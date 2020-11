Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Negativer Corona-Test: MotoGP-Pilot Rossi kann auf Rennstart hoffen

VALENCIA: Italiens Motorrad-Star Valentino Rossi kann wieder auf einen Start am Wochenende beim Grand Prix in Valencia hoffen. Der neunmalige Weltmeister wurde am Donnerstagmorgen erstmals seit über zwei Wochen negativ auf den Coronavirus getestet, wie sein Rennstall Yamaha in der Nacht zum Freitag mitteilte.

Sollte Rossi am Freitag einen weiteren negativen Test vorweisen können, erhält der MotoGP-Pilot Zutritt zum Fahrerlager und kann an den Trainings und Rennen teilnehmen. Laut Yamaha hat sich Rossi bereits auf den Weg nach Spanien gemacht.

Rossi verpasste die letzten beiden Grands Prix in Aragon, weil er sich auf der Heimreise vom Rennen in Le Mans infiziert hatte. Der 41-Jährige litt unter leichten Symptomen.

Sollte Rossi am Freitag indes erneut positiv getestet werden, übernimmt der US-Amerikaner Garrett Gerloff dessen Werks-Yamaha.

Berger plant auch elektrische DTM: «Mehr als eine Motorsportserie»

HOCKENHEIM: Die DTM will sich künftig breiter aufstellen und soll auch elektrisch werden. «Die Plattform soll mehr sein als eine Motorsportserie: also neben den DTM-Rennen noch unsere eigene vollelektrische DTM Electric, die 2023 starten könnte, die DTM Trophy für Talente, DTM Esports und weiterhin die DTM Classic mit historischen Autos», sagte DTM-Chef Gerhard Berger (61) der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag-Ausgabe) im Interview vor dem Saisonfinale an diesem Wochenende auf dem Hockenheimring.

Nach dem Ausstieg der Werksteams Audi und BMW bekommt das Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) für 2021 ein verändertes technisches Reglement auf Basis der GT3-Sportwagen. Damit will der frühere Formel-1-Pilot Berger den Fortbestand der DTM mit privaten Teams sichern. «Ich frage mich schon jeden Tag: Rede ich mir was schön? Denn das will ich nicht», meinte Berger. «Aber ich sehe, dass die DTM eine Chance hat, sich neu aufzustellen.»

Die DTM will am heutigen Freitag ab 10.00 bei einer Online-Präsentation die Zukunft der Rennserie vorstellen.