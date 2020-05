Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 08.05.20 | Überblick

DFL-Chef Seifert: Freitagspiele geplant - «Keine Probleme mit DAZN»

FRANKFURT/MAIN: Nach dem Neustart der Fußball-Bundesliga wird es nach Aussage von DFL-Geschäftsführer Christian Seifert auch wieder Freitagsspiele geben. Diese sollen seiner Ansicht nach auch wieder beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN zu sehen sein. «Das sind wir auch den Fans und unserem Partner DAZN schuldig», sagte der 51-Jährige der «Bild». Demnach wird das Montagsspiel am 18. Mai zwischen Bremen und Leverkusen bereits bei DAZN live gezeigt.

Nationalspieler Klostermann verlängert bei RB Leipzig bis 2024

LEIPZIG: Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann hat seinen Vertrag bei RB Leipzig vorfristig bis 2024 verlängert. Das teilte der Bundesligist am Freitag mit. Der 23-jährige Verteidiger wechselte im August 2014 vom VfL Bochum nach Leipzig und schaffte seitdem den Sprung in die Nationalmannschaft. Sein ursprünglicher Vertrag lief bis 2021.

Sport1: Mario Götze muss BVB definitiv verlassen

DORTMUND: Mario Götze bekommt nach Informationen von Sport1 keinen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund. Der 27 Jahre alte Fußball-Weltmeister von 2014 werde nach dieser Saison definitiv zu einem neuen Verein wechseln, hieß es in dem Bericht. Götze kann ablösefrei gehen. Wohin es den Finaltorschützen bei der WM 2014 ziehen könnte, ist allerdings unklar.

Borussia Dortmund rechnet mit Jahresverlust

DORTMUND: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund rechnet nach einem Gewinneinbruch in den ersten neun Monaten im gesamten Geschäftsjahr mit einem Verlust. Zwar will der Vorstand um Geschäftsführer Joachim Watzke weiter keine konkrete Prognose abgeben, er rechnet aber nach eigenen Angaben nicht mit einem positiven Konzernjahresergebnis im Geschäftsjahr 2019/20 (Ende Juni), wie das Unternehmen am Freitag in Dortmund mitteilte.

Niederländischer Fußball vereinbart Rettungspaket und Lohnkürzungen

AMSTERDAM: Im niederländischen Profi-Fußball haben sich Spieler, Trainer und Vereine auf ein Rettungspaket mit Lohnkürzungen geeinigt. Das Paket belaufe sich auf insgesamt 35 Millionen Euro, teilten Gewerkschaften von Spielern und Trainern sowie der Club-Verband mit. Spieler und Coaches wollen demnach je nach Höhe des Gehalts gestaffelt von 2,5 bis 20 Prozent abgeben. Der Fußballverband KNVB berät nun mit den Vereinen über die Errichtung eines Notfonds für notleidende Clubs.

«Corona-Rebell» sorgt im spanischen Fußball für Aufsehen

MADRID: Rafael Giménez wird zum «Corona-Rebell» in Spanien. Der 26 Jahre alte Fußball-Profi von Zweitliga-Tabellenführer FC Cádiz hat sich aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus geweigert, die Arbeit auf dem Trainingsgelände des Vereins wiederaufzunehmen. «Ich denke vorerst nicht daran, wieder Fußball zu spielen. Und ich werde natürlich auch auf mein Gehalt verzichten», sagte der 26 Jahre alte Fußballer in Interviews mit verschiedenen TV- und Radio-Sendern.

Niederländische Clubs verklagen Verband KNVB: Aufstieg gefordert

UTRECHT: Im Streit um den vorzeitigen Abbruch der Spielzeit im Profifußball der Niederlande haben zwei Zweitliga-Vereine vor Gericht ihren Aufstieg gefordert. Der Fußballverband KNVB habe zu Unrecht beschlossen, die Saison ohne Auf- und Absteiger zu beenden, erklärten die Rechtsvertreter vom SC Cambuur aus Leeuwarden und De Graafschap aus Doetinchem am Freitag in Utrecht.

Tottenham-Star Son beendet Militärausbildung in Südkorea

SEOUL: Der südkoreanische Fußballstar Heung-Min Son hat seine dreiwöchige militärische Grundausbildung beendet. In einem Ausbildungslager der Marineinfanteristen auf der südlichen Insel Jeju sei Son unter den fünf besten der 157 Teilnehmer der Ausbildung gelandet. Der 27 Jahre alte Stürmer von Tottenham Hotspur nutzte die wegen der Corona-Pandemie erzwungene Pause in der englischen Premier League, um die Ausbildung zu machen.

Mitspracherecht für Profis in Premier League vor möglichem Neustart

LONDON: Die englische Premier League will vor einen angestrebten Neustart auch die Fußballer zu Wort kommen lassen. Dem «Guardian» (Freitag) zufolge sollen am kommenden Montag wahrscheinlich Spieler-Vertreter von allen 20 Clubs der höchsten Spielklasse auf der Insel in einer Video-Konferenz mögliche Bedenken äußern können. Vorher wollen sich die Anteilseigner der Premier League zusammenschalten.

Anpfiff vor leeren Rängen: Südkoreas Fußballliga spielt wieder

SEOUL: In der höchsten südkoreanischen Fußballliga rollt nach wochenlanger Verschiebung wegen der Coronavirus-Krise wieder der Ball. Zur Saisoneröffnung der K-League wurde am Freitagabend (Ortszeit) im WM-Stadion von Jeonju vor leeren Rängen das Spiel des Titelverteidigers Jeonbuk Hyundai Motors gegen die Suwon Samsung Bluewings angepfiffen. Die Saison wurde von 38 auf 27 Spieltage verkürzt.

Ex-Torhüter Laux kehrt als Sportpsychologe zum BVB zurück

DORTMUND: Borussia Dortmunds früherer Torwart Philipp Laux ist als Sportpsychologe zum Fußball-Bundesligisten zurückgekehrt. Von sofort an unterstütze der 47 Jahre alte promovierte Diplom-Psychologe die Lizenzspieler, den Trainerstab und den übrigen Stab des Tabellenzweiten, teilten die Westfalen am Freitag mit. Laux war in der Saison 1993/94 beim BVB zweiter Torhüter hinter Stefan Klos sowie von 2000 bis 2002 hinter Jens Lehmann.

Snowboarder Schad beendet Karriere

Miesbach (dpa) - Der deutsche Snowboardcrosser Konstantin Schad beendet seine aktive Karriere. Der 32-Jährige setzte die vergangene Saison bereits wegen der Geburt seines zweiten Kindes aus und teilte am Freitag mit, nicht mehr in den Weltcup zurückzukommen.

Auch Koepfer und Krawietz spielen bei neuer Tennis-Serie mit

HAMBURG: Neben Jan-Lennard Struff werden zwei weitere Davis-Cup-Spieler an der neuen Turnierserie des Deutschen Tennis Bundes teilnehmen. Auch der letztjährige US-Open-Achtelfinalist Dominik Koepfer und der French-Open-Sieger im Doppel, Kevin Krawietz, werden bei den Events vom 8. Juni an dabei sein, wie der DTB am Donnerstag mitteilte.