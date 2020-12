Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Sportchef Loppe verlässt RTL nach Neuorganisation

KÖLN: RTL-Sportchef Manfred Loppe verlässt nach 28 Jahren den TV-Sender. Das gab RTL am Freitag bekannt. Der 62-Jährige hatte 1992 bei RTL begonnen und 1998 die Leitung der Sportredaktion übernommen. Das Unternehmen gab zugleich die Neuorganisation des Sports bekannt. Dach des Bereichs innerhalb der Mediengruppe ist die neue RTL News GmbH. Einen neuen Sportchef gebe es derzeit noch nicht, sagte ein Sprecher.

Die RTL-Gruppe setzt nach dem Auslaufen des Formel-1-Vertrages zum Ende der Jahres fast ausschließlich auf Fußball. Die Mediengruppe besitzt unter anderem Verträge für die WM- und EM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft und ab Mitte des kommenden Jahres für die Europa League sowie die neue Europa Conference League.

Dritte Operation: MotoGP-Pilot Marquez fällt monatelang aus

MADRID: Motorrad-Pilot Marc Marquez ist in Madrid zum dritten Mal am rechten Arm operiert worden. Das bestätigte Arbeitgeber Honda am Freitag in einer kurzen Mitteilung. Der 27-jährige Spanier steht nun vor einer monatelangen Genesung und wird nach ersten Einschätzungen die Testfahrten im Winter verpassen. Auch die Teilnahme am Saisonstart im März ist in Gefahr. Die Experten rechnen mit einer etwa sechsmonatigen Pause.

Die dritte Operation des gebrochenen Oberarms war die bisher komplizierteste. Bei einem achtstündigen Eingriff wurde dem achtmaligen Weltmeister ein Knochen transplantiert. Zudem nahmen die Ärzte die im Juli eingesetzte Titanplatte heraus und ersetzten sie durch eine neue.

In der abgelaufenen Saison hatte sich Marquez beim Saisonauftakt im Juli den rechten Oberarm gebrochen. Nach einem gescheiterten Comeback-Versuch nur wenige Tage nach dem Eingriff übernahm der deutsche Honda-Testpilot Stefan Bradl die Werksmaschine des Titelverteidigers und sprang bis Saisonende als Ersatzpilot ein.

WM-Quali-Auslosung: van der Vaart und de Rossi ziehen die Lose

ZÜRICH: Die ehemaligen Spitzenfußballer Rafael van der Vaart und Daniele de Rossi ziehen bei der Auslosung der europäischen Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar die Lose. Dies teilte der Fußball-Weltverband FIFA am Freitag mit. Der Niederländer van der Vaart stand 2010 im WM-Endspiel, de Rossi gewann vier Jahre zuvor mit Italien sogar den Titel.

Bei der Auslosung am Montag (18.00 Uhr) in Zürich ist die deutsche Nationalmannschaft im ersten Topf gesetzt. Insgesamt gehen 13 der 32 Startplätze beim Endturnier in Katar an europäische Teams. Die WM soll vom 21. November bis 18. Dezember 2022 stattfinden.