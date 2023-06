Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.06.23 | Aktualisiert um: 19:05 | Überblick

Katarischer Staatsfonds steigt in US-Profisport ein

BERLIN: Der Staatsfonds von Katar steht vor dem erstmaligen Einstieg in den US-Profisport und vergrößert damit sein weltweites Sport-Investment. Wie unter anderem die Nachrichtenagentur AP berichtet, erwirbt «Qatar Investment Authority» (QIA) im Rahmen eines 4,05-Milliarden-Dollar-Deals einen Anteil von rund fünf Prozent an Monumental Sports & Entertainment. Dies ist die Muttergesellschaft des Basketball-Teams Washington Wizards aus der NBA und des Frauen-Teams Washington Mystics aus der WNBA sowie des NHL-Eishockeyteams der Washington Capitals.

Spurs wählen Wembanyama an Position eins beim NBA-Draft

NEW YORK: Die Basketball-Ausnahmetalent Victor Wembanyama spielt zukünftig wie erwartet für die San Antonio Spurs in der NBA. Mannschaft aus Texas wählte den 19 Jahre alten Franzosen am Donnerstagabend (Ortszeit) beim Draft an erster Stelle aus. «Ich habe etwas erreicht, von dem ich mein ganzes Leben geträumt habe», sagte ein emotionaler Wembanyama in einem TV-Interview im Anschluss. Bei der Talenteziehung in der besten Basketball-Liga der Welt dürfen die schlechtesten Teams zuerst auswählen. Die NBA will so für mehr Chancengleichheit sorgen.

Nach Verletzung in Berlin: Jule Niemeier rechnet mit Wimbledon-Start

REGENSBURG: Trotz ihrer verletzungsbedingten Aufgabe beim Tennis-Turnier in Berlin geht Jule Niemeier von einem Start in Wimbledon aus. Die 23 Jahre alte Dortmunderin hatte sich am Donnerstag im Achtelfinale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova eine Verstauchung im Handgelenk zugezogen und die Partie nicht beenden können. Dennoch rechnet sie weiter mit einer Teilnahme am dritten Grand-Slam-Turnier der Saison, das am 3. Juli in London beginnt.

VfL Wolfsburg verpflichtet tschechischen Nationalspieler Cerny

WOLFSBURG: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Vaclav Cerny vom niederländischen Erstligisten Twente Enschede verpflichtet. Der tschechische Nationalspieler erhält einen Vierjahresvertrag, teilten die Niedersachsen am Freitag mit. Die Ablösesumme gaben beide Vereine nicht bekannt. Flügelspieler Cerny hatte in der abgelaufenen Spielzeit in 32 Spielen in der niederländischen Eredivisie 13 Tore erzielt und elf Vorlagen gegeben. Damit war Cerny der drittbeste Scorer der Liga. Ausgebildet wurde der 25-Jährige bei Ajax Amsterdam.

Wechsel perfekt: Baumgartner von Hoffenheim nach Leipzig

LEIPZIG: Christoph Baumgartner trägt ab der neuen Saison das Trikot von DFB-Pokalsieger RB Leipzig. Der 23-jährige Österreicher kommt von der TSG 1899 Hoffenheim und unterschrieb beim Champions-League-Starter einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2028, wie der sächsische Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte. Für den flexibel einsetzbaren Mittelfeldakteur ist eine Ablösesumme von rund 24 Millionen Euro im Gespräch.

ARD: Lea Wagner folgt auf Jessy Wellmer bei der «Sportschau»

BERLIN: Die Journalistin Lea Wagner wird Moderatorin der ARD-«Sportschau» am Samstag. Die 28-Jährige rückt für Jessy Wellmer nach, die «Tagesthemen»-Moderatorin wird, wie die ARD am Freitag offiziell bestätigte. «Sport Bild» hatte bereits vor Tagen über die Personalien berichtet, die ARD hatte sich zunächst nicht geäußert. Wagner arbeitet schon viele Jahre für den ARD-Sender Südwestrundfunk (SWR) im Sportbereich.

Daum erhielt Genesungswünsche von Uli Hoeneß: «Menschliche Stärke»

KÖLN: Der an Krebs erkrankte Christoph Daum hat vor Kurzem einen für ihn überraschenden Anruf von seinem einstigen Rivalen Uli Hoeneß erhalten. Er habe Genesungswünsche und aufmunternde Worte aus aller Welt bekommen, sagte der frühere Bundesliga-Trainer der Deutschen Presse-Agentur. «Auch von Uli Hoeneß. Er hat mich vor ein paar Wochen angerufen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass er mir viel Kraft gewünscht hat», erzählte Daum. Der 69-Jährige und Hoeneß hatten sich seit Ende der 80er-Jahre in der Fußball-Bundesliga immer wieder hitzige Wortgefechte geliefert. Ihr Verhältnis hatte sich aber bereits vor einigen Jahren normalisiert.

Nach Sperre: Rom-Trainer Mourinho verlässt UEFA-Gremium

ROM: Star-Trainer José Mourinho von der AS Rom ist übereinstimmenden italienischen Medienberichten zufolge aus dem neuen Fußballbeirat der Europäischen Fußball-Union UEFA ausgetreten. Dieser Schritt kommt wenige Tage, nachdem der 60-Jährige von der UEFA wegen eines Ausrasters gegen Schiedsrichter Anthony Taylor nach dem Europa-League-Finale für vier Spiele in internationalen Club-Wettbewerben gesperrt wurde. Die UEFA wollte den Austritt auf Anfrage nicht kommentieren, die AS Rom war ebenfalls angefragt.

Rekord-Mitgliederzahl beim DFB: Mehr als zwei Millionen

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund hat mehr Spieler und Spielerinnen als vor der Pandemie-Zeit. Dies geht aus der Mitgliederstatistik der Saison 2022/2023 hervor, die der DFB am Freitag veröffentlichte. Mit rund 2,31 Millionen sind die Zahlen aus der Spielzeit 2018/2019 und 2021/2022 übertroffen worden. Mehr als 7,36 Millionen Vereinsmitglieder sind unter dem Dach des DFB organisiert, das ist eine Rekordmarke. Rückläufig ist allerdings der Zulauf bei den Erwachsenen.

DFB-Fußballerinnen ohne Lena Oberdorf gegen Vietnam

OFFENBACH: Lena Oberdorf fehlt im vorletzten Testspiel der deutschen Fußballerinnen vor der Weltmeisterschaft. Die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom VfL Wolfsburg ist wegen eines Infekts im Trainingslager in Herzogenaurach geblieben und nicht beim Länderspiel der Vize-Europameisterinnen am Samstag gegen Vietnam in Offenbach dabei. Dies teilte der DFB am Freitag mit. Oberdorf gehört zur Stammelf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Die DFB-Spielerinnen bereiten sich derzeit in Herzogenaurach auf die WM in Australien und Neuseeland vom 20. Juli bis zum 20. August.

Guerreiro-Wechsel zum FC Bayern perfekt - Vertrag bis 2026

MÜNCHEN: Der Wechsel von Raphaël Guerreiro zum FC Bayern München ist perfekt. Der 29-Jährige kommt ablösefrei von Borussia Dortmund und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte. Ein Transfer des Außenverteidigers zu den Münchnern hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet. Mit dem heutigen Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte er 2017 mit dem BVB den DFB-Pokal gewonnen. Seinen auslaufenden Vertrag bei den Dortmundern wollte er zuletzt nicht verlängern.

Rassistische Beleidigungen: DFB kündigt strafrechtliche Schritte an

BATUMI: Nach den rassistischen Beleidigungen gegen die U21-Nationalspieler Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam hat der Deutsche Fußball-Bund rechtliche Schritte angekündigt. Der DFB habe entschieden, «dass wir strafrechtlich gegen diese Personen vorgehen werden», sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften im Verband, am Freitag in Batumi. Moukoko und Ngankam hatten beim 1:1 der deutschen Mannschaft zum EM-Auftakt gegen Israel am Donnerstag im georgischen Kutaissi je einen Elfmeter verschossen und damit die größten Chancen auf einen Sieg vergeben.

Radprofi Zimmermann wieder bei Tour de France dabei

TOURNAI: Der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann geht bei der 110. Ausgabe der Tour de France an den Start. Das gab sein belgisches Team Intermarché-Circus-Wanty am Freitag bekannt. Für den 25-Jährigen ist es die dritte Teilnahme bei der Frankreich-Rundfahrt. Auch durch seinen sensationellen Etappensieg bei der Critérium du Dauphiné vor knapp zwei Wochen war sein Einsatz als Helfer erwartet worden.

Teamkollege Biniam Girmay aus Eritrea, der vor einem Jahr die zehnte Etappe beim Giro d'Italia gewann, feiert sein Debüt bei der diesjährigen Tour. Die Rundfahrt startet am 1. Juli mit einer hügeligen Etappe rund um die spanische Stadt Bilbao.