Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Hülkenberg als Fan von Formel-1-Faszination Monaco

MONACO: Nico Hülkenberg ist Fan des Formel-1-Klassikers in Monaco. An diesem Wochenende feiert das Fürstentum die insgesamt 80. Auflage des Großen Preises. Nach Zweifeln an der Zukunft des Rennens an der Côte d'Azur, war der Vertrag im vergangenen Jahr bis Ende 2025 verlängert worden. «Es ist einer der ikonischen Orte, an die wir gehen», sagte Hülkenberg im Fahrerlager zum Europa-Auftakt an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky): «Für mich persönlich gehört er zu den Favoriten.»

Für die Piloten stellt der nur 3,337 Kilometer lange Kurs eine der größten Herausforderungen im Rennkalender dar. Überholen ist allerdings nur sehr schwer möglich auf der engen Strecke. Es gehöre dazu, «wir wissen, dass es so ist», meinte Hülkenberg.

Der 35 Jahre alte Routinier des amerikanischen Haas-Teams betonte aber: «Es ist einer der letzten echten Straßenkurse. Der leichteste Fehler wird heftigst bestraft.» Es sei «eine Leitplankenschlucht». Für ihn persönlich sei Monaco schon das Kronjuwel.