Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Prinz Harry ist Teil von Paralympics-Dokumentation bei Netflix

LONDON: Prinz Harry ist Teil einer Netflix-Dokumentation über die Geschichte der Paralympischen Spiele. In dem Trailer zum Film «Rising Phoenix» (dt. «Phoenix aus der Asche») sagt der Royal: «Es gibt nichts anderes auf der Welt, das einen von den dunkelsten Orten zurückbringen kann als Sport.»

«Der Herzog ist stolz darauf, dass er zu den Personen gehört, die an diesem Film mitgewirkt haben, der ein einzigartiger und aussagekräftiger Dokumentarfilm ist, der die Art und Weise, wie Menschen Behinderung sehen, verändern und die unglaubliche Geschichte der Paralympics erzählen soll», sagte ein Sprecher von Harry wie das US-Promiportal «People» berichtete. Die Dokumentation erscheint am 26. August bei Netflix.

Menschen mit Behinderung zu unterstützen, ist eine Herzensangelegenheit für Prinz Harry. Deswegen gründete er 2014 die Invictus Games, eine Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten. Die Spiele hätten in diesem Jahr eigentlich in Düsseldorf stattfinden sollen, wurden wegen der Corona-Pandemie aber auf 2023 verschoben.

Wehrlein wird Formel-E-Fahrer bei Porsche

STUTTGART: Der ehemalige Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein wird in der kommenden Saison für das Formel-E-Team von Porsche starten.

Wie der Stuttgarter Autobauer am Freitag mitteilte, bildet der 25-Jährige künftig zusammen mit André Lotterer die Fahrerpaarung. Wehrlein ersetzt für die Saison 2020/21 Neel Jani aus der Schweiz. Der Deutsche hat bereits Erfahrung in der vollelektrischen Rennserie bei Mahindra Racing gesammelt. In der Formel 1 war der gebürtige Sigmaringer 2016 für Manor und 2017 für Sauber aktiv. Die siebte Formel-E-Saison soll im Januar in Chile beginnen.