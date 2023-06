Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 30.06.23 | Überblick

Alonso kritisiert: Niveau des spanischen Journalismus ist «niedrig»

SPIELBERG: Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat die Medien in seinem Heimatland für Spekulationen über angebliche zwischenmenschliche Probleme mit seinem Landsmann Carlos Sainz scharf kritisiert. «Wir müssen leider feststellen, dass das Niveau des Journalismus in Spanien insgesamt niedrig ist. Das ist der Stand der Dinge», sagte der 41-Jährige vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg: «Wir sind leider nicht oft in Spanien und versuchen aus vielen Gründen, unser Land zu meiden.»

Spanische Medien hatten berichtet, dass es Spannungen zwischen den beiden Piloten gebe, beide stritten das vor dem Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in der Steiermark energisch ab. «Wir kennen uns schon sehr, sehr lange», sagte Alonso vom Aston-Martin-Rennstall: «Wir sind innerhalb und außerhalb der Rennstrecke gute Freunde.» Es gebe «viele dumme Dinge» im Umlauf, ergänzte der Routinier. Nur weil sie auf der Piste gegeneinander fahren, sei das kein Grund, eine Feindschaft herbeizureden. Aber: «In Spanien sind wir so», sagte Alonso.

«Es lohnt sich nicht einmal, dieser Sache meine Aufmerksamkeit zu schenken oder es zu kommentieren, denn es bedeutet, Leuten Bedeutung oder Aufmerksamkeit zu geben, die einfach nur etwas Negatives wollen», sagte der 28 Jahre alte Sainz von Ferrari.

Verstappen appelliert an Fans: «Betrinkt euch nicht zu sehr»

SPIELBERG: Nach den Berichten über rassistische, homophobe und sexistische Beleidigungen am Rande des Formel-1-Rennens im Vorjahr in Spielberg glaubt Rekordweltmeister Lewis Hamilton an diesem Wochenende wieder an normale Zustände. «Ich hoffe, letztes Jahr war ein einmaliger Vorfall», sagte der britische Mercedes-Pilot im Fahrerlager vor dem Großen Preis von Österreich und ergänzte: «Ich weiß, dass Maßnahmen ergriffen worden sind, aber sicher kann man immer noch mehr tun.»

Beim vergangenen Grand Prix in der Steiermark 2022 hatten verschiedene Berichte vor allem von weiblichen Fans aufschrecken lassen. Darin ging es um Übergriffe, sexistische Kommentare, rassistische oder homophobe Beleidigungen. Auch die Formel 1 sah sich in einem Statement schnell zum Handeln gezwungen. Unter anderem sollen nun mehr Sicherheitskräfte für Ordnung sorgen.

Traditionell sind in Spielberg vor allem viele niederländische Fans vor Ort. Deswegen appellierte Weltmeister Max Verstappen vor dem Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) an seine Landsleute: «Betrinkt euch nicht zu sehr, schaut den Grand Prix und genießt es.» Im Vorjahr hatte der 25-Jährige sogar eine Alkoholgrenze für Zuschauer an der Rennstrecke ins Gespräch gebracht. Dazu kommt es allerdings weiterhin nicht. Hamilton wünschte sich derweil: «Wir müssen inklusiver sein und jeden hier willkommen heißen.»

Sicherheit im Radsport: Weltverband kündigt «große Entwicklung» an

BILBAO: Der Radsport-Weltverband UCI hat kurz vor dem Start der 110. Tour de France das Thema Sicherheit ganz oben auf seine Agenda gesetzt. Präsident David Lappartient wolle am Freitag in Bilbao eine «große Entwicklung in der Sicherheit im professionellen Radsport» verkünden, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Dabei sollen offenbar neue Sicherheitskonzepte mit Fahrern und Teams zusammen entwickelt werden.

«Wir müssen aber vorsichtig sein und uns fragen: Wo haben wir denn Sicherheitsbedenken? Vor ein paar Jahren gab es einen rostigen Eisenpfahl auf der Zielgeraden bei der Baskenland-Rundfahrt - das ist ein No-Go, das darf nicht sein und da müssen Veranstalter für zur Rechenschaft gezogen werden», sagte Bora-Sportchef Rolf Aldag der «Rheinischen Post». «Wenn wir aber sagen, wir dürfen keine Abfahrten mehr fahren, dann wird es ziemlich schwierig für den Radsport.»

Durch den tödlichen Sturz des Schweizers Gino Mäder bei der Tour de Suisse ist das Thema Sicherheit in der Prioritätenliste wieder nach oben gerutscht. Zwar ist man sich weitgehend einig, dass der Tod von Mäder kaum zu vermeiden gewesen wäre. Allen Beteiligten ist aber auch daran gelegen, die Sicherheit für die Fahrer zu erhöhen.