Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 17.11.23 | Überblick

Stützle trifft zwei Sekunden vor Schluss: Senators gewinnen

STOCKHOLM: In Schweden liefern die Detroit Red Wings und die Ottawa Senators ein NHL-Spektakel vom Feinsten. Acht Tore fallen in der regulären Spielzeit - dann sorgt Tim Stützle für den Schlusspunkt.

Tim Stützle hat die Ottawa Senators zwei Sekunden vor dem Ende der Verlängerung zu einem Sieg gegen die Detroit Red Wings geschossen. Der Eishockey-Nationalspieler traf am Donnerstagabend in Stockholm zum 5:4 und sorgte für den Schlusspunkt einer spektakulären Partie vor den Fans in Schweden. Die Senators hatten bereits 4:0 geführt, ehe die Red Wings um Verteidiger Moritz Seider im zweiten Drittel selbst viermal trafen und den Ausgleich besorgten. Stützle war an drei Toren beteiligt. Zum 1:0 und 2:0 durch Brady Tkachuk lieferte der 21 Jahre alte Stürmer jeweils die Vorlage.

«Es war ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Wir haben uns die Führung erarbeitet und dann ist es in die andere Richtung gegangen, anders als wir uns das erhofft haben», sagte Stützle. «In der Overtime hatten wir dann aber fast die ganze Zeit die Scheibe und es war ein verdienter Sieg.» Zum direkten Duell mit Seider sagte Stützle: «Gegen Mo zu spielen ist immer schwer, ein super stabiler Verteidiger.»

Auch der Nürnberger Lukas Reichel traf, sein erstes Saisontor reichte den Chicago Blackhawks allerdings nicht zum Sieg gegen die Tampa Bay Lightning. Trotz der Führung durch den 21-Jährigen unterlagen die Blackhawks 2:4.