Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 09.02.24 | Überblick

Neuer-Einsatz gegen Leverkusen offen - «Zeit bis 17.00 Uhr»

MÜNCHEN: Der FC Bayern München muss für das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen bis kurz vor Anpfiff um Torhüter Manuel Neuer bangen. Trainer Thomas Tuchel berichtete, dass der an Knieproblemen laborierende Nationalspieler am Freitag versuche, wieder in das Teamtraining einzusteigen. Neuer hatte in der Woche bislang pausiert oder nur individuell trainiert. Tuchel wolle vor dem Match am Samstag (18.30 Uhr/Sky) keinen Druck aufbauen. «Es ist Manu, er kriegt von uns Zeit am Samstag bis 17.00 Uhr.» Dann werde der Torwart sagen, ob er fit sei. Sonst rücke Ersatzmann Sven Ullreich ins Tor. Mit den zuletzt angeschlagenen Joshua Kimmich (Schulterverletzung) und Dayot Upamecano (Muskelfaserriss), die wieder voll mit der Mannschaft trainieren können, rechnet Tuchel indes.

Ex-Weltmeister Doll führt Sprintaufgebot bei Biathlon-WM an

NOVE MESTO: Ex-Weltmeister Benedikt Doll erhält bei der Biathlon-WM im tschechischen Nove Mesto seine erste Medaillenchance. Der 33-Jährige aus dem Schwarzwald führt das vierköpfige deutsche Aufgebot für das Rennen über zehn Kilometer am Samstag (17.05 Uhr/ARD und Eurosport) an. Die Folgen einer leichten Erkältung hatten einen Start in der Mixed-Staffel am Mittwoch zum Auftakt noch verhindert. Außerdem treten Philipp Nawrath, Johannes Kühn und Philipp Horn im ersten Einzelwettkampf der Männer an, wie der Deutsche Skiverband am Freitag mitteilte.

Bundesliga-Gipfel global: Bayer gegen Bayern weltweit zu sehen

LEVERKUSEN: Bayer gegen Bayern - auf das Top-Duell der Bundesliga schaut nicht nur Fußball-Deutschland. Auch weltweit interessiert das Spiel des Tabellenführers aus Leverkusen gegen den Meister und Verfolger aus München. Nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) wird das Spiel am Samstag (18.30 Uhr) in beinahe alle Länder der 211 Mitgliedsverbände des Weltverbandes FIFA übertragen. In Deutschland ist das Spiel beim Pay-TV-Sender Sky live zu sehen. Die DFL-Tochtergesellschaft Sportcast setzt für das Weltsignal 28 statt wie bei anderen Top-Spielen üblich 26 Kameras ein. Bei Nachmittags-Spielen der Bundesliga sind 19 Kameras dabei.

Französische Fechterin Thibus wegen Doping-Verdachts suspendiert

NOISY-LE-GRAND: Gut fünf Monate vor den Olympischen Spielen in Paris ist der französische Sport mit einem Doping-Verdacht gegen die ehemalige Fecht-Weltmeisterin Ysaora Thibus konfrontiert. Wie der nationale Fechtverband (FFE) am Freitag mitteilte, ist die Florett-Weltmeisterin von 2022 nach einer Dopingkontrolle mit einem anormalen Analyseergebnis vorläufig gesperrt worden. Die vom Weltverband Fie mit den Kontrollen beauftragte Agentur habe über das Ergebnis des Tests vom 14. Januar informiert, hieß es. Die Suspendierung gelte vom 8. Februar an.

Matarazzo zur Blauen Karte: «Ich würde es begrüßen»

ZUZENHAUSEN: Bundesliga-Coach Pellegrino Matarazzo von der TSG 1899 Hoffenheim würde die Einführung einer Blauen Karte im Profifußball begrüßen. «Ich fände es tatsächlich gut, so eine gewisse Flexibilität zu haben. Eine Gelb-Rote Karte ist sehr hart und oft entscheidend im Spiel. Auch im Anschluss eine Sperre zu haben, ist schon eine harte Strafe», sagte der 46-Jährige bei einer Pressekonferenz des Bundesligisten am Freitag in Zuzenhausen. Der Weltverband FIFA hat einen Medienbericht über die beschlossene Einführung einer Blauen Karte als «falsch und verfrüht» bezeichnet. Zuvor hatte die britische Zeitung «The Telegraph» berichtet, die Regelhüter des International Football Association Board (Ifab) hätten die testweise Einführung der neuen Blauen Karte genehmigt. Damit soll gegen Spieler eine zehnminütige Zeitstrafe verhängt werden, wenn sie zum Beispiel durch ein minder schweres Foul eine klare Torchance verhindert haben oder Offizielle verbal attackieren.

Sportrechtler: Neue Abstimmung über DFL-Investor möglich

FRANKFURT/MAIN: Eine neue Abstimmung über den Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist nach Einschätzung eines Sportrechtlers juristisch möglich. «Vom Grundsatz her könnten sie noch mal eine Abstimmung machen. Es braucht dafür eine Mitgliederversammlung», sagte Paul Lambertz der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung könnte etwa das Präsidium aus wichtigem Grunde einberufen, «oder es gibt ein Minderheitenbegehren, wenn zehn Mitglieder der DFL das verlangen. Dann könnte man noch mal darüber abstimmen», so der Sportrechtler.

Sprint-Ikone Fraser-Pryce beendet Karriere nach Olympia

KINGSTON: Jamaikas Ausnahmesprinterin Shelly-Ann Fraser-Pryce wird nach den Olympischen Spielen in Paris ihre Karriere aus familiären Gründen beenden. Ausschlaggebend dafür seien weder ihr Alter noch Trainingsmüdigkeit, sagte die 37 Jahre alte dreimalige Olympiasiegerin dem Magazin «Essence». «Mein Sohn braucht mich», begründete sie ihren Schritt. Auch sei es an der Zeit, ihrem Mann Jason Pryce etwas zurückzugeben. Er habe sich für sie geopfert und dank seiner Unterstützung sei sie in der Lage, all die Dinge zu tun, die sie in den vergangenen Jahren getan habe. Die zehnmalige Leichtathletik-Weltmeisterin hatte 2008 in Peking überraschen Olympia-Gold über 100 Meter gewonnen und damit ihre erfolgreiche Karriere international gestartet.

DFB-Team startet mit Heimspiel gegen Ungarn in Nations League

PARIS: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem Heimspiel gegen EM-Gruppengegner Ungarn in die nächste Auflage der Nations League. Die Auftaktpartie der DFB-Auswahl in der A-Liga findet am Samstag, 7. September (20.45 Uhr), statt. Das geht aus dem am Freitag von der UEFA veröffentlichten Spielplan hervor. Drei Tage später kommt es für die deutsche Mannschaft zum Topspiel der Gruppe A in den Niederlanden. Am dritten Spieltag gastiert die DFB-Auswahl am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina. Drei Tage später kommt es zum Rückspiel gegen die Niederländer. Abgeschlossen wird die Gruppenphase am 16. November mit dem Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina sowie der Partie drei Tage darauf in Ungarn.

Wasserspringerin Hentschel sichert bei WM einen Olympia-Platz

DOHA: Wasserspringerin Lena Hentschel hat bei den Weltmeisterschaften in Katar einen weiteren Olympia-Quotenplatz für das deutsche Team gewonnen. Die 22-Jährige zog am Freitag im Wettbewerb vom Drei-Meter-Brett als Neunte ins Finale der besten zwölf Springerinnen ein. Für ihre fünf Sprünge erhielt sie 282,15 Punkte. Die zweite deutsche Springerin Saskia Oettinghaus schied als 15. dagegen aus. Beste Athletin des Halbfinals war die Chinesin Chen Yiwen mit 354,75 Punkten. Das Finale findet am Abend (16.32 Uhr/MEZ) statt.

NBA: Kleber gewinnt mit Dallas - Wagner Bester bei Orlando-Sieg

NEW YORK: Angeführt vom einmal mehr überragenden Luka Doncic haben die Dallas Mavericks mit dem deutschen Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA ihren dritten Auswärtssieg in Serie gefeiert. Bei den personell arg dezimierten New York Knicks um den deutschen Nationalspieler Isaiah Hartenstein gewann das Team aus Texas am Donnerstag (Ortszeit) mit 122:108. Während der Slowene Doncic auf 39 Punkte kam, erzielte Center Kleber zwei Zähler. Nachdem Hartenstein wegen Problemen an der linken Achillessehne in der zweiten Halbzeit ausgefallen war, hatten die Knicks nach Verletzungen und Transfers nur noch sieben Spieler zur Verfügung. Beim 127:111-Sieg der Orlando Magic bei den San Antonio Spurs war Weltmeister Franz Wagner mit 34 Punkten der erfolgreichste Werfer seines Teams.