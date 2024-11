Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 22.11.24 | Aktualisiert um: 20:00 | Überblick

Alonso äußert sich zu Real-Gerüchten: «Kann nix sagen»

LEVERKUSEN: Ein Bericht aus Spanien sorgt für neuerlichen Wirbel um Xabi Alonso. Angeblich soll der Weggang aus Leverkusen nach dieser Saison feststehen. Nun äußert sich der Erfolgscoach.

Xabi Alonso hat die neuesten Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied von Bayer Leverkusen gelassen zur Kenntnis gekommen. Angesprochen auf eine Meldung des spanischen Senders Eurosport España von vergangener Woche, wonach Alonso den Fußball-Bundesligisten im Sommer verlassen werde, sagte der 42-Jährige: «Ich kann nix sagen. Wir sind früh in der Saison. Mein Fokus gilt der Saison.»

In dem Bericht hatte es vorsichtig formuliert geheißen: Alonsos Ziel scheine klar, Nachfolger von Carlo Ancelotti bei Real Madrid zu werden. «Mein Gefühl und mein Ziel ist, eine gute Saison zu spielen. Das muss unser Ziel und unser Fokus sein», sagte Alonso. Informationen der «Bild» zufolge ist ein Wechsel von Ex-Profi Alonso, der von 2009 bis 2014 für Real spielte, nach dieser Spielzeit und damit ein Jahr vor dem Ende seines Vertrages in Leverkusen zwar wahrscheinlich. Das sei aber noch nicht beschlossen.

Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hatte Anfang des Monats auf die Frage, zu wie viel Prozent er davon ausgehe, dass Alonso seinen Vertrag bis 2026 in Leverkusen erfüllen werde, geantwortet: «Im Moment zu 100 Prozent, weil er hat einen Vertrag und es gibt keine Anzeichen dafür, dass es in eine andere Richtung geht.»

Finnischer Fußball-Nationaltrainer Kanerva entlassen

HELSINKI: Der finnische Nationalcoach Markku Kanerva ist seinen Posten los. Nach sechs Niederlagen in der Nations League zieht der Fußballverband des nordischen Landes die Reißleine.

Markku Kanerva ist als Trainer der finnischen Fußball-Nationalmannschaft entlassen worden. Nach dem katastrophalen Abschneiden in der Nations League wird der 60-Jährige von seinem Amt entbunden, wie der finnische Verband mitteilte. Ein Nachfolger soll bis Mitte Januar gefunden werden.

Die finnische Nationalelf hatte in der Nations League in der Gruppe 2 der Liga B alle sechs Spiele gegen England, Griechenland und Irland verloren. Damit blieb das Team um Leverkusens Torwart Lukas Hradecky und den früherem Schalke-Spieler Teemu Pukki nach den Gruppenspielen punktlos und ist mit einem Torverhältnis von 2:13 steigt als Gruppenletzter in die Liga C ab.

Kanerva war seit knapp acht Jahren finnischer Nationalcoach. Unter ihm nahm das Land an der EM 2021 teil und erreichte dabei zum ersten Mal überhaupt die Endrunde einer Welt- oder Europameisterschaft.

Alonso bestätigt: Boniface fehlt Bayer wegen Verletzung

LEVERKUSEN: Victor Boniface wird Bayer Leverkusen vorerst fehlen. Der Nigerianer hat sich laut Trainer Alonso am Oberschenkel verletzt. Wie lange er fehlt, ist unklar.

Angreifer Victor Boniface wird Bayer Leverkusen wegen einer Oberschenkelverletzung vorerst fehlen. Er habe eine kleine Verletzung in der Oberschenkelmuskulatur, sagte Trainer Xabi Alonso. «Wir hoffen, dass er in diesem Jahr wieder spielen kann», ergänzte der Baske.

Für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim und danach am Dienstag in der Champions League gegen Red Bull Salzburg falle der Nigerianer sicher aus. Wie lange er dem Meister genau fehlen wird, konnte Alonso nicht sagen. «Aber es ist nicht für sechs bis acht Wochen», sagte er.

Laut eines Medienberichts aus Nigeria hatte Boniface sich im Länderspiel gegen Ruanda am Montag verletzt. «Wir müssen jetzt sehen, wie er sich erholt», sagte Alonso.

Curling-Männer stehen im EM-Finale

LOHJA: Die deutschen Curling-Männer sind bei der Europameisterschaft im finnischen Lohja ins Endspiel eingezogen. Das Team um Skip Marc Muskatewitz gewann im Halbfinale mit 8:2 gegen Norwegen und hat damit Silber sicher. Im Finale trifft die Mannschaft am Samstag (14.00 Uhr) auf Schottland, das sich gegen die Schweiz durchsetzte. Erstmals seit 2007 stehen deutsche Curling-Männer wieder in einem Finale bei einem großen Turnier. Damals verlor Deutschland im Endspiel der Weltmeisterschaft gegen Kanada. Den letzten Titel im Männerbereich gab es 2004 bei der EM in Bulgarien.

Verstappen im Training deutlich hinter WM-Verfolger Norris

LAS VEGAS: Titelverteidiger Max Verstappen hat sich am ersten Trainingstag vor dem Grand Prix in Las Vegas schwergetan und konnte nicht mit seinem Verfolger Lando Norris mithalten. McLaren-Pilot Norris beendete das zweite freie Training auf Rang zwei mit 0,011 Sekunden Rückstand auf Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (1:33,825 Minuten). Schon im ersten freien Training auf dem extrem staubigen und dreckigen Stadtkurs im US-Bundesstaat Nevada war der Brite in den Top Drei gewesen, Hamilton war auch im ersten Durchgang am schnellsten. Verstappen war da noch die fünftbeste Zeit gelungen, in der späteren Einheit kam er dann aber nicht über Rang 17 hinaus.

Owetschkins NHL-Rekordjagd durch schwere Verletzung gestoppt

WASHINGTON: Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin ist auf der Jagd nach Wayne Gretzkys Allzeit-Torrekord in der NHL vorerst gestoppt worden. Wegen einer schweren Verletzung muss der Russe erstmals in seiner Karriere länger pausieren. Das gab sein Club Washington Capitals bekannt. Der Kapitän der Capitals habe sich Anfang der Woche beim 6:2-Sieg gegen den Utah Hockey Club einen Bruch des linken Wadenbeins zugezogen und werde voraussichtlich vier bis sechs Wochen ausfallen. Owetschkin spielt seit 2005 durchgängig für die Capitals und lief seitdem 1444 Mal in der besten Eishockey-Liga der Welt auf. Mit seinen insgesamt 868 Toren in der nordamerikanischen Eliteliga liegt er nur noch 26 Treffer hinter der Rekordmarke von Eishockey-Legende Gretzky, die lange als unerreichbar galt.

Wagner trifft Sekunden vor Schluss zum Sieg

LOS ANGELES: Ein überragender Franz Wagner hat die Orlando Magic drei Sekunden vor Schluss zu einem Sieg bei den Los Angeles Lakers geführt. Der deutsche Basketball-Weltmeister verwandelte in der nordamerikanischen Profiliga NBA den entscheidenden Wurf zum 119:118 (60:67). Wagner stellte mit 37 Punkten und elf Assists gleich zwei persönliche Saisonbestwerte auf. So viele Vorlagen in einem Spiel waren ihm in seinen mittlerweile vier NBA-Spielzeiten noch nicht gelungen.

DFB-Elf im Viertelfinale der Nations League gegen Italien

NYON: Die Fußball-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Nations League auf Italien. Das ergab die Auslosung für die erste K.o.-Runde des UEFA-Wettbewerbs in Nyon. Das Hinspiel bestreitet die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 20. März in Italien. Die Entscheidung über den Einzug in die nächste Runde fällt dann beim Heimspiel am 23. März. Den Austragungsort des Rückspiels hat der DFB bisher nicht festgelegt. Ziel von Nagelmann ist das Erreichen des Finalturniers vom 4. bis 8. Juni. Im Halbfinale würde das deutsche Team zunächst auf den Sieger der Partie Dänemark gegen Portugal treffen. Der DFB hat sich um die Ausrichtung des Mini-Turniers beworben.

DOSB kündigt Führungswechsel im Vorstand an

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat einen Wechsel an der Spitze des Vorstands angekündigt. Das teilte der DOSB mit, nachdem der Noch-Vorsitzende Torsten Burmester als Kandidat der SPD für die Oberbürgermeisterwahl am 14. September 2025 in Köln vorgestellt worden war. Weitere Details - unter anderem wann der Wechsel erfolgen soll - nannte die Dachorganisation des deutschen Sports zunächst nicht.

