Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Sportrechtler Lehner zu Olympia: Großes Gähnen wie beim Fußball

FRANKFURT/MAIN: Der Sportrechtler Michael Lehner erwartet im Fall der Austragung der Olympischen Spiele in Tokio mit starken Pandemie-Einschränkungen einen großen Verlust an Attraktivität. «Dieses Rumgeeiere dürfte dazu führen, dass die Sommerspiele ein virtuelles Fernseh-Event ohne oder nur mit wenigen Zuschauern werden», sagte er im Interview des «Mannheimer Morgen» (Freitag).

Deshalb würde er eher empfehlen, «schaut auf Paris 2024 und kümmert euch drum, dass eure Sportarten nicht mehr so abhängig von Olympia» seien. «Ich höre immer vom DOSB, wenn Olympia abgesagt wird, haben wir die Gelder nicht mehr», betonte Lehner. Stattdessen dürfte sich im Sommer nun «das gleiche große Gähnen» einstellen wie im Fußball. «So verliert der Sport seine Natürlichkeit und wird angesichts der wachsenden Kommerzialisierung verstärkt als Kunstgebilde wahrgenommen», sagte der Anwalt.

Rekordsieger Peterhansel triumphiert erneut bei Rallye Dakar

DSCHIDDA: Stéphane Peterhansel hat zum 14. Mal die Rallye Dakar gewonnen. Der 55 Jahre alte Franzose ließ sich seinen Erfolg bei der diesjährigen Auflage in Saudi-Arabien auch am Schlusstag auf der zwölften und letzten Etappe nicht mehr nehmen. Nach sechs Siegen auf dem Motorrad gelang ihm am Freitag in einem Mini der achte mit dem Auto. Seinen ersten Triumph hatte er vor 30 Jahren auf zwei Rädern gefeiert.

Die Homepage der Veranstaltung pries den Franzosen vom deutschen Team X-raid einmal mehr als «Mister Dakar». Nun brauche er erst einmal ein paar Tage Erholung, sagte der Sieger im Ziel in Dschidda. Auf die Frage, ob er seinen 15. Sieg im kommenden Jahr in Angriff nehmen werde, antwortete Peterhansel: «Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht» - und fügte hinzu: «Das sehen wir später.»

Auf dem letzten Teilstück der 43. Dakar reichte Peterhansel der dritte Platz beim Sieg der spanischen Rallye-Legende Carlos Sainz, der Gesamtdritter wurde. Auf den zweiten Rang im Klassement kam Nasser Al-Attiyah aus Katar. Die Motorradwertung gewann der Argentinier Kevin Benavides.

Überschattet wurde der Finaltag von der Todesmeldung des französischen Amateur-Motorradfahrers Pierre Cherpin. Der 52-Jährige starb auf dem Transportflug von Saudi-Arabien nach Frankreich an den Folgen seinen Unfalls vor fünf Tagen. Er hatte sich ein schweres Schädel-Hirn-Traum zugezogen.

Mick Schumacher: «Werde perfekt vorbereitet in die Saison starten»

GLAND: Mick Schumacher kann seinem verspäteten Formel-1-Debüt auch Gutes abgewinnen. «Ich hätte mich natürlich sehr auf einen Saisonauftakt in Australien gefreut, aber so bleibt eben etwas mehr Zeit für die Vorbereitung», sagte der 21-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Nach der Verschiebung des für den 21. März geplanten Großen Preises in Melbourne in den November durch die Corona-Pandemie wird der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am 28. März in Bahrain sein erstes Rennen in der Königsklasse des Motorsports absolvieren. «Ich werde perfekt vorbereitet in die Saison starten», versicherte Mick Schumacher.

Auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir hatte sein Vater 2010 sein Comeback gefeiert, als er noch mal für drei Jahre für das deutsche Mercedes-Team antrat. Mick Schumacher wird sein Premierenjahr im Wagen des US-Rennstalls Haas absolvieren. Er kommuniziere derzeit viel mit dem Team, sagte er. Durch die Reisebeschränkungen läuft aber fast alles per Video ab. Neben dem Hauptsitz in Kannapolis im US-Bundesstaat North Carolina hat Haas auch einen Standort in Banbury in England.

Auf die Vorbereitung von Mick Schumacher haben die Änderungen im Rennkalender keine besonderen Auswirkungen. «In der jetzigen Phase geht es sowieso um Grundlagen-Aufbau für die Saison, daran ändert sich also nichts, und sowieso ist es ja für alle das Gleiche», sagte er. Ausdauertraining, vor allem auf dem Rad, Krafttraining insbesondere für den stark beanspruchten Nackenbereich sowie Konzentrations- und Koordinationsübungen stehen vor allem auf dem Programm. Voraussichtlich am 12., 13. und 14. März sollen die einzigen offiziellen Testfahrten in Bahrain stattfinden, ehe die Saison zwei Wochen später losgeht.