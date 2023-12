Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 01.12.23 | Überblick

Oilers mit längster Siegesserie der NHL-Saison

WINNIPEG: Vier Siege ohne Unterbrechung gab es für die Oilers in dieser Saison noch nicht - bis das Team um Draisaitl auch gegen die Jets gewann. Der Kölner war nicht der einzige deutsche Torschütze in der NHL.

Die Edmonton Oilers haben zum ersten Mal in dieser NHL-Saison vier Spiele in Serie gewonnen und gegen die Winnipeg Jets ein 3:1 geholt. Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl erzielte am Donnerstagabend (Ortszeit) mit seinem zehnten Saisontor das 2:1. Nach einem völlig missglückten Saisonstart hat Edmonton seit dem Trainerwechsel zu Kris Knoblauch sechs von neun Partien gewonnen, darunter alle vier Heimspiele.

Auch Moritz Seider und die Detroit Red Wings holten einen Sieg und sind weiter gut dabei im Kampf um die Playoff-Tickets. Beim 5:1 gegen die Chicago Blackhawks bereitete Seider den letzten Treffer vor. Sein Nationalmannschafts-Kollege Lukas Reichel traf zwischenzeitlich zum 1:1 für Chicago.

Philipp Grubauer unterlag mit den Seattle Kraken unterdessen nach Penalty-Schießen den Toronto Maple Leafs 3:4. Auch JJ Peterka ging als Verlierer vom Eis, die Buffalo Sabres unterlagen den St. Louis Blues 4:6. Peterkas zehntes Saisontor in der Schlussphase reichte nicht mehr.