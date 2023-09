Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 01.09.23 | Aktualisiert um: 19:35 | Überblick

Verstappen holt erste Formel-1-Bestzeit bei Ferrari-Heimspiel

MONZA: Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist im Formel-1-Auftakttraining zum Großen Preis von Italien zur Bestzeit gerast. Der zweimalige Weltmeister war am Freitag in 1:22,657 Minuten wie so oft in dieser Saison schneller als die Konkurrenz. Zweiter auf dem 5,793 Kilometer langen Kurs in Monza wurde zur Freude der vielen Ferrari-Fans Carlos Sainz. Dem Spanier fehlten 0,046 Sekunden auf den Spitzenreiter. Dritter wurde Verstappens Teamkollege Sergio Perez vor Charles Leclerc im zweiten Ferrari. Leclerc hat als bislang letzter Scuderia-Pilot 2019 das Heimspiel nördlich von Mailand gewonnen.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton landete im Mercedes einen Tag nach seiner Vertragsverlängerung bis Ende 2025 auf dem achten Platz. Haas-Pilot Nico Hülkenberg wurde nur 16.

Verstappen führt die Fahrerwertung vor dem 14. Grand Prix der Saison mit weitem Vorsprung an. Nach neun Siegen nacheinander liegt er schon 138 Punkte vor Perez.

FIFA-Chef zum Kuss-Skandal: «Hätte niemals passieren dürfen»

ZÜRICH: FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich erstmals zum Kuss-Skandal und den darin im Fokus stehenden spanischen Fußball-Verbandschef Luis Rubiales geäußert. «Das hätte niemals passieren dürfen», schrieb der Weltverbandschef am späten Donnerstagabend auf Instagram mit Blick auf den Vorfall nach dem WM-Finale in Sydney vor rund anderthalb Wochen. Dadurch seien die Feierlichkeiten verdorben worden. Aber es sei passiert und die Disziplinarorgane der FIFA hätten sofort die notwendigen Maßnahmen ergriffen. «Die Disziplinarverfahren werden ihren rechtmäßigen Lauf nehmen», schrieb Infantino, der nach dem Finale bei der Pokal-Übergabe dabei war. Rubiales hatte bei der Siegerehrung nach dem von Spanien gewonnenen WM-Finale in Sydney am 20. August die Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst.

Deutsche Basketballer bei WM mit viertem Sieg

OKINAWA: Die deutschen Basketballer haben bei der WM in Asien auch ihr viertes Spiel gewonnen. Das Team um Kapitän Dennis Schröder siegte am Freitag in Okinawa zum Auftakt der Zwischenrunde gegen Georgien klar mit 100:73 (43:41) und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung K.o.-Runde auf den Philippinen. Beste deutsche Werfer waren Maodo Lo mit 18 und Schröder mit 16 Punkten. Am Sonntag (13.10 Uhr/Magentasport) trifft das deutsche Team auf Slowenien mit Superstar Luka Doncic.

Tuchel rät saurem Goretzka: DFB-Ausbootung als Ansporn sehen

MÜNCHEN: Trainer Thomas Tuchel hat Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka dazu geraten, die Nichtnominierung für die ersten Länderspiele der EM-Saison als Ansporn für die tägliche Arbeit beim FC Bayern München zu nehmen. «Das ist immer ein Signal, mehr zu machen, wenn man persönlich eine Enttäuschung hinnehmen muss», sagte Tuchel am Freitag: «Das kann für Leon nichts anderes sein als ein Ansporn und zu beweisen, dass es in der nächsten Länderspiel-Periode mit ihm gehen muss und nur über ihn gehen kann. Ich glaube, so nimmt er das auch an.» Bundestrainer Hansi Flick hatte den 28 Jahre alten Goretzka am Donnerstag neben einigen anderen etablierten Nationalspielern wie den Leipziger Timo Werner nicht für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich nominiert. Goretzka zeigte sich in einer öffentlichen Reaktion «extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung».

Sommer-Transferphase: Bundesligisten brechen Rekorde

FRANKFURT/MAIN: Die Fußball-Bundesligisten haben in diesem Sommer so viel Geld für Transfers ausgegeben wie seit 2019 nicht mehr. Mehr als 700 Millionen Euro an Ablösesummen investierten die 18 Clubs in Neuverpflichtungen. Mit dem Kauf von Stürmer Harry Kane knackte der FC Bayern München als erster deutscher Club zudem die Ablösemarke von 100 Millionen Euro für einen Spieler. Insgesamt nahmen die Bundesliga-Vereine mehr als 800 Millionen Euro ein und verzeichneten damit wie schon in den drei Jahren zuvor ein Plus. So hohe Transfererlöse wie in diesem Sommer hatten die deutschen Vereine in einer Wechselphase zuvor noch nie erzielt. Die höchste Summe für einen Profi erhielt Borussia Dortmund. Der BVB nahm für Mittelfeldspieler Jude Bellingham, der zu Real Madrid wechselte, den Sockelbetrag von 103 Millionen Euro ein.

Außenseiter-Lose für Leverkusen - Keine leichten Gegner für Freiburg

MONACO: Die beiden deutschen Bundesliga-Clubs haben in der Europa League mehr oder weniger lösbare Aufgaben in der Gruppenphase zugelost bekommen. Für Bayer 04 Leverkusen hätte es dabei deutlich schwerer kommen können: Der Halbfinalist der zurückliegenden Spielzeit bekommt es in der Gruppe H ausnahmslos mit Außenseitern zu tun. Die Werkself muss gegen FK Karabach Agdam aus Aserbaidschan, FK Molde aus Norwegen und BK Häcken aus Schweden antreten, wie die Auslosung am Freitag in Monaco ergab. Der SC Freiburg trifft hingegen auf Conference-League-Sieger West Ham United aus der Premier League. Zudem muss die Mannschaft von Trainer Christian Streich schon wieder gegen Olympiakos Piräus und FK TSC Backa Topola aus Serbien ran.

Medwedew bei US Open weiter

NEW YORK: Der frühere Sieger Daniil Medwedew hat mit einigen Problemen bei den US Open die dritte Runde erreicht und mit seinem Verhalten für Aufsehen gesorgt. Der 27 Jahre alte Russe bezwang den Australier Christopher O'Connell in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) mit 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Dabei legte er sich unter anderem mit dem Publikum an. Weniger Mühe hatte Titelverteidiger Carlos Alcaraz beim 6:3, 6:1, 7:6 (7:4) gegen den südafrikanischen Außenseiter Lloyd Harris.

Zverev kritisiert US-Open-Ball: «Zu leicht»

NEW YORK: Alexander Zverev hat die Eigenschaften des Tennisballs bei den US Open bemängelt. «Wenn es windig wird, ist es unfassbar schwierig, Tennis zu spielen mit diesem Ball», kritisierte der 26 Jahre alte Tennis-Olympiasieger nach dem Zweitrundensieg über seinen Davis-Cup-Teamkollegen Daniel Altmaier. «Ich habe das Gefühl, dass dieser Ball zu leicht ist.» Besonders in den ersten beiden von vier Sätzen gab es am Donnerstag auf dem Außenplatz 17 der Anlage beim Grand-Slam-Turnier in New York sehr böigen Wind. Die viertgrößte Arena von Flushing Meadows besitzt keine Dachkonstruktion.

Der dritte Streich: Europameister Bonucci wechselt zu Union Berlin

BERLIN: Fußball-Bundesligist Union Berlin hat nach Robin Gosens und Kevin Volland den dritten großen Namen in kurzer Zeit verpflichtet. Der langjährige italienische Nationalspieler Leonardo Bonucci wechselt vom Serie-A-Club Juventus Turin nach Köpenick, wie der Champions-League-Teilnehmer am Freitag mitteilte. «Mit Leonardo verpflichten wir einen Spieler mit viel Erfahrung. Seine Qualitäten hat er über viele Jahre sowohl national als auch international unter Beweis gestellt. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seiner Mentalität und Flexibilität unsere Möglichkeiten in der Abwehr erweitert und das Niveau noch einmal steigern wird», wurde Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert in der Mitteilung zitiert.

Nach EM-Debakel: Di Salvo beruft Kader für erste U21-Länderspiele

FRANKFURT/MAIN: Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat sein Aufgebot für die ersten beiden Länderspiele der deutschen U21-Fußballer in der neuen Saison bekanntgegeben. Unter den 23 Profis befinden sich fünf, die an der U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien im Sommer teilgenommen hatten: Torhüter Noah Atubolu und Verteidiger Kenneth Schmidt vom SC Freiburg, Mittelfeldspieler Eric Martel vom 1. FC Köln sowie die Stürmer Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund und Nelson Weiper vom 1. FSV Mainz 05. Die deutsche Mannschaft war bei der EM überraschend schon in der Vorrunde ausgeschieden. Am 8. September bestreitet Di Salvos Team in Saarbrücken ein Testspiel gegen die Ukraine, am 12. September trifft es im ersten EM-Qualifikationsspiel in Pristina auf Gastgeber Kosovo.

Boxer Charr nach gerichtlichem Vergleich wieder WBA-Weltmeister

BERLIN: Nach einem zähen Rechtsstreit ist der deutsche Profiboxer Mahmoud Charr wieder Schwergewichtsweltmeister des Weltverbands WBA. Der Dachverband erklärte den 38-Jährigen im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs wieder zum Champion. 2021 hatte die WBA Charr den Titel aberkannt, weil er seinen WM-Gürtel über einen längeren Zeitraum nicht wie gefordert verteidigt hatte. Dagegen hatte sich der in Köln lebende Boxer juristisch zur Wehr gesetzt und war nun damit erfolgreich.Zur Bedingung machte die WBA aber, dass Charr bis zum 14. Oktober gegen den US-Boxer Jarrell Miller antritt. Der Gewinner dieses Kampfes muss dann gegen einen Herausforderer antreten, der vom Weltverband bestimmt wird.