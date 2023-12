Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 29.12.23 | Überblick

Leon Draisaitl trifft bei Edmontons Kantersieg in der NHL

SAN JOSE: Der Auwärtstrend der Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl in der NHL hält an. Am Donnerstag (Ortszeit) gewann das Team aus Kanada mit 5:0 (4:0, 1:0, 0:0) bei den San Jose Sharks, fuhr den dritten Sieg nacheinander ein und hat elf seiner vergangenen 14 Partien in der nordamerikanischen Eishockey-Liga für sich entschieden. Zum zweiten Mal in dieser Saison gewannen die Oilers eine Partie ohne Gegentreffer.

Dabei war auch Draisaitl erfolgreich: Kurz vor Ende des ersten Drittels traf der gebürtige Kölner zur 4:0-Führung Edmontons und erzielte damit sein 15. Saisontor. Nach dem zweithöchsten Saisonsieg rangieren die Oilers zwar lediglich auf dem fünften Platz der Pacific Division, befinden sich aber nur fünfte Punkte hinter dem letzten Wildcard-Platz der Western Conference, den derzeit die Nashville Predators belegen. Bei den Sharks verpasste Nico Sturm verletzungsbedingt die siebte Partie nacheinander, alle sieben Spiele haben die Sharks verloren.

Die Vegas Golden Knights gewannen das Spitzenspiel gegen die Los Angeles Kings mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Der NHL-Titelverteidiger profitierte von der 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)-Niederlage der Vancouver Canucks gegen die Philadelphia Flyers und weist wie der Tabellenführer der Pacific Division nun 49 Punkte auf.

Geiger vor Tourneestart: «Mit breiter Brust reingehen»

OBERSTDORF: Platz eins Wellinger, Platz zwei Geiger: Die deutschen Skispringer haben sich in der Qualifikation prächtig auf den Tourneestart eingestimmt. Die Hoffnung auf das Ende einer Sieglos-Serie ist groß.

Voller Vorfreude und sehr selbstbewusst gehen die deutschen Skispringer in den ersten Wettkampf der Vierschanzentournee. Die beeindruckende Qualifikation mit dem Sieg von Andreas Wellinger, Platz zwei von Karl Geiger und Rang vier von Philipp Raimund sorgte für zusätzliche Euphorie - nicht nur auf den prächtig gefüllten Zuschauerrängen. «Das ist das, was uns gerade ausmacht. Wir marschieren als Team miteinander vorwärts», sagte Wellinger. «Wir sind auf einem sehr guten Weg.» Für einen missglückten Tourneestart müssten sich die deutschen Topspringer schon «selbst auf den Füßen stehen».

Um 17.15 Uhr (ARD und Eurosport) beginnt an diesem Freitag in der mit 25.000 Zuschauern ausverkauften Arena am Schattenberg die Jagd auf den goldenen Adler. Die Hoffnung, dass es 22 Jahre nach Sven Hannawalds Triumph mal wieder ein Deutscher ganz nach oben aufs Podest schafft, ist so groß wie lange nicht.

«Wir können selbstbewusst und mit breiter Brust reingehen», sagte Lokalmatador Geiger - auch, wenn er nicht ganz so euphorisch klingt wie Wellinger. «Es war auf jeden Fall wichtig, gut reinzukommen», sagte der 30-Jährige nach der Qualifikation. «Von einem geplatzten Knoten würde ich noch nicht sprechen. Morgen starten wir alle mit null Punkten.»