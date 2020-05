Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.20 | Überblick

RB Leipzig will am Dienstag ins Mannschaftstraining einsteigen

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig plant bereits für den Beginn der kommenden Woche die Rückkehr ins Mannschaftstraining. Am Freitag und am Montag unterziehen sich alle Spieler einem Corona-Test, der in einem Berliner Labor untersucht wird. «Der Plan ist, am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen, insofern alle Tests negativ sind», sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Freitag. Derzeit trainiert RB in Kleingruppen ohne Körperkontakt

Leverkusen verlängert mit Schlüsselspieler Aránguiz bis 2023

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Charles Aránguiz verlängert. Die Verhandlungen mit dem Mittelfeld-Strategen aus Chile, der nach fünf Jahren in Deutschland mit einer Rückkehr in die Heimat geliebäugelt hatte, hatten sich lange hingezogen. Nun band Bayer den Schlüsselspieler von Trainer Peter Bosz weiter langfristig bis 30. Juni 2023, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte.

Gladbacher Zakaria droht längere Pause wegen Knieverletzung

MÖNCHENGLADBACH: Zum möglichen Neustart der Fußball-Bundesliga wollte Denis Zakaria eigentlich wieder dabei sein. Doch nun muss der 23 Jahre alte Defensivstratege von Borussia Mönchengladbach wegen einer Knieverletzung aus dem Spiel gegen Borussia Dortmund am 7. März laut Medienberichten die Saison eventuell abhaken. Die «Rheinische Post» berichtet von einer kleinen Absplitterung an der Kniescheibe, die unter Belastung zu einem dauerhaften Schaden führen könnte. Denkbar ist, dass sich Zakaria einem kleinen Eingriff unterzieht und danach weitere vier bis sechs Wochen pausieren muss.

Olympique Lyon droht mit Einspruch gegen Saisonabbruch

LYON: Der frühere Serienmeister Olympique Lyon prüft einen Einspruch gegen den Abbruch der französischen Fußball-Liga. Zudem behalte sich der Club vor, Schadenersatz für erwartete Verluste in Höhe von «mehreren zehn Millionen Euro» zu fordern, teilte Lyon mit. Zuvor hatte der Liga-Verwaltungsrat am Donnerstag die Spielzeit der Ligue 1 wegen der Corona-Pandemie abgebrochen und Paris Saint-Germain mit Trainer Thomas Tuchel zum Meister erklärt. Olympique Lyon, Champions-League-Achtelfinalist, ist einer der großen Verlierer der Entscheidung. Der Club wäre erstmals seit über 20 Jahren nicht im Europapokal vertreten.

DFB-Chef Keller bietet Hilfe des Fußballs für mehr Corona-Tests an

FRANKFURT/MAIN: DFB-Präsident Fritz Keller hat die Hilfe des Fußballs zur Steigerung der Anzahl von Corona-Tests angeboten. «Sollten die Verantwortlichen aus Politik und Wissenschaft zu dem Schluss kommen, dass Massentests - wie beispielsweise in Südkorea - ein gutes Mittel zur Eindämmung des Coronavirus sein könnten, ist der Fußball gerne bereit, hierfür seine Popularität und verbindende Kraft einzubringen», sagte Keller am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Verschiebung der Schwimm-EM: Deutscher Verband erwägt eigene Serie

BUDAPEST/KASSEL: Nach der Verlegung der Europameisterschaften in das nächste Jahr erwägt der Deutsche Schwimm-Verband eine eigene Wettkampfserie. Die Absage der EM in Budapest für dieses Jahr sei «sehr bitter», sagte DSV-Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen am Freitag. «Unsere Athleten und Trainer brauchen eine Perspektive mit der Aussicht auf Wettbewerbe und Herausforderungen.» Die Titelkämpfe in Ungarn waren zunächst für den Mai terminiert, wurden dann wegen der Corona-Krise für den August angedacht. Nun erfolgte eine Verschiebung ins Olympia-Jahr.

Süle-Rückkehr nähert sich - «Mit Reha-Training auf der Zielgeraden»

MÜNCHEN: Für den verletzten Fußball-Nationalspieler Niklas Süle kommt die Rückkehr ins Team des FC Bayern München immer näher. «Insgesamt ist alles in Ordnung. In meiner Familie sind alle gesund, ich befinde mich mit dem Reha-Training auf der Zielgeraden - auch wenn es gerade eine schwierige Zeit ist, fühle ich mich gut», sagte der 24-Jährige im Mitgliedermagazin «51». Einen Zeitpunkt für die Rückkehr nannte der Innenverteidiger nicht. Süle hatte im vergangenen Oktober zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten.

Auch Formel-1-Rennen in Ungarn nur ohne Zuschauer möglich

BUDAPEST: Die Formel 1 muss auch beim Großen Preis von Ungarn vor der Toren der Hauptstadt Budapest auf Zuschauer verzichten. Das teilten die Veranstalter des Rennens, das derzeit noch für den 2. August eingeplant ist, am Freitag mit. Demnach könnte auch der Grand Prix auf dem Hungaroring, sollte er während der Coronavirus-Pandemie überhaupt stattfinden, nur als Geisterrennen ausgetragen werden.

Eishockey-WM auch 2021 nicht in der Schweiz

BERLIN: Die wegen der Corona-Pandemie verschobene Eishockey-WM wird auch 2021 nicht in der Schweiz stattfinden. Der Schweizer Verband verzichtet wegen der ökonomischen Risiken in Zusammenhang mit dem Coronavirus auf einen Antrag beim internationalen Verband IIHF für eine Neuansetzung im kommenden Jahr. Das teilte Swiss Ice Hockey mit. In zwölf Monaten wird damit wie geplant in Lettland und Belarus (Weißrussland) gespielt. Die WM 2020 sollte am kommenden Freitag in Zürich und Lausanne beginnen, war aber Ende März abgesagt worden.

Überraschung in China: Ausländische Eissport-Trainer entlassen

PEKING: Knapp zwei Jahre vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking hat der chinesische Eissportverband Cheftrainerin Meng Wang und fast alle ausländischen Trainer für Shorttrack und Eisschnelllauf zum 1. April entlassen. «Ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Ich habe von meiner Entlassung nachträglich am 15. April erfahren», sagte Arie Koops, der ehemalige Sportdirektor des niederländischen Eislaufverbandes KNSB, dem Internetportal «NU.nl». Er leitete ein renommiertes Trainerteam mit US-Olympiasieger Shani Davis, dem kanadischen Sprintspezialisten Kevin Crockett und den Niederländern Rutger Tijssen und Bob de Jong.

Behörde: Spanischer Profi-Fußball muss auf Neustart-Termin warten

MADRID: Der spanische Profi-Fußball muss noch etwas länger auf einen Termin für den Neustart der aktuellen Spielzeit warten. «Zur Zeit ist es unmöglich, einen Termin für die Wiederaufnahme der Wettbewerbe festzulegen», sagte die Leiterin der Obersten Sportbehörde (CSD), Irene Lozano, am späten Donnerstagabend im spanischen Fernsehen. Nach den Plänen der La Liga soll der Neustart unter strengen Sicherheitsauflagen zwischen dem 14. und dem 28. Juni erfolgen.