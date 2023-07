Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 28.07.23 | Aktualisiert um: 19:25 | Überblick

Einen Tag vor Saisonstart: RB Salzburg stellt Trainer Jaissle frei

SALZBURG: Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg hat sich einen Tag vor dem ersten Bundesliga-Spiel von seinem deutschen Trainer Matthias Jaissle getrennt. Grund sei Jaissles Wunsch nach einem Wechsel zu Al-Ahli SFC in Saudi-Arabien, wie die Salzburger am Freitag mitteilten. Wie verschiedene Medien berichten, soll der 35-Jährige noch an diesem Freitag seinen Vertrag beim neuen Club unterschreiben.

Den Wunsch, RB zu verlassen, habe der 35-Jährige dem Club nur rund 48 Stunden vor dem Saisonstart mitgeteilt. «Wir sind der Ansicht, dass ein Trainer, der sich nur zwei Tage vor dem Start einer wichtigen Saison derart intensiv mit einem möglichen Clubwechsel beschäftigt, bei diesem Auftakt auch nicht dabei sein sollte», sagte Geschäftsführer Stephan Reiter. Beim Liga-Start am Samstag (18.30 Uhr) sollen die bisherigen Co-Trainer Florens Koch und Alexander Hauser die Mannschaft führen.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Jaissle war seit Sommer 2021 Trainer der Salzburger und hat in dieser Zeit zweimal die Meisterschaft sowie einmal den Pokal gewonnen.

Bei Al-Ahli würde Jaissle dann mit Riyad Mahrez zusammenarbeiten. Der 32 Jahre alte algerische Stürmer verlässt Champions-League-Sieger Manchester City nach fünf Jahren und unterschrieb bei dem saudi-arabischen Club einen Vertrag bis 2027.

DFB-Frauen ohne Felicitas Rauch gegen Kolumbien

WYONG/SYDNEY: Ohne Außenverteidigerin Felicitas Rauch müssen die deutschen Fußballerinnen ihr zweites Gruppenspiel gegen Kolumbien bei der Weltmeisterschaft in Australien bestreiten. Die 27 Jahre alte Stammspielerin vom VfL Wolfsburg habe sich im Training eine Verstauchung des rechten Kniegelenkes zugezogen, teilte der DFB am Freitag mit. «Damit fällt sie erst mal auf unbestimmte Zeit aus.» Als Alternative für die linke Seite hatte sich bereits im letzten Testspiel vor der WM gegen Sambia Carolin Simon vom FC Bayern einen Kreuzbandriss zuzogen. Rauch könnte am Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) gegen den Südamerika-Vizemeister durch Chantal Hagel ersetzt werden, die in diesem Sommer von der TSG Hoffenheim nach Wolfsburg wechselte.

Trainer Marco Rose verlängert vorzeitig bei RB Leipzig

BRUNECK: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Vertrag mit Trainer Marco Rose verlängert. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, wurde der im kommenden Sommer auslaufende Kontrakt des gebürtigen Leipzigers vorzeitig um ein Jahr verlängert. «Ich freue mich sehr, dass ich weiter Teil von RB Leipzig sein und an der Geschichte mitschreiben darf», sagte der 46-Jährige in einer Videobotschaft aus dem Trainingslager in Bruneck. «Leipzig ist meine Stadt.»

Neuhaus verlängert seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach

MÖNCHENGLADBACH: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Nationalspieler Florian Neuhaus vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Dies teilte der Club am Freitag mit. Damit droht Borussia kein weiterer Abgang eines Spielers, dessen Vertrag ausläuft. Neuhaus hatte zuvor einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2024. «Flo kam als talentierter, junger Spieler zu uns und hat sich hier zu einem gestandenen Bundesligaspieler mit Nationalmannschafts-Erfahrung entwickelt», sagte Borussias Geschäftsführer Sport Roland Virkus.

BVB gewinnt 6:0 gegen US-Zweitligist - Terzic unzufrieden

SAN DIEGO: Borussia Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic hat sich unzufrieden mit dem ersten BVB-Auftritt in den USA beim Testspielsieg gegen den Fußball-Zweitligisten San Diego Loyal gezeigt. «Wir haben besonders in der ersten Halbzeit unzählige Bälle im Spielaufbau verloren, viele technische Fehler gemacht. Was uns gar nicht gefallen hat, war die Reaktion. Dass wir uns, wenn wir die Bälle verloren haben, nicht mehr freigemacht haben», befand Terzic nach dem 6:0-Erfolg. «Wir haben zu null gespielt, hatten das aber eigentlich nicht verdient», sagte Terzic.

Tuchels Mega-Lob für Gnabry: «Hat alles, was man braucht»

TOKIO: Thomas Tuchel hat auf der Asienreise des FC Bayern München mit einem bemerkenswerten Lob für Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry überrascht. Ungefragt äußerte sich der Trainer im Nationalstadion von Tokio über den bei der Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen Kawasaki Frontale an diesem Samstag (12.00 Uhr) neben ihm sitzenden Offensivspieler, der beim deutschen Meister zeitweise auch als Verkaufskandidat galt. «Serge hat alles, was man braucht, um eine erfolgreiche Mannschaft zu bauen. Nicht nur von seiner (fußballerischen) Qualität, die er zweifellos hat, aber auch als Mensch, als Charakter», erklärte Tuchel.

Sami Khediras Tätigkeit als Berater beim VfB Stuttgart endet

STUTTGART: Ex-Weltmeister Sami Khedira wird künftig nicht mehr als Berater des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart tätig sein. Die Zusammenarbeit sei vertraglich auf die vergangene Saison begrenzt gewesen und ende nun einvernehmlich, teilte der schwäbische Club am Freitag mit.

Italien und Türkei wollen EM 2032 gemeinsam ausrichten

NYON: Italien und die Türkei wollen die Fußball-Europameisterschaft 2032 gemeinsam ausrichten. Die Verbände beider Nationen haben ihre ursprünglich einzelnen Bewerbungen zu einer gemeinsamen zusammengelegt, wie die UEFA am Freitag mitteilte. Entspricht die neue Bewerbung den Anforderungen, wird sie am 10. Oktober dem Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union vorgelegt. Dieses entscheidet dann über den Ausrichter.

Walsh-Verletzung trübt Englands 1:0-Sieg gegen Däninnen

SYDNEY: Die möglicherweise schwere Verletzung von Schlüsselspielerin Keira Walsh hat Englands 1:0 (1:0)-Sieg gegen Dänemark bei der Fußball-WM getrübt. In der 38. Minute musste die beim FC Barcelona unter Vertrag stehende Mittelfeldspielerin vom Platz getragen werden, nachdem sie sich ohne Fremdeinwirkung offenbar am Knie verletzt hatte. Eine genaue Diagnose stand am Freitag zunächst nicht fest. Zuvor war Lauren James vor 50.439 Fans in Sydney schon in der 6. Minute das letztlich entscheidende Tor für die Europameisterinnen gelungen.

Gose erreicht WM-Finale über 800 Meter Freistil

FUKUOKA: Freistilschwimmerin Isabel Gose hat ihre Medaillenchance im 800-Meter-Rennen bei den Weltmeisterschaften gewahrt. Die 21-Jährige schlug am Freitag im japanischen Fukuoka nach 8:21,71 Minuten an und qualifizierte sich als Siebte der Vorläufe für den Endlauf. In 8:15,60 Minuten schwamm Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Katie Ledecky aus den USA die mit Abstand beste Zeit. Hinter ihr lagen die Medaillenkandidatinnen eng beieinander. Das Finale findet an diesem Samstag (14:23 Uhr MESZ) statt.

Deutscher Fechter-Bund kritisiert Ukraine-Disqualifikation

MAILAND: Der Deutsche Fechter-Bund hat die Disqualifikation der ukrainischen Säbelfechterin Olga Charlan bei den Weltmeisterschaften in Mailand nach dem Sieg gegen die Russin Anna Smirnowa kritisiert. «Wir hätten mehr Feingefühl bei Entscheidungen von solcher Tragweite wie einer Disqualifikation erwartet. Olga Charlan hatte ihre Bereitschaft zum Abgrüßen mit dem Säbel deutlich signalisiert», hieß es in einer Mitteilung des Verbandes. Die viermalige Weltmeisterin hatte am Donnerstag nach ihrem 15:7-Erfolg der Russin den Handschlag verweigert und war daraufhin von der WM ausgeschlossen worden.