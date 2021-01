Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Schlechte Pistenverhältnisse: Super-G statt Abfahrt in Garmisch

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Wegen der schlechten Wetter- und Pistenverhältnisse ist die für Samstag vorgesehene Weltcup-Abfahrt der Frauen in Garmisch-Partenkirchen abgesagt worden.

Wie der Ski-Weltverband Fis am Freitag mitteilte, soll stattdessen ein Super-G gefahren werden. Wegen der widrigen Witterungsbedingungen auf der Kandahar war bereits am Donnerstag das erste Training für die Abfahrt abgesagt worden. Auch am Freitag erlaubten Schnee, Wind und Regen kein Training, weshalb ein Abfahrtsrennen nicht möglich ist. Der Super-G soll am Samstag um 11.00 Uhr gestartet werden. Für Sonntag steht in Garmisch ein weiterer Super-G auf dem Programm.

Alpin-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen wartet auf Geld vom Bund

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Die Organisatoren des Ski-alpin-Weltcups in Garmisch-Partenkirchen warten vor dem ersten von zwei Veranstaltungswochenenden auf finanzielle Hilfe vom Bund. «Wir haben natürlich die sogenannten Überbrückungshilfen beim Bund beantragt, da haben wir aber noch nichts erhalten, wie viele andere auch nicht», sagte der Chef des Organisationskomitees, Peter Fischer, der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag). Man lebe im Regelfall von den Zuschauereinnahmen und sei daher auf die Hilfen angewiesen. «Das Geld ist für uns existenziell», sagte Fischer.

Garmisch-Partenkirchen richtet an diesem und am folgenden Wochenende jeweils Weltcup-Rennen aus. Wegen der Corona-Pandemie werden sowohl die Abfahrt und der Super-G der Damen am Samstag und Sonntag als auch der Super-G (5. Februar) und die Abfahrt (6. Februar) der Herren ohne Zuschauer ausgetragen.

Olympiasieger Röhler: Es werden «auch sehr diskutable Spiele werden»

FRANKFURT/MAIN: Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hofft trotz der prekären Corona-Situation auf die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio. «Einbeziehen muss man, dass wir jetzt mehr Erfahrung im Umgang mit der ganzen Sache haben und dass es Impfstoffe gibt, die wirksam sind», sagte der 29-jährige Leichtathlet vom LC Jena der Deutschen Presse-Agentur. «Mein Bauchgefühl sagt mir, die Spiele können stattfinden. Wissen kann das aktuell keiner.»

Die Tokio-Spiele vom 23. Juli bis 8. August würden «aber auch sehr diskutable Spiele werden», sagte Röhler. «Das ist eine Gefahr, die ich sehe, weil viele Athleten in vielen Länder noch still rumsitzen müssen. Wir haben keine faire und gleiche Ausgangslage für alle.» Viele hätten extreme Lockdowns und dürften nicht trainieren. «Deshalb werden es diskutable Medaillen werden», meinte er.

Die Olympischen Spiele in Tokio mit mehr als 10.000 Startern aus mehr als 200 Ländern seien ein Schmelztiegel. «Da kann man nicht von jedem Land erwarten, dass sie die Pandemie bis dahin in den Griff bekommen», sagte Röhler und fügte an: «Eine Hygieneblase von der Größe eines Olympischen Dorfes zu schaffen, das kann ich mir nicht vorstellen, wie das aussehen soll. Da ergeben sich für mich noch viele Fragen.»