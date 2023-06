Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 02.06.23 | Überblick

Hamilton über bisherige Karriere: «Unglaubliche Reise»

BARCELONA: Lewis Hamilton hatte schon als junger Rennfahrer nichts als Siege im Kopf. «Ich habe jede Sekunde daran gedacht, als Erster über die Ziellinie zu fahren», sagte der Formel-1-Rekordweltmeister vor dem Großen Preis von Spanien in Barcelona. Der 38-Jährige erinnerte sich vor dem Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) an seine Zeit in den Nachwuchsserien, 2006 war er in Barcelona schon als Fahrer in der GP2 dabei. «Ich wusste damals nicht mal, ob ich es in die Formel 1 schaffe», sagte der Mercedes-Fahrer.

Er könne sich kaum vorstellen, dass dies nun schon 17 Jahre her ist. Manchmal fühle er sich «immer noch wie dieser Junge», sagte Hamilton. Damals habe er alles versucht, um sich seinen Traum vom Formel-1-Cockpit zu erfüllen. 2007 stieg er dann in der Motorsport-Königsklasse bei McLaren ein, wo er wiederum ein Jahr später erstmals Weltmeister wurde. Es folgten sechs Titel mit Mercedes und insgesamt 103 Grand-Prix-Siege. «Es war bisher eine unglaubliche Reise mit allen ihren Höhen und Tiefen», sagte Hamilton.

Sein bislang letzter Triumph gelang ihm 2021 in Saudi-Arabien. Die Rückkehr an die Spitze ist das erklärte Ziel des Routiniers. Sein Vertrag bei Mercedes läuft am Saisonende aus, die Verhandlungen sollen bereits laufen. Zuletzt war auch über einen Wechsel Hamiltons zu Ferrari spekuliert worden, doch der Ex-Weltmeister dementierte einen Kontakt mehrfach.

Sky: Formel-1-Kommentar mit Buschmann und drei Kindern

BERLIN: Frank Buschmann kommentiert jetzt auch Formel 1. Der prominente Sportreporter ist für Sky beim großen Preis von Ungarn in Budapest am 23. Juli im Einsatz und wird zusammen mit drei Kindern über das Rennen berichten. Bei der Motorsport-Premiere der Sky-Aktion Next Generation wird das Quartett von Rennfahrerin Sophia Flörsch als Co-Kommentatorin unterstützt.

Die Formel 1 werde ein spezielles Signal Feed «bereitstellen, das maßgeschneiderte Grafiken, Soundeffekte und Sonderfunktionen beinhaltet, die die Übertragung für das jüngere Publikum verbessern werden», teilte Sky mit. Buschmann kommentiert beim Pay-TV-Sender Fußball-Bundesliga und ab der neuen Saison beim Free-TV-Sender RTL die Football-Übertragungen. Bei Sky gab es ähnliche Aktionen für ein jüngeres Publikum bereits bei Fußball-Übertragungen.

«Ich liebe euch»: US-Tennisstar Fritz gegen das Pariser Publikum

PARIS: Das Publikum bei den French Open kann speziell sein - besonders wenn französische Profis spielen. Beim Sieg über einen Lokalmatador erlebt dies US-Profi Taylor Fritz eindrücklich.

US-Tennisprofi Taylor Fritz ist bei seinem Zweitrundensieg gegen Lokalmatador Arthur Rinderknech bei den French Open mit dem französischen Publikum aneinandergeraten. Direkt nach dem verwandelten Matchball legte sich der 25-Jährige am späten Donnerstagabend in Paris immer wieder den Zeigefinger auf die Lippen. Dafür wurde der Amerikaner lautstark ausgebuht, das Siegerinterview mit der früheren Wimbledonsiegerin Marion Bartoli konnte wegen der Unmutsbekundungen für längere Zeit nicht beginnen.

«Ich liebe euch, ich liebe euch», spottete Fritz in seiner Antwort auf die einzige Frage nach dem 2:6, 6:4, 6:3, 6:4. «Das Publikum war so großartig, sie haben mich angetrieben. Sie haben mich so angetrieben, dass ich sicherstellen wollte, dass ich gewinne.» Freundin Morgan Riddle hielt die Szenerie mit der Kamera von der Tribüne fest.

Die Zuschauer hatten schon während des Spiels Rinderknech angefeuert und sich gegen Fritz gerichtet. Der Weltranglistenachte musste im letzten Satz immer wieder mit seinem Aufschlag warten, weil die Zuschauer sich nicht beruhigen wollten.