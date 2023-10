Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

«NZZ»: WM-Vergabe wirft Fragen auf

ZÜRICH: Zur Vergabe der Fußball-WM 2030 an Spanien, Portugal und Marokko sowie Uruguay, Argentinien und Paraguay meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Der Hinterzimmer-Entscheid wirft etliche Fragen auf. Warum bleibt Chile, das ebenfalls kandidiert hatte, zum eigenen Missfallen außen vor? Wurde mit Blick auf die zusätzlichen Flüge von Teams sowie Fans über ökologische Bedenken gesprochen? Und wie steht es um die Belastung der Spieler? Wenn das Turnier wie üblich im Juni und Juli stattfindet, werden einige von ihnen erst in der Kälte des südamerikanischen Winters antreten müssen und kurz darauf in der nordafrikanischen oder südeuropäischen Sommerhitze.

Die FIFA veranstaltete nach der Council-Sitzung keine Pressekonferenz, (FIFA-Präsident Gianni) Infantino entzog sich somit jeglicher Kritik. Sein Vorgänger Joseph Blatter hatte sich den Medien in heiklen Momenten noch gestellt, auch nach der hoch umstrittenen Doppelvergabe der Turniere 2018 und 2022 an Russland und Katar. (...) Im Dezember 2010 war immerhin noch öffentlich kommuniziert worden, wie viele Stimmen die Bewerberländer in den jeweiligen Wahlgängen erhalten hatten. Verglichen mit der Vergabe der WM 2030 herrschte bei jener Wahl, die so viel zu reden gab, geradezu Transparenz.»

Hamilton und Verstappen offen für elftes Formel-1-Team

DOHA: Kommt ein neues Team in die Formel 1? Auch die Piloten beschäftigt das Thema im Fahrerlager von Katar. Viele würden den Schritt begrüße, doch die Rennställe haben einen anderen Standpunkt.

Die Mehrfach-Weltmeister Lewis Hamilton und Max Verstappen würden ein mögliches elftes Formel-1-Team gerne willkommen heißen. «Es ist großartig, denn es ist eine Option für mehr Jobs und es gibt zwei mehr Fahrersitze, von denen einer vielleicht auch an eine weibliche Fahrerin geht. Es eröffnet mehr Möglichkeiten», sagte Rekordchampion Hamilton von Mercedes im Fahrerlager von Katar. Red-Bull-Star Verstappen ergänzte: «Es wäre schön, weil es mehr Möglichkeiten für die Fahrer gibt. Aber ich verstehe, dass es aus Sicht der Teams nicht alle wollen. Das wird sicher keine leichte Entscheidung.»

In dieser Woche hatte Ex-Rennfahrer Michael Andretti eine wichtige Hürde genommen, um mit seinem US-Projekt als zusätzliches Team ins Starterfeld der Rennserie zu kommen. Der Internationale Automobilverband genehmigte den Antrag, Andretti kann nun in die finale Phase der Bewerbung eintreten. Der Weltverband Fia will die Formel 1 ab 2025 oder später von derzeit zehn Teams ausweiten. Die aktuell vertretenen Rennställe sehen ein weiteres Team aber kritisch. Streitpunkt ist unter anderem die Höhe der Eintrittsgebühr für den Neuling, mit der die etablierten Teams dafür entschädigt werden, dass sie künftig einen geringeren Anteil an den Vermarktungseinnahmen erhalten würden.

«Sie haben gezeigt, dass sie ein professionelles Team sind», sagte Verstappen, ergänzte aber auch: «Es ist sehr schwer, das zu kommentieren, denn ich bin ein Fahrer und kein Teambesitzer.» Ex-Weltmeister Fernando Alonso ergänzte: «Es wäre ein guter Name für die Formel 1 und sicher ein gutes Team. Diese Entscheidung liegt aber nicht an uns, deswegen müssen wir abwarten.» Derzeit ist unklar, wann genau entschieden wird, ob das Teilnehmerfeld der Motorsport-Königsklasse tatsächlich ausgeweitet wird.

Verstappen scheut Schumacher-Vergleich: «Jede Generation ist anders»

DOHA: Max Verstappen dürfte an diesem Wochenende zum dritten Mal Weltmeister werden. Er rückt zu den ganz Großen der Formel 1 auf. Auf einer Stufe mit Michael Schumacher sieht er sich aber nicht.

Max Verstappen will sich kurz vor dem Gewinn seines dritten Formel-1-Titels nicht mit Rekordweltmeister Michael Schumacher vergleichen. «Er hat siebenmal gewonnen, da muss ich noch ein paar mehr schaffen», sagte der Niederländer vor dem Großen Preis von Katar. Die deutsche Ikone Schumacher und der Brite Lewis Hamilton halten gemeinsam die Bestmarke für die meisten WM-Trophäen in der Motorsport-Königsklasse. Der 26 Jahre alte Red-Bull-Fahrer Verstappen kann am Samstag (19.30 Uhr/Sky) mit einem sechsten Platz im Sprint seinen dritten Titel nacheinander perfekt machen.

«Jede Generation ist etwas anders, deswegen finde ich es schwer, Weltmeister oder auch Nicht-Weltmeister miteinander zu vergleichen», sagte Verstappen im Fahrerlager im Norden Dohas. Jeder einzelne Weltmeister sei für sich «besonders in seiner Zeit», sagte der souveräne Spitzenreiter der diesjährigen Gesamtwertung und ergänzte angesprochen auf Schumacher: «Als er gefahren ist und all das erreicht hat, wurde das vielleicht als ein bisschen normaler angesehen, weil er ein fantastischer Fahrer in einem fantastischen Team war. Aber jetzt rückblickend ist es unglaublich zu sehen, was er erreicht hat.»

Selbst denkt Verstappen derzeit kein bisschen daran, in der Zukunft ebenfalls sieben Titel oder sogar noch mehr zu gewinnen. «Wir sehen Jahr für Jahr, wie es weitergeht», sagte Verstappen, der der elfte Fahrer sein wird, der mindestens drei WM-Pokale holt. Ein Ende seiner Titelserie ist angesichts seiner Überlegenheit im Red Bull und der nächsten großen Regelrefom 2026 derzeit jedoch nicht in Sicht.