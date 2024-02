Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 16.02.24 | Überblick

Aus für Klinsmann als Trainer Südkoreas

SEOUL: Jürgen Klinsmann ist nicht länger Trainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft. Diese Entscheidung gab Verbandspräsident Chung Mong Gyu am Freitag in Seoul bekannt. Damit zieht der Verband KFA die Konsequenzen aus dem überraschenden Scheitern des Teams im Halbfinale des Asien-Cups. Der 59 Jahre alte Klinsmann hatte erst vor einem Jahr den Posten als Chefcoach des WM-Vierten von 2002 übernommen. Sein Vertrag lief noch bis zum Finale der Weltmeisterschaft 2026.

«Bin wirklich enttäuscht»: Boll muss WM-Teilnahme absagen

BUSAN: Das deutsche Tischtennis-Team muss bei der kompletten Mannschafts-WM in Südkorea ohne seinen bekanntesten Spieler auskommen. Kurz nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen die USA gab der Rekord-Europameister Timo Boll am Freitag bekannt, dass er wegen einer Entzündung der Regenbogenhaut im Auge doch nicht wie geplant nach Busan nachreisen kann.

Saudi-Arabien steigt auch im Tischtennis ein

BUSAN: Saudi-Arabien hat sich erneut die Austragung eines großen Sport-Events gesichert. Vom 4. bis 11. Mai wird erstmals eines der Grand-Smash-Turniere im Tischtennis in der Hafenstadt Dschidda stattfinden. Das gab die Organisation World Table Tennis (WTT) als Tochtergesellschaft des Weltverbands ITTF am Donnerstagabend kurz vor dem Beginn der Mannschafts-WM im südkoreanischen Busan bekannt. Saudi-Arabien investiert bereits seit Jahren in große Sport-Ereignisse wie die Formel 1, eine Golf-Tour oder die geplante Fußball-WM 2034.

Gut-Behrami feiert nächsten Ski-Coup

CRANS MONTANA: Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami hat ihre Topform erneut bestätigt und den vierten Weltcup-Sieg in Serie gefeiert. Die 32-Jährige gewann am Freitag die erste von zwei Abfahrten in Crans Montana. Den zweiten Rang teilten sich ihre Teamkollegin Jasmine Flury und die zeitgleiche Österreicherin Cornelia Hütter.

Skisprung-Legende Noriaki Kasai vor 570. Weltcup-Start

SAPPORO: Der japanische Skispringer Noriaki Kasai steht an diesem Wochenende mit 51 Jahren vor seinem 570. Weltcup. Der Skiflugweltmeister von 1992 qualifizierte sich am Freitag im japanischen Sapporo für das erste Einzelspringen am Samstag (8.00 Uhr/Eurosport). In der Qualifikation zeigte Kasai auf der Olympiaschanze von 1972 einen Sprung auf 106 Meter und schaffte es damit unter die besten 50 Springer. Er war vier Jahre nach seinem bisher letzten Start für das erweiterte Aufgebot des Gastgebers nominiert worden.

Biathlon: WM-Neuling Grotian startet auch in Staffel

NOVE MESTO: Nach ihrem Einzeldebüt feiert WM-Neuling Selina Grotian auch in der Staffel ihre Weltmeisterschaftspremiere. Die 19 Jahre alte Biathlon-Nachwuchshoffnung wurde neben Silbermedaillengewinnerin Janina Hettich-Walz, Franziska Preuß und Vanessa Voigt ins Aufgebot für das Rennen am Samstag (13.45 Uhr/ZDF und Eurosport) berufen, wie der Deutsche Skiverband am Freitag mitteilte. Die Männer sind um 16.30 Uhr gefordert.

Tennisprofi Struff scheitert im Achtelfinale von Rotterdam

ROTTERDAM: Tennisspieler Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Rotterdam das Viertelfinale verpasst. Der 33-Jährige verlor sein Achtelfinal-Match am Donnerstagabend gegen den Finnen Emil Ruusuvuori mit 3:6, 3:6. Nach 1:05 Stunden beendete Ruusuvuori die Begegnung zu seinen Gunsten. In der Auftaktrunde hatte der Weltranglisten-25. Struff noch den Spanier Alejandro Davidovich Fokina nach einem Kraftakt in drei Sätzen besiegt.

Frankfurter Fans in Brüssel vorsorglich in Gewahrsam genommen

BRÜSSEL: Die Polizei in Brüssel hat einem Medienbericht zufolge vor dem Spiel der Conference League von Eintracht Frankfurt bei Union St. Gilloise mehr als 100 Frankfurter der aktiven Fanszene vorsorglich festgesetzt. Wie das belgische Portal «VRT News» unter Berufung auf die Polizeizone Süd berichtete, seien insgesamt 130 Personen vor dem Hinrundenspiel in der Zwischenrunde vorübergehend festgenommen worden. «Das ist ohne Zwischenfälle gelaufen. Um die öffentliche Ordnung nicht zu stören, werden sie bis nach dem Spiel in Untersuchungshaft genommen. Nach dem Spiel werden sie freigelassen und können nach Frankfurt zurückkehren», wurde ein Polizeisprecher zitiert.

Medien: Modric-Ära bei Real Madrid geht im Sommer zu Ende

MADRID: Nach zwölf Jahren bei Real Madrid wird Luka Modric den spanischen Fußball-Rekordmeister Medienberichten zufolge zum Saisonende verlassen. Es stehe praktisch fest, dass die aktuelle Spielzeit die letzte des 38 Jahren alten Mittelfeldspielers bei den Königlichen sein werde, schrieb am Freitag das Fachblatt «Mundo Deportivo». Der Vertrag des Kroaten läuft im Juni aus. Real habe nicht vor, ihm ein Verlängerungsangebot zu unterbreiten, schrieb das Blatt. Modric werde nach Saudi-Arabien oder in die USA gehen.

Tiger Woods mit Start-Problemen bei eigenem Turnier

PACIFIC PALISADES: Golf-Superstar Tiger Woods muss bei seinem ersten offiziellen PGA-Turnier seit rund zehn Monaten nach Rückenproblemen um den Cut bangen. Der 48-Jährige spielte am Donnerstag (Ortszeit) zum Auftakt des Genesis Invitational im kalifornischen Pacific Palisades, wo er auch Gastgeber ist, eine 72er-Runde und liegt mit einem Schlag über Par auf einem geteilten 49. Platz. Die besten 50 Golfer qualifizieren sich für die beiden Runden am Wochenende.

Edmonton verliert trotz Draisaitl-Tor in der NHL

ST. LOUIS: Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben den Schwung in der NHL wieder etwas verloren. Nachdem die Oilers mit 16 Siegen nacheinander einen Vereinsrekord aufgestellt hatten, setzte es in der nordamerikanischen Eishockey-Liga zuletzt drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Am Donnerstag (Ortszeit) zog Edmonton bei den St. Louis Blues trotz eines Tores von Draisaitl mit 3:6 (2:1, 0:4, 1:1) den Kürzeren.

Wichtiger NBA-Sieg für Golden State Warriors vor All-Star-Pause

SALT LAKE CITY: Die Golden State Warriors haben vor der All-Star-Pause in der NBA einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze gegen einen direkten Konkurrenten eingefahren. Am Donnerstag (Ortszeit) setzte sich das Team um Superstar Stephen Curry mit 140:137 (84:71) bei den Utah Jazz durch. Auf dem zehnten Platz in der Western Conference darf sich der Meister von 2022 zumindest weiter Hoffnungen auf die Playoffs machen. Die Utah Jazz als Elfter würden die Endrunde in der nordamerikanischen Basketballliga verpassen.