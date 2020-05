Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Drittliga-Start am 26. Mai nicht haltbar - Saison wohl bis Juli

FRANKFURT: Die 3. Fußball-Liga wird die Saison nicht am 26. Mai fortsetzen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach einer Sitzung des Spielausschusses am Freitag mit. «Bislang liegt weiterhin keine politische und übergeordnete behördliche Freigabe für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs der 3. Liga vor. Vor diesem Hintergrund ist der DFB-Spielausschuss zum Ergebnis gekommen, dass der 26. Mai als angedachter Termin für den Wiedereinstieg in die laufende Saison nicht mehr möglich ist», heißt es in der Mitteilung. Den Clubs würde damit keine mit den Bundesligen vergleichbare Vorbereitungszeit zur Verfügung stehen.

Umfrage: Mehrheit der Bürger gegen Fortsetzung der Bundesliga

KÖLN: Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge zum jetzigen Zeitpunkt gegen die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga. Demnach kritisieren 56 Prozent der Befragten den Saison-Neustart am kommenden Wochenende, wie aus dem «Deutschlandtrend» im ARD-«Morgenmagazin» (Freitag) hervorgeht. Knapp ein Drittel (31 Prozent) ist dagegen für die Fortführung. Zwölf Prozent interessieren sich nicht für Fußball; ein Prozent machte keine Angaben.

Söder zum Liga-Start: Rote Karte bei Verstößen gegen Corona-Regeln

MÜNCHEN: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Platzverweise in der Bundesliga für Verstöße gegen die Hygieneregeln in der Corona-Krise gefordert. «Wenn einem die Gesundheitsexperten diese Vorschläge gegeben haben, wenn die Liga selbst unter großem Aufwand und mit klugen Ideen Konzepte erarbeitet hat, muss man sich an diese Regeln halten. Und wenn man sich nicht daran hält, dann gibt es im Zweifelsfall eine Rote Karte - so ist es im Fußball und auch im echten Leben», sagte Söder am Freitag bei «Bild Live». Die 1. und 2. Bundesliga setzt am Wochenende nach über zweimonatiger Pause die Saison mit Geisterspielen fort.

Japans Olympiamacher: Noch kein Überblick zu Kosten für Verlegung

TOKIO: Japans Olympiamacher können die Kosten für die Verlegung der Olympischen Sommerspiele ins nächste Jahr noch immer nicht beziffern. Man sei derzeit weiter dabei, alles auch auf mögliche Kostenkürzungen hin zu prüfen, sagte der Chef des japanischen Organisationskomitees, Toshiro Muto, am Freitag bei einer Online-Pressekonferenz. Das schließe auch die Frage ein, wie der Fackellauf am Ende stattfinden soll. Das Internationale Olympische Komitee hatte seine Mehrkosten durch die Verlegung der Sommerspiele in Tokio am Vortag auf bis zu 800 Millionen Dollar beziffert.

Ironman auf Hawaii auf Februar verschoben - Zwei Weltmeister 2021

KAILUA-KONA: Der legendäre Ironman auf Hawaii findet wegen der Corona-Krise in diesem Jahr nicht statt und ist auf Februar 2021 verschoben worden. Damit gibt es im kommenden Jahr zwei Weltmeisterschaften im Triathlon über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Geplant war der Wettkampf für den 10. Oktober, der neue Termin ist nun der 6. Februar 2021. Als Begründung für die Verschiebung nannten die Veranstalter in ihrer Mitteilung am Donnerstag (Ortszeit) die geltenden Richtlinien auf Hawaii und die weltweiten Reisebeschränkungen wegen der Pandemie.

Gespräche zwischen Formel 1 und Hockenheim über möglichen Grand Prix

HOCKENHEIM: Die Formel 1 führt nach dpa-Informationen Gespräche mit dem Hockenheimring über eine möglichen Austragung eines Grand Prix in dieser durch die Corona-Krise beeinträchtigten Saison. Demnach hat es einen weiteren Austausch über ein potenzielles Rennen auf der Traditionsstrecke gegeben. Es sei über organisatorische Abläufe gesprochen worden, finanzielle Aspekte wurden nicht diskutiert. Zuletzt hatte die Geschäftsführung des Hockenheimrings erklärt, man würde «eine konkrete Anfrage» der Rechteinhaber prüfen und sich «Gesprächen nicht verschließen».

Wegen Corona: Spieler-Gehaltsverzicht Voraussetzung für DEL-Lizenzen

Neuss (dpa) - Der freiwillige Gehaltsverzicht der Spieler wird in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Voraussetzung für die Lizenzen der Clubs zur kommenden Saison. Wegen der wirtschaftlichen Bedrohung durch die Corona-Krise einigten sich die 14 Clubs darauf, die Spieler-Gehälter zu senken. «Bestandsverträge sollen so geändert werden, dass 25 Prozent des Gehalts von einer garantierten Zahlung in eine Variable umgewandelt werden. Für Neuverträge soll das direkt so festgehalten werden», sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Selbst wenn die Clubs auch ohne Gehaltssenkung einen ausgeglichenen Haushalt nachweisen könnten, würde demnach ohne Zustimmung der Spieler die Lizenz verweigert.

Zwei NFL-Profis des bewaffneten Raubüberfalls beschuldigt

MIAMI: Die beiden NFL-Profis DeAndre Baker und Quinton Dunbar stehen im Verdacht, einen bewaffneten Raubüberfall auf einer Party begangen zu haben. Die Polizei von Miramar in Südflorida erließ gegen die beiden Football-Profis sowie zwei weitere Männer am Donnerstag (Ortszeit) Haftbefehle. Demnach soll es am Mittwoch auf einer Party zu einem Streit gekommen sein. In der Folge soll der 22 Jahre alte Baker, der für die New York Giants spielt, eine Pistole gezogen und gemeinsam mit dem 27 Jahre alten Dunbar (Seattle Seahawks) mehreren Menschen Bargeld und wertvolle Uhren geraubt haben.

Bamberger Basketballer verlieren Hauptgesellschafter Brose

BAMBERG: Die Bamberger Basketballer stehen vor einer ungewissen Zukunft. Die Brose Unternehmensgruppe des mächtigen Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Stoschek kündigte am Freitag an, dass sie zum 1. Juli als Gesellschafter aus der Bamberger Basketball GmbH ausscheiden wird. Der neunmalige deutscher Meister muss sich damit auf die Suche nach neuen Geldgebern machen. Zwar bleibt Brose den Franken als Namens- und Hauptsponsor erhalten. Der Rückzug von Stoschek mit seiner Automobilzulieferer-Firma bedeutet aber dennoch einen gravierenden Einschnitt für die Bamberger Basketballer, die die Bundesliga jahrelang dominiert hatten.