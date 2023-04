Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Formel-1-Vizeweltmeister Leclerc begeistert Fans mit Piano-Lied

BAKU: Formel-1-Vizeweltmeister Charles Leclerc ist von der positiven Resonanz auf den ersten von ihm veröffentlichten Song «sehr überrascht». In der fast einmonatigen Rennpause vor dem Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag in Baku stellte der Monegasse ein am Piano eingespieltes Lied bei den gängigen Streaming-Diensten online und erreichte damit in kürzester Zeit tausende Fans. «Es macht Spaß zu sehen, dass die Leute das mögen», sagte der 25 Jahre alte Ferrari-Star in Baku.

Schon seit Jahren gibt es in den Instagram-Storys des Rennfahrers immer wieder kurze Clips, wie er am Piano mehr oder weniger spontan verschiedene Lieder spielt. Nun nahm er den 4:11 Minuten langen Song «AUS23 (1:1)» auf, der als Referenz zum Großen Preis von Australien 2023 zu verstehen ist. «Mir war klar, dass es ein bisschen Aufmerksamkeit erregen wird, weil ein Formel-1-Fahrer ein Lied veröffentlicht», sagte Leclerc im Fahrerlager von Baku: «Das ist so nicht üblich, aber ich wollte kein großes Marketing machen.»

Sein Team habe ihm beim nötigen Papierkram für die Veröffentlichung geholfen und so dafür gesorgt, dass das Lied online gehen konnte. Dieser Prozess sei durchaus aufwendig gewesen, sagte der fünfmalige Grand-Prix-Sieger und ergänzte: «Mir hat das Spielen wirklich Spaß gemacht - und ganz ehrlich: es hat nicht wirklich viel Zeit gekostet.»

Sportminister Beuth: IOC-Entscheid zur Russen-Rückkehr «inakzeptabel»

WIESBADEN: Hessens für den Sport zuständiger Innenminister Peter Beuth hat die Haltung des Internationalen Olympischen Komitees zur Russen-Rückkehr scharf attackiert. «Seit einem Jahr tobt Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir alle müssen uns der Diskussion stellen, ob Sportler aus Russland und Belarus an internationalen Wettkämpfen teilnehmen können», sagte der CDU-Politiker am Donnerstagabend beim Biebricher Schlossgespräch in Wiesbaden. «Das IOC hat leider die hierfür notwendigen Beschlüsse gefasst und diesen Athleten und der russischen Propaganda-Maschinerie die Tür mehr als nur ein spaltbreit geöffnet. Ich halte das für inakzeptabel. Soll damit der Einstieg in die Normalität eingeleitet werden?»

Für ihn sei die Vorstellung «ein unerträglicher Gedanke», dass bei aktuellen Wettkämpfen und bei den nächsten Olympischen Spielen in Paris russische Athleten an den Start gehen dürfen und «dabei möglicherweise noch Medaillen gewinnen, während die übrigen Sportler am Rande stehen», meinte Beuth.

Unterdessen würden die Frauen und Männer aus der Ukraine «im wahrsten Sinne auf Gedeih und Verderb» zu Hause in ihren zerbombten Wohnzimmern sitzen und müssten sich dieses Spektakel anschauen: «Die Bilder, die davon ausgestrahlt werden, kommen einer Demütigung der Opfer in der Ukraine gleich und könnten auch aus der Propagandawerkstatt des russischen Diktators stammen.»