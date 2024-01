Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.01.24 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

Nach Aus: Motorradpilot Tulovic sieht «neue Chance» in der MotoE-WM

EBERBACH: Lukas Tulovic ist seinen Platz in der Moto2-WM nach nur einem Jahr wieder los. Damit hat Deutschland keinen Stammfahrer mehr. Zudem wechselt der Motorradrennsport ins Pay-TV - eine Herausforderung.

Nach seinem Aus in der Weltmeisterschaft und dem Wechsel der Rennserie ins Pay-TV steht der Motorradrennsport nach Ansicht von Lukas Tulovic vor einer neuen Herausforderung in Deutschland. «Die Einschaltquoten werden nicht mehr so hoch sein wie im Free-TV, das ist logisch. Aber ich finde es interessant», sagte der 23-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Ab der kommenden Saison überträgt Sky in Deutschland anstelle von Servus TV. «Ich denke, dass das eine spannende Zeit wird und ich hoffe, dass es sich zum Positiven auswirkt», so der zuletzt einzige deutsche Stammfahrer.

Tulovic erlebte eine schwierige Comeback-Saison. Nach vielen Stürzen und Verletzungen belegte er in der Gesamtwertung den 24. Platz. «Es ist von vorn bis hinten nicht ideal verlaufen. Natürlich ist es enttäuschend, so auf die Saison zurückzublicken und nach nur einem Jahr wieder raus zu sein», sagte der Eberbacher.

Künftig tritt er wieder in der MotoE-Weltmeisterschaft an, in der er bereits zwischen 2020 und 2022 auf Punktejagd war. «Es ist schwer zu sagen, an welchem Punkt ich in meiner Karriere stehe», sagte Tulovic. «Die Rennklasse hat sich extrem entwickelt. Ich habe ein Top-Team, eine Top-Crew und ich weiß, was mich erwartet. Für mich ist das eine neue, große Chance und wer weiß, was die Zukunft bringt.»

Wellinger kennt Schanze in Bischofshofen aus Schulzeiten

BISCHOFSHOFEN: Bischofshofen ist für Andreas Wellinger wie eine Heimschanze. Schon in jungen Jahren sprang er von der großen Anlage. Nun kann er in dem Ort im Pongau seinen größten Triumph feiern.

Skisprung-Hoffnungsträger Andreas Wellinger setzt im Wettbewerb um den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee auch auf den Heimvorteil. «Bischofshofen ist tatsächlich die Schanze, auf der ich die meisten Sprünge mache. Ich würde sagen ähnlich oft wie in Oberstdorf. Da bin ich als Schüler schon oft hingefahren aus Berchtesgaden zum Training», sagte der 28-Jährige zu der Anlage, auf der am Freitag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) die Qualifikation für das vierte Tournee-Springen stattfindet. Der Wettbewerb steigt am Samstag (16.30 Uhr).

«Jetzt auch immer mal wieder, wenn wir im Heimtraining unterwegs sind. Wir haben - glaube ich - im Oktober die letzte Einheit dort gemacht», beschrieb Wellinger. Den Olympiasieger erwartet auf der großen Paul-Außerleitner-Schanze ein Duell mit dem Japaner Ryoyu Kobayashi, der derzeit mit 4,8 Punkten Vorsprung in Führung liegt. Für Kobayashi wäre es bereits der dritte Tournee-Titel. Wellinger hingegen wäre der erste Deutsche seit Sven Hannawald 2002, der die Gesamtwertung des Traditionsevents für sich entscheidet.

Am Ruhetag am Donnerstag verzichtete das deutsche Skisprung-Team auf Medien- und Sponsorentermine. Stattdessen standen Regeneration sowie die Anreise von Tirol ins Pongau zum Tournee-Finalort auf dem Programm. Wellinger startete mit einem Sieg in Oberstdorf, gefolgt von einem dritten Rang in Garmisch-Partenkirchen sowie Platz fünf in Innsbruck. Kobayashi wurde bislang in allen drei Wettbewerben Zweiter.