Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Vettels Aston-Martin-Team startet neues Formel-1-Kapitel

GAYDON: Sebastian Vettels neues Team Aston Martin hat offiziell sein neues Formel-1-Kapitel begonnen. «Es ist der Beginn einer neuen Reise, und ich kann eine Extra-Energie im Team spüren mit der Entschlossenheit, die Leistung weiter zu treiben als je zuvor», sagte Teamchef Otmar Szafnauer an Neujahr.

Vettel (33) musste Ferrari nach sechs titellosen Jahren verlassen und soll die Entwicklung beim bisherigen Racing-Point-Team zu einem Spitzenrennstall vorantreiben. Der viermalige Weltmeister fährt künftig an der Seite von Lance Stroll, dessen Vater Lawrence die Mehrheit am Rennstall besitzt. Die neue Lackierung des Autos wird im Februar präsentiert.

Aston Martin war zuletzt schon Titelsponsor von Red Bull. Bereits in den frühen Formel-1-Jahren 1959 und 1960 war das Team in der Königsklasse des Motorsports an den Start gegangen. Die neue Saison soll am 21. März traditionell in Melbourne beginnen.