag mitteilte, steigt Mike Elliott in diese Position auf. Der frühere Aerodynamikchef löst James Allison ab, der sich aus dem Tagesgeschäft zurückzieht und ab dem 1. Juli die neu geschaffene Rolle des Chief Technical Officer übernimmt. Teamchef bei Mercedes ist weiter der Österreicher Toto Wolff.