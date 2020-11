Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Mick Schumacher weiter Formel-1-Kandidat - Keine Haas-Entscheidung

ISTANBUL: Der Formel-1-Rennstall Haas ist weiter stark an einer Verpflichtung von Nachwuchsrennfahrer Mick Schumacher für die kommende Saison interessiert. «Das gilt nach wie vor», sagte Teamchef Günther Steiner (55) am Freitag dem TV-Sender Sky. Im Rahmen des Großen Preises der Türkei an diesem Wochenende in Istanbul werde jedoch noch keine Entscheidung verkündet werden, ob der Sohn von Michael Schumacher ab 2021 als Stammfahrer in das Cockpit des amerikanischen Teams steigen wird.

«Es gibt nichts Neues im Moment. Heute nicht, morgen nicht, aber hoffentlich bald», sagte Steiner zur Suche nach zwei neuen Piloten. Haas trennt sich zum Saisonende von seinen derzeitigen Fahrern Romain Grosjean (34) und Kevin Magnussen (28). Haas ist technischer Partner von Ferrari. Der 21 Jahre alte Mick Schumacher wird in der Fahrerakademie der Scuderia ausgebildet und führt vor den letzten vier Saisonrennen der Nachwuchsserie Formel 2 in der Gesamtwertung.

«Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten auszusortieren», sagte Steiner angesprochen auf die Suche nach neuem Personal. Wenn man eine Verpflichtung bekannt gibt, müsse alles bis ins letzte Detail geklärt sein. Das sei aktuell aber noch nicht der Fall, sagte Steiner: «Wir arbeiten daran, aber es braucht ein bisschen länger.»

Rutschiger Asphalt erschwert erstes Formel-1-Training in der Türkei

ISTANBUL: Der neue Asphalt hat den Formel-1-Teams das erste Freie Training vor dem Großen Preis der Türkei verdorben. Bei der Auftakteinheit am Freitag verhinderte der frische und daher rutschige Untergrund in Istanbul, dass schnelle Rundenzeiten gefahren werden konnten. Die wenig aussagekräftige erste Bestzeit vor dem Grand Prix am Sonntag (11.10 Uhr/RTL und Sky) setzte Max Verstappen im Red Bull. Der Niederländer landete in 1:35,077 Minuten vor seinem Teamkollegen Alexander Albon und Charles Leclerc im Ferrari. Sebastian Vettel belegt im zweiten Wagen der Scuderia den fünften Rang.

«Es ist schlimmer als auf Eis. Ich kann nicht mal auf der Gerade Vollgas geben», klagte McLaren-Fahrer Lando Norris. Erst gegen Ende des Trainings verbesserte sich die Situation etwas, und die Fahrzeuge hatten auf der Strecke mehr Grip. Der Asphalt war in diesem Jahr kurzfristig neu aufgetragen worden, da das Rennen am Bosporus erst aufgrund der Coronavirus-Pandemie in den Kalender gerutscht war.

Weltmeister Lewis Hamilton landete auf dem 15. Platz und hatte mehr als fünf Sekunden Rückstand auf Verstappen. Der Mercedes-Fahrer kann vier Rennen vor Saisonende zum siebten Mal Weltmeister werden und mit Rekordchampion Michael Schumacher gleichziehen. Der 35 Jahre alte Brite hat in der Gesamtwertung derzeit 85 Punkte Vorsprung vor seinem Stallrivalen Valtteri Bottas. Bei 78 Zählern Polster nach dem Grand Prix ist Hamilton der Titel nicht mehr zu nehmen.

Vettel setzt mit neuem Helmdesign in der Türkei Zeichen für Vielfalt

ISTANBUL: Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel setzt mit einem besonderen Helmdesign beim Großen Preis der Türkei in Istanbul ein Zeichen für Vielfalt, Zusammenhalt und Toleranz. Auf dem eigens für den Grand Prix entworfenen Kopfschutz ist neben vielen Menschen verschiedener Hautfarben auch eine Regenbogenfahne zu sehen. Anstelle dieser hatte Vettel in der Vergangenheit üblicherweise eine Deutschland-Flagge lackiert und änderte diese Optik nun. Oben auf dem Helm sind zudem die Worte «together as one» («zusammen als eins») zu lesen.

Dies sei eine Botschaft, die dem 33 Jahre alten Vettel «in diesen schwierigen Zeiten sehr am Herzen liegt und die dieses Design inspiriert hat», hieß es auf dem Twitter-Account von Vettels Helmdesigner Jens Munser am Freitag: «Der Fokus dieses neuen Helmdesigns liegt auf einem Regenbogen als Symbol für die Vielfalt der Menschen in einer einheitlichen und harmonischen Welt.»