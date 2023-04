Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 07.04.23 | Überblick

FC Bayern in Freiburg ohne Stürmer Choupo-Moting

MÜNCHEN: Der FC Bayern München muss im nächsten Top-Duell gegen den SC Freiburg auf Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der Stürmer des deutschen Fußball-Meisters fehlt wegen Kniebeschwerden am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Choupo wird, so wie es aussieht, ausfallen. Er hat eine Reaktion im Knie gehabt. Er war vorher ein bisschen angeschlagen am Knie und hatte noch mal Probleme. Er wird morgen und heute nicht dabei sein», sagte Trainer Thomas Tuchel Freitag in München. Auch Mathys Tel (Muskelfaserriss) fehlt noch, zudem ist Abwehrspieler Dayot Upamecano gelb-gesperrt. Nach dem 1:2-Aus im Pokalviertelfinale gegen die Breisgauer wollen die Bayern nun mit einem Sieg die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigen.

Leipzig-Trainer Rose fordert härtere Strafen für Hass im Netz

LEIPZIG: Nach den massiven Anfeindungen gegen Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs hat sich RB Leipzigs Trainer Marco Rose für ein härteres Eingreifen des Staats gegen Hetze im Internet ausgesprochen. «Ich habe den Eindruck, dass man drakonischere Strafen verhängen sollte, dass sich der Staat Gedanken machen sollte. In dem man solche Kameraden einfach mal für ein paar Tage aus dem Verkehr zieht», sagte Rose am Freitag, «und ein paar Tage wegsperrt, dann würde man dort möglicherweise den einen oder anderen zum Nachdenken anregen, sich wie ein normaler, sozialer Mensch zu verhalten». Henrichs hatte nach dem Sieg im Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund Einblick in seine persönlichen Nachrichten in den sozialen Netzwerken gegeben. Dort waren der 26-Jährige und seine Familie massiv rassistisch und antisemitisch angefeindet worden.

VfB will Schwung nach Bochum mitnehmen und «Chaos» verhindern

STUTTGART: Der neue Trainer Sebastian Hoeneß möchte mit dem VfB Stuttgart den Schwung vom DFB-Pokal-Halbfinaleinzug mit in die Fußball-Bundesliga nehmen und im Spiel beim VfL Bochum am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) einen Sieg nachlegen. «Wir wollen dorthin fahren, um zu gewinnen», sagte der 40-Jährige am Freitag. «Die Marschroute ist klar.» Das Team brauche aber auch eine gewisse Stabilität und Kontrolle gegen die Bochumer, erklärte der VfB-Coach. «Die wollen sicher ein Chaos veranstalten.» Die Schwaben reisen als Tabellenletzter zum Revierclub, der auf Platz 14 liegt.

Suns mit Durant weiter ungeschlagen in NBA

PHOENIX: Mit Kevin Durant auf dem Feld sind die Phoenix Suns in der NBA weiter nicht zu schlagen. Gegen die Denver Nuggets holten die Suns am Donnerstagabend (Ortszeit) ein 119:115. Seit seinem Wechsel von den Brooklyn Nets nach Arizona hat Durant im Trikot der Suns noch nicht verloren. Die Oklahoma City Thunder holten ein 114:98 gegen die Utah Jazz und vergrößerten die Sorgen der Dallas Mavericks. OKC wäre auf Rang zehn noch qualifiziert für das Play-Inn, die Mavericks auf Rang elf nicht mehr. Die Mavericks um Nationalspieler Maxi Kleber und die Stars Luka Doncic und Kyrie Irving haben allerdings noch zwei Spiele bis zum Ende der Hauptrunde, die Thunder nur noch eins. Sicher nicht in den Playoffs sind die Orlando Magic. Beim 94:118 gab Trainer Jamaal Mosley deswegen vor allem den Reservisten Spielzeit. Moritz Wagner kam in fast 21 Minuten auf neun Punkte, vier Rebounds und zwei Vorlagen sowie einen Block. Sein jüngerer Bruder Franz Wagner spielte gar nicht.

Seattle Kraken mit Grubauer erstmals in NHL-Playoffs

SEATTLE: Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken die NHL-Playoffs erreicht. Durch das 4:2 gegen die Arizona Coyotes am Donnerstagabend (Ortszeit) kann das Team aus dem Nordosten der USA in seiner erst zweiten NHL-Saison nicht mehr von einem der Wildcard-Plätze verdrängt werden. Dem besten Team der NHL-Hauptrunde, den Boston Bruins, fehlt unterdessen nur noch ein weiterer Sieg zum NHL-Rekord. Das 2:1 nach Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs war Saisonsieg Nummer 61 für den Tabellenführer der Eastern Conference - der Rekord in der besten Eishockey-Liga der Welt steht bei 62 Siegen in einer Spielzeit. Für die Detroit Red Wings waren zwei Vorlagen von Moritz Seider unterdessen zu wenig. Das Team verlor nach Penalty-Schießen 6:7 gegen die Buffalo Sabres. Seiders 37. Torvorlage in dieser Saison hatte den Red Wings eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich zum 6:6 ermöglicht, zuvor war er am Treffer zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung beteiligt gewesen.

Drei Spieler mit 65er-Runden zum Auftakt bei Golf-Masters in Augusta

AUGUSTA: Der Spanier Jon Rahm, der Norweger Viktor Hovland und LIV-Spieler Brooks Koepka aus den USA stehen nach beeindruckenden Auftaktrunden an der Spitze beim legendären Masters in Augusta. Alle drei brauchten am ersten Tag nur 65 Schläge und haben wegen des vorhergesagten Regens am Freitag und Samstag einen wichtigen Puffer auf die Konkurrenz. Titelverteidiger Scottie Scheffler spielte eine 68er-Runde. Superstar Tiger Woods hatte Schwierigkeiten und spielte eine 74er-Runde zum Auftakt. Noch einen Schlag mehr als Woods brauchte Bernhard Langer. Der deutsche Oldie im Feld spielte den Ball auf den 18 Bahnen 75 Mal.

Vogel gewinnt zweites Springen bei Weltcup-Finale in Omaha

OMAHA: Debütant Richard Vogel hat beim Weltcup-Finale das zweite Springen gewonnen. Nach Rang 13 zum Auftakt belegte der 26-Jährige mit United Touch am Donnerstagabend (Ortszeit) den ersten Rang vor dem britischen Springreiter Harry Charles mit Balou du Reventon und liegt in der Gesamtwertung nun auf dem vierten Platz. Vogel blieb in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska ohne Abwurf und war im Stechen mit 35,11 Sekunden am schnellsten. Weltmeister Henrik von Eckermann aus Schweden kam nach seinem Sieg zum Start mit King Edward dagegen nur auf Rang zehn. Mit 72 Punkten hat er in der Gesamtwertung als Dritter drei Zähler Vorsprung auf Vogel, in Führung liegt Andreas Schou aus Dänemark mit 73 Punkten. Daniel Deußer, zum Auftakt noch Dritter, blieb ohne Wertung.

Roubaix-Sektor nach Merckx benannt: «So bleibt man unsterblich»

ROUBAIX: Nach dieser seltenen Auszeichnung war selbst Eddy Merckx ergriffen. «Es ist ein emotionaler Moment. So bleibt man unsterblich», sagte die belgische Radsport-Legende. Zuvor war ein Kopfsteinpflaster-Sektor des Klassikers Paris-Roubaix nach Merckx benannt worden. Diese Ehre war bisher nur fünf anderen Fahrern zuteilgeworden, darunter dem 2015-Sieger John Degenkolb. Der oftmals entscheidende Abschnitt Camphin-en-Pévèle trägt fortan den Namen Secteur Eddy Merckx. Das 1,8 Kilometer lange und mit vier Sternen bewertete Teilstück liegt direkt vor dem Carrefour de l'Arbre, dem nach dem Wald von Arenberg herausforderndsten der 29 Kopfsteinpflaster-Abschnitte.