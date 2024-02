Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.02.24 | Überblick

Europa League: Bekannte Gegner für Bayer und Freiburg

NYON: Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen trifft im Achtelfinale der Europa League wie schon in der Gruppenphase auf Karabach Agdam. Der SC Freiburg bekommt es mit West Ham United und damit auch mit einem in dieser Saison bereits bekannten Gegner zu tun. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Freitag. Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp trifft auf dessen Abschiedstour vor dem Abschied am Saisonende auf Sparta Prag.

Tuchel nach beschlossener Trennung: Klarheit bringt Freiheit

MÜNCHEN: Thomas Tuchel sieht in der beschlossenen Trennung zum Saisonende eine Chance für den FC Bayern und für sich selbst. «Es gibt Klarheit, und Klarheit bringt Freiheit. Freiheit ist immer gut, sowohl zum Spielen als auch zum Trainieren», sagte der 50-Jährige am Freitag in München. Man brauche bei Entscheidungen nicht abzuwägen, welche «Langzeitwirkung» diese haben könnte. «Ich denke nicht, dass ich das einzige Problem bin, aber ich bin natürlich in der Verantwortung», sagte Tuchel, ohne ins Detail zu gehen.

Nagelsmann klagt: Trainer bekommen bei Bayern «nicht so viel Zeit»

MÜNCHEN: Julian Nagelsmann kritisiert den Umgang der Bosse des FC Bayern München mit ihren Trainern. Der heutige Bundestrainer hätte sich beim deutschen Fußball-Rekordmeister mehr Entwicklungszeit gewünscht. «Ich wurde bei Bayern verpflichtet mit der Maßgabe, Dinge zu verändern. Es gibt Clubs, die geben einem die Zeit. Jürgen Klopp war fünf Jahre beim FC Liverpool, bis er dort erstmals Meister wurde. Pep Guardiola holte erst nach sieben Jahren den Champions-League-Titel mit Manchester City. Die Trainer bei Bayern München bekommen nicht so viel Zeit, um etwas zu entwickeln», sagte der 36-Jährige in einem Interview des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel».

Trotz Europa-Aus: Jobgarantie für Eintracht-Trainer

FRANKFURT/MAIN: Trotz des enttäuschenden Ausscheidens in der Zwischenrunde der Conference League und der Negativserie von fünf sieglosen Pflichtspielen hat Dino Toppmöller vorerst eine Jobgarantie als Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt erhalten. «Er macht gute Arbeit und versucht, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Auch wenn das heute ein Rückschritt war», sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche nach dem 1:2 (0:0) gegen das belgische Topteam Union Saint-Gilloise und bekräftigte auf die Frage, ob der Verein mit Toppmöller weitermache: «Na klar.»

Fans im Stadion-Innenraum: Eintracht droht Strafe

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt droht nach dem Ausscheiden in der Zwischenrunde der Conference League ein sportgerichtliches Nachspiel. Rund 150 Fans des Fußball-Bundesligisten drängten am Donnerstagabend nach dem Abpfiff der Partie gegen das belgische Topteam Union Saint-Gilloise (1:2) in den Stadion-Innenraum und versuchten, zum Gäste-Block zu gelangen. Die Polizei konnte die Eintracht-Anhänger dank starker Präsenz aufhalten und eine gewalttätige Auseinandersetzung verhindern.

Medaille verpasst: WM-Aus für deutsches Tischtennis-Team

BUSAN: Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer ist bei der Team-WM in Südkorea im Viertelfinale ausgeschieden. Dang Qiu (Borussia Düsseldorf), Dimitrij Ovtcharov (TTC Neu-Ulm) und Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) verloren am Freitag mit 0:3 gegen Taiwan und verpassten dadurch zum ersten Mal seit 2016 wieder eine Medaille bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Bei den WM-Turnieren 2018 und 2022 hatte das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf jeweils noch das Endspiel gegen China erreicht.

Cas-Urteil: Russland bleibt als IOC-Mitglied suspendiert

LAUSANNE: Der Internationale Sportgerichtshof (Cas) hat den Einspruch Russlands gegen dessen Suspendierung durch das Internationale Olympische Komitee abgewiesen. Dies teilte der Cas am Freitag mit. Das IOC-Exekutivkomitee hatte am 12. Oktober 2023 mit der Suspendierung auf die Entscheidung des Nationalen Olympischen Komitees des Landes (ROC) reagiert, die vier annektierten ukrainischen Gebiete Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja aufzunehmen.

Zverev zieht ins Halbfinale von Los Cabos ein

LOS CABOS: Nervenstark hat Tennisprofi Alexander Zverev beim ATP-Turnier im mexikanischen Los Cabos das Halbfinale erreicht. Der 26-Jährige setzte sich am Donnerstag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) mit 6:3, 6:4 gegen den Australier Thanasi Kokkinakis durch und darf weiter auf den ersten Einzel-Turniersieg des Jahres hoffen. Dabei wehrte Zverev alle zwölf Breakbälle seines Kontrahenten ab. Nach knapp zwei Stunden verwandelte er seinen dritten Matchball. In der Runde der besten Vier trifft er als topgesetzter Spieler des Turniers in Jordan Thompson erneut auf einen Australier und geht als Favorit in die Partie.

Wagner-Brüder gewinnen erstes Spiel nach der NBA All-Star-Pause

CLEVELAND: Im ersten Spiel nach der All-Star-Pause in der NBA haben die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner die Orlando Magic zu einem Achtungserfolg geführt. Am Donnerstag (Ortszeit) setzte sich das Team aus Florida bei den Cleveland Cavaliers, dem zweitbesten Team der Eastern Conference, mit 116:109 (54:50) durch. Mit 22 Punkten und sieben Rebounds führte Moritz Wagner die Magic als bester Werfer an, sein jüngerer Bruder Franz folgte mit 14 Zählern.

Schwer verletzter Schweizer Bobfahrer zurück in der Heimat

WINTERBERG/ALTENBERG: Nach dem Unfall in der Bobbahn von Altenberg ist der schwer verletzte Anschieber Sandro Michel zurück in seiner Schweizer Heimat. Das teilte der Schweizer Verband Swiss Sliding mit. Nach einer dritten Operation in der Universitätsklinik in Dresden war der Zustand Michels demnach inzwischen so stabil, dass dieser zurückgebracht werden konnte und in der Heimat weiter behandelt wird.

Seider klettert mit Detroit in der NHL einen Platz

DETROIT: Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider darf mit den Detroit Red Wings weiter von seiner ersten Playoff-Teilnahme in der NHL träumen. Am Donnerstag (Ortszeit) bezwangen die Red Wings zu Hause die Colorado Avalanche mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung und fuhren ihren dritten Sieg nacheinander in der nordamerikanischen Eishockey-Liga ein. Durch den Erfolg gegen das Top-Team der Western Conference klettern die Red Wings in der Ost-Tabelle einen Platz nach vorne und nehmen weiterhin einen der beiden Wildcard-Ränge ein.