Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Ferrari-Aktie nach Hamilton-Verpflichtung auf Höchststand

NEW YORK CITY: Der Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari zur kommenden Formel-1-Saison spiegelt sich auch an den Finanzmärkten wider.

Die spektakuläre Verpflichtung von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat den Aktienkurs von Ferrari auf ein Rekordhoch getrieben. Die Anteilsscheine des italienischen Luxuswagen-Herstellers stiegen bis zum Börsenschluss an der New Yorker Wall Street am Donnerstagabend auf den Rekordwert von 389,45 US-Dollar und lagen damit mehr als zwölf Prozent über dem Kurs vom Mittwoch.

Zwar trugen auch die positiven Aussichten des Konzerns zuletzt zu einem starken Anstieg des Börsenwerts bei. Vor allem die Aussicht auf Hamilton im roten Rennwagen ab 2025 sorgte nun aber für einen Höchststand.

Der siebenmalige Weltmeister Hamilton verlässt nach dem Ende dieser Saison das Werksteam von Mercedes und wird ab dem kommenden Jahr langfristig für Ferrari fahren. Der Wechsel wurde am Donnerstagabend verkündet. Teamkollege des 39 Jahre alten Briten wird der Monegasse Charles Leclerc sein.

Ehemaliger Ferrari-Boss: Hamilton-Wechsel «beeindruckender Coup»

MARANELLO: Lewis Hamilton fährt in der Formel 1 ab 2025 für Ferrari. Der ehemalige Chef der Scuderia lobt diesen Wechsel - und warnt vor einem Risiko.

Der langjährige Ferrari-Chef Luca di Montezemolo (76) hat den Wechsel von Lewis Hamilton 2025 zum italienischen Formel-1-Traditionsteam als cleveren Schachzug gelobt. «Ein unerwarteter und beeindruckender Coup, von dem ich hoffe, dass er nicht nur für die Wettbewerbsfähigkeit des Teams nützlich sein kann, sondern auch eine Möglichkeit ist, das Team ins Rampenlicht zu rücken, das es nötig hat», sagte di Montezemolo der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.

«Hamilton ist ein großer Champion, er wird alles tun wollen, um seine Karriere mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft zu beenden. Leclerc will seinen ersten Titel, das wird viel Spaß machen. Aber mit zwei Nummern eins wird es noch wichtiger sein, ein siegfähiges Auto zu haben, das ist von grundlegender Bedeutung, sonst würde sich diese Wahl als großes Risiko erweisen», erläuterte der Italiener weiter.

Di Montezemolo hatte in seinen 23 Jahren bei der Scuderia fünf WM-Titel mit Michael Schumacher gefeiert. Der siebenmalige Weltmeister Hamilton verlässt nach dem Ende dieser Saison Mercedes und wird ab 2025 langfristig für Ferrari fahren. Sein Teamkollege wird der Monegasse Charles Leclerc sein.