Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 20.10.23 | Überblick

Nächste deutliche Pleite für Draisaitls Oilers in NHL

PHILADELPHIA: Der Saisonstart der Edmonton Oilers läuft alles andere als zufriedenstellend. Das 1:4 in Philadelphia ist die dritte Niederlage im vierten Spiel, jeweils mit einer Flut an Gegentoren.

Direkt nach dem ersten Saisonsieg haben die Edmonton Oilers in der NHL schon wieder einen herben Dämpfer kassiert. Zwei Tage nach dem 6:1 gegen die Nashville Predators kassierte das Team um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl am Donnerstagabend (Ortszeit) ein 1:4 bei den Philadelphia Flyers. Der 27 Jahre alte Kölner blieb dabei erstmals in dieser Saison ohne Torbeteiligung.

Die mit großen Ambitionen in diese Spielzeit gestarteten Oilers haben nun drei der ersten vier Partien verloren und ein Torverhältnis von 11:17. Nur die Tampa Bay Lightning haben bereits mehr Gegentore kassiert, durch das 4:3 gegen die Vancouver Canucks allerdings auch eine Partie mehr absolviert.

Ähnlich schwach ist bislang die Ausbeute der Buffalo Sabres um JJ Peterka. Das 3:4 gegen die Calgary Flames war ebenfalls die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel. Das zweite Saisontor von Peterka zum 3:3 reichte am Ende nicht für einen Erfolg.