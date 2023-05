Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Wie Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg zum Läufer wurde

MIAMI: Die Kondition stimmt bei Nico Hülkenberg. Jüngst erst testete der 35 Jahre alte gebürtige Emmericher seine Laufverfassung. Auf Mallorca war er in einem Rennen über 10 Kilometer angetreten. «Das Ziel war sub 40», erzählte Hülkenberg am Donnerstag bei der offiziellen Pressekonferenz zum Großen Preis von Miami.

Sein Ziel, unter 40 Minuten zu bleiben, habe er auch erreicht, betonte Hülkenberg, der vor knapp zwei Wochen via Instagram auch noch Bilder von seiner Nebenbeschäftigung veröffentlicht und geschrieben hatte: «Hatte einen guten Start, gutes Reifenmanagement, keine Roten Flaggen...und insgesamt im Ziel mit einer neuen PB», sprich persönlichen Bestzeit.

Gut gelaunt und mit Hose mit Palmenmuster darauf, erklärte der Formel-1-Rückkehrer vom amerikanischen Haas-Team in Miami dann auch noch, wie seine Laufleidenschaft einst geweckt wurde. «Als mein Papa angefangen hat, in mich zu investieren und es ernst wurde, hat er gesagt: Junge, du musst ein bisschen Gewicht verlieren», erinnerte sich Hülkenberg: «Und dann hat er mich zum Laufen geschickt.»

Ex-Mercedes-Pilot Bottas denkt noch lange nichts ans Aufhören

MIAMI: Die Aussicht auf den Audi-Einstieg 2026 macht die Zukunftsplanung für Valtteri Bottas noch ein bisschen reizvoller. Der 33 Jahre alte ehemalige Mercedes-Pilot denkt jedenfalls noch lange nicht an ein Karriereende. Sein Vertrag bei Alfa Romeo endet nach der Saison 2024. «Im Vergleich zu anderen bin ich immer noch jung», sagte er im Podcast «Beyond the Grid» vor dem Großen Preis von Miami an diesem Wochenende: «Ich sehe noch nicht, dass meine Karriere in der nahen Zukunft endet, und ich erkenne auch keinen Leistungsabfall beim Fahren oder bei der Arbeit mit dem Team.»

Bottas fährt seit 2013 in der Motorsport-Königsklasse. Der Finne kommt bisher auf zehn Grand-Prix-Siege. Er hatte nach der Saison 2021 aber keinen neuen Vertrag bei Mercedes bekommen und wurde durch George Russell ersetzt. Bei seinem Wechsel zu Alfa Romeo wusste Bottas nach eigenen Angaben noch nichts vom bevorstehenden Audi-Einstieg. «Teil eines Autoherstellers zu sein, ist etwas, dass du fast schon brauchst, um in der Formel 1 zu gewinnen», betonte er.

Hamilton kritisiert Gesetzeslage in Florida: «Überhaupt nicht gut»

MIAMI: Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat vor dem Rennen in Miami die Gesetzeslage in Florida kritisiert. «Es ist überhaupt nicht gut», sagte der für Mercedes fahrende Brite am Donnerstag, als er auf die jüngsten Maßnahmen der Regierung angesprochen wurde, die in dem US-Bundesstaat die Rechte und Freiheiten der LGBTQ-Gemeinde einschränken. «Ich werde den Regenbogen auf dem Helm tragen. Es ist nicht anders als als wir in Saudi-Arabien waren.» Die englische Abkürzung LGBTQI steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-Menschen, queere sowie intergeschlechtliche Menschen.

In Florida hat der republikanische Gouverneur Ron DeSantis Ende März ein Gesetz unterzeichnet, dass es Lehrkräften an öffentlichen Schulen verbietet, mit ihren Klassen über sexuelle Orientierungen oder Geschlechteridentitäten zu sprechen. «Ich stehe hinter der Gemeinschaft hier und ich hoffe, dass sie dem weiter standhalten und dagegen halten», sagte Hamilton. Der 38 Jahre alte Hamilton hat sich in der Vergangenheit immer wieder für die Rechte der LGBTQ-Gemeinde eingesetzt und seine enorme öffentliche Reichweite genutzt.