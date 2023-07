Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Die Sache mit Brad Pitt - Norris: «Wer ist der Hauptdarsteller?»

SILVERSTONE: Die Dreharbeiten zum Formel-1-Film mit Brad Pitt sind in Silverstone ein großes Thema.

Sei es das Alter des amerikanischen Schauspiel-Stars. Sei es die Box, die das fiktive elfte Team an diesem Wochenende im Fahrerlager beim Großen Preis von Großbritannien bezogen hat. «Ziemlich cool», findet Lando Norris das alles auch. Hollywood hautnah wie wohl nie zuvor. Und der 23 Jahre alte McLaren-Pilot kennt nach eigener Aussage auch das Stunt-Double für den Protagonisten. Nur dessen Name wollte Norris in der Pressekonferenz partout nicht einfallen. «Wer ist der Hauptdarsteller?», fragte er flux nach. Als die Antwort Brad Pitt prompt souffliert wurde, meinte er: «Yeah, genau der!».