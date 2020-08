Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

«El Mundo»: Die Sportstars der USA sagen Basta

MADRID: Zu den Protestaktionen im US-Sport gegen den Rassismus schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Freitag:

«Die Brutalität der Polizei hat die Rassenspannungen in den USA angeheizt wie seit langem nicht mehr. Der letzte Zwischenfall löste nun eine Reaktion aus, die über Worte und Demonstrationen hinausgeht. Die Proteste der Afroamerikaner halten bereits seit vier Nächten in Folge an. Aber die Schüsse, die ein weißer Polizist dem Schwarzen Jacob Blake am Sonntag in den Rücken gefeuert hat, haben auch dazu geführt, dass ein Meilenstein gesetzt wird. Die großen Sportwettbewerbe, allen voran die NBA, sind zum Erliegen gekommen. Das ist keine anekdotische Geste. Die Sportstars sagen Basta. Sie sind zu Ikonen der Bewegung «Black Lives Matter» geworden. Und sie warnen, dass es unvorhersehbare wirtschaftliche und soziale Folgen geben wird, wenn keine wirksamen Maßnahmen ergriffen werden.»

Arminia-Sportchef Arabi: Hilfe von Bündnis für 1. Liga kein Thema

SCHEFFAU AM WILDEN KAISER: Für das Ziel Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga setzt Arminia Bielefeld nicht auf die erneute finanzielle Hilfe des «Bündnisses Ostwestfalen». Auf diesem Wege sollen keine sportlichen Verstärkungen geholt werden, sagte Sportchef Samir Arabi der Deutschen Presse-Agentur. «Weil das nie zur Debatte stand. Weil das nicht die Intention des Bündnisses war und ist, und auch nicht unsere Erwartungshaltung der Führungsriege bei Arminia Bielefeld», sagte der 41-Jährige.

Vor drei Jahren stand der damals mit 30 Millionen Euro verschuldete Club vor der Insolvenz, ehe ein «Bündnis Ostwestfalen» den Absturz verhinderte. «Jetzt sind wir in der Lage zu gestalten. Geld, um große Transfers zu stemmen, war nie das Thema. Das passt auch nicht zu den überwiegend familiengeführten Unternehmen», begründete Arabi.

Trotz mangelnder Erfahrung in der Mannschaft will der Bundesliga-Rückkehrer finanzielle Risiken bei Transfers vermeiden. «Wir würden jetzt niemals sagen, wir nehmen einen Kredit auf, weil wir meinen, wir brauchen noch den linken Mittelfeldspieler. Das sind Lehren aus der Vergangenheit», sagte Arabi.