Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.07.20 | Überblick

Laut «Bild»: Hecking und Przondziono vor Amtsantritt in Nürnberg

NÜRNBERG: Dieter Hecking und Martin Przondziono sollen den 1. FC Nürnberg einem Bericht zufolge in eine erfolgreiche Zukunft führen. Laut «Bild» wird der frühere HSV- und «Club»-Trainer Hecking neuer Sportvorstand bei den Franken. Der ehemalige Paderborner Geschäftsführer Martin Przondziono soll Sportdirektor werden. Eine offizielle Bestätigung vom Fußball-Zweitligisten gab es zunächst nicht.

Medien: Formel-1-Rückkehr auf den Nürburgring besiegelt

NÜRBURG: Die Rückkehr der Formel 1 auf den Nürburgring ist Medienberichten zufolge besiegelt. Die Rennserie werde am 11. Oktober auf der Traditionsstrecke fahren, hieß es bei RTL und mehreren Fachportalen. Der WM-Lauf soll wohl als Großer Preis der Eifel ausgetragen werden, meldete «motorsport-total.com». Das bislang letzte Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring hatte vor sieben Jahren Sebastian Vettel im Red Bull gewonnen.

Handball-Bundesliga will mit Supercup vor Zuschauern starten

DÜSSELDORF: Die Handball-Bundesliga will ihre neue Spielzeit am 26. September vor Zuschauern mit dem Supercup eröffnen. Das Duell zwischen Meister THW Kiel und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt sollen im Düsseldorfer ISS Dome 2000 bis 6000 Menschen sehen können, wie die HBL am Freitag mitteilte. Aktuell liegt das entsprechende Hygiene- und Betriebskonzept den örtlichen Behörden zur Genehmigung vor. Der erste Bundesliga-Spieltag soll am 1. Oktober folgen.

Absage an den 1. FC Nürnberg: Schmedes bleibt beim VfL Osnabrück

OSNABRÜCK: Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes hat nach eigenen Angaben eine Wechselanfrage des 1. FC Nürnberg abgelehnt und bleibt auch in der kommenden Saison beim VfL. Nach dem Wechsel von Trainer Daniel Thioune zum Hamburger SV muss der VfL nicht noch eine weitere zentrale Position in der sportlichen Leitung neu besetzen. Schmedes werde seinen Vertrag bis 2021 erfüllen. Zudem liegt ihm ein neues Vertragsangebot des VfL zur Verlängerung vor.

500 Teilnehmer: Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften ohne Röhler

DARMSTADT/BRAUNSCHWEIG: Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler verzichtet startet bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am 8./9. August in Braunschweig nicht. Das teilte das Management des 28-Jährigen aus Jena am Freitag mit. Zuvor hatte bereits Diskus-Ass Christoph Harting, der zweite deutsche Goldmedaillengewinner von Rio de Janeiro 2016, seine Teilnahme abgesagt. Bei den Meisterschaften ohne Zuschauer dabei sein will hingegen Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo. Insgesamt sollen es rund 500 Teilnehmer sein.

Ex-Wolfsburger Wolfgang Wolf beendet seine Trainerkarriere

WOLFSBURG: Der langjährige VfL-Wolfsburg-Trainer Wolfgang Wolf beendet seine Trainerkarriere. «Ich habe im September Geburtstag und gleichzeitig 40. Hochzeitstag», wird der 62-Jährige am Freitag vom «Sportbuzzer» zitiert. «Jetzt ist es Zeit, der Familie mal was zurückzugeben.» Zwischen 1998 und 2003 coachte er den VfL Wolfsburg. In Deutschland hatte er unter anderem auch den 1. FC Nürnberg, den 1. FC Kaiserslautern und Hansa Rostock trainiert. Wolf hatte in der vergangenen Saison den 1. FC Lokomotive Leipzig trainiert.

Freiburgs Trainer Streich verteidigt 50+1-Regel

FREIBURG: Freiburgs Trainer Christian Streich hat die 50+1-Regelung verteidigt und fände es «egal», wenn dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Fußball-Bundesliga leidet. «Wenn es nicht wettbewerbsfähig ist, dann kicken wir in der Bundesliga, die anderen sollen dann eine eigene Liga gründen», sagte der 55-Jährige im Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag): «Wichtig ist, dass die 50+1-Regel bleibt.»

FSV Mainz 05 hält Trainingslager zu Hause ab

MANZ: Der FSV Mainz 05 bestreitet seine erste Übungseinheit vor der neuen Bundesliga-Saison am 4. August und hält sein Trainingslager zu Hause ab. Dies teilten die Rheinhessen am Freitag mit. Vor dem Trainingsauftakt werden medizinische Eingangs- und Leistungschecks sowie Corona-Tests absolviert. Vom 17. bis 22. August beziehen die Fußballprofis ein Hotel in Mainz. Die Trainingseinheiten werden weiterhin ohne Fans im Bruchwegstadion abgehalten.

Zweitligist Regensburg verpflichtet Innenverteidiger Elvedi

REGENSBURG: Der SSV Jahn Regensburg hat Innenverteidiger Jan Elvedi aus der Schweiz verpflichtet. Der 23-Jährige unterschrieb beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Zuletzt lief der Zwillingsbruder des Gladbachers Nico Elvedi für den Schweizer Zweitligisten SC Kriens auf.

Liverpool-Kapitän Jordan Henderson als Fußballer des Jahres geehrt

LONDON: Der englische Sportjournalistenverband «Football Writer's Association» (FWA) hat Jordan Henderson vom englischen Meister FC Liverpool zum Fußballer des Jahres 2019/20 gekürt. Das teilte der Verband auf seiner Webseite mit. Auf den Kapitän der Reds entfielen demnach mehr als ein Viertel der Stimmen. Der 30-Jährige setze sich damit gegen Konkurrenten wie Kevin De Bruyne (Manchester City, 2. Platz), Marcus Rashford (Man United, 3.) sowie Hendersons Teamkollegen Virgil Van Dijk (4.) und Sadio Mané (5.) durch.

US-Basketballer Knight verlässt MHP Riesen Ludwigsburg

LUDWIGSBURG: Die MHP Riesen Ludwigsburg verlieren ihren Leistungsträger Marcos Knight an AS Monaco. Der Basketball-Club aus dem Fürstentum gab die Verpflichtung des 30-jährigen US-Amerikaners am Freitag bekannt. Der Point Guard wurde zum wertvollsten Spieler des BBL-Finalturniers in München gewählt.

Kein Champions-League-Platz für die United Volleys Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Volleyball-Bundesligist United Volleys Frankfurt darf in der nächsten Saison nicht in der Champions League mitspielen. Nach Angaben des Vereins haben die Volleyball-Bundesliga (VBL) und der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) den Tabellenzweiten der abgebrochenen Saison nicht für die Königsklasse gemeldet, obwohl Deutschland dort drei Plätze zur Verfügung stehen. Allein DVV-Pokalsieger Berlin Recycling Volleys und Rekordmeister VfB Friedrichshafen sollen im höchsten europäischen Wettbewerb antreten.

Kroatien verlängert Vertrag mit Nationaltrainer Dalic

ZAGREB: Zlatko Dalic bleibt Trainer des Vize-Weltmeisters Kroatien. Der kroatische Fußballverband verlängerte den Vertrag mit dem Coach bis nach der WM in Katar Ende 2022. Der 53-Jährige hatte das Team im Oktober 2017 übernommen und bei der Weltmeisterschaft in Russland bis ins Finale geführt.